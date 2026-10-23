Kremlinul respinge ideea unei „noi Ialta”. Ce spune Rusia despre Summitul Putin-Trump-Xi?

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins comparațiile dintre viitorul Summit Putin-Trump-Xi și conferința de la Ialta din anul 1945. Reuniunea este programată în China, în perioada 18-19 noiembrie, în marja Summitului APEC. Rusia susține că discuțiile nu urmăresc stabilirea unei noi ordini mondiale.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins vineri ideea că viitorul summit dintre președinții Rusiei, Vladimir Putin, SUA, Donald Trump, și Chinei, Xi Jinping, ar putea reprezenta o „nouă Ialta”. Referirea vizează conferința din 1945, în cadrul căreia liderii Uniunii Sovietice, SUA și Marii Britanii au stabilit principalele coordonate ale ordinii geopolitice de după cel de-Al Doilea Război Mondial.

În cadrul conferinței de presă zilnice, Peskov a declarat că poziția Rusiei este că nicio țară nu ar trebui să impună o ordine mondială, iar relațiile internaționale ar trebui să se bazeze pe beneficii și respect reciproc. Potrivit lui Peskov, ideea că liderii celor trei puteri s-ar reuni pentru a decide soarta lumii nu corespunde viziunii lui Putin.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a precizat că Rusia aplică acest principiu în relațiile cu statele membre BRICS și cu țările din așa-numitul Sud Global. Cu toate acestea, Peskov a afirmat că importanța summitului nu poate fi diminuată.

Întâlnirea urmează să aibă loc în China, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat pentru perioada 18-19 noiembrie. Potrivit reprezentantului Kremlinului, reuniunea va fi deosebit de importantă, având în vedere participarea liderilor Rusiei, Chinei și SUA, și va atrage atenția întregii lumi.

Conferința de la Ialta s-a desfășurat în perioada 4-11 februarie 1945, la fostul palat imperial din Livadia, în peninsula Crimeea, pe țărmul Mării Negre. La reuniune au participat liderul sovietic Iosif Stalin, președintele american Franklin D. Roosevelt și premierul britanic Winston Churchill. Cei trei lideri au convenit asupra împărțirii Germaniei în patru zone de ocupație și asupra obligării acesteia la plata unor reparații de război. Totodată, au stabilit bazele organizării Organizației Națiunilor Unite (ONU), inclusiv dreptul de veto al marilor puteri în Consiliul de Securitate, contribuind la conturarea noii configurații geopolitice a Europei după război.

„Să nu uităm că viziunea noastră este că nimeni nu ar trebui să impună niciun fel de ordine mondială şi că aceasta ar trebui să funcţioneze pe baza beneficiului reciproc şi a respectului reciproc. De aceea, a afirma că cineva se va reuni pentru a decide soarta lumii nu corespunde poziţiei preşedintelui” (Rusiei, Vladimir Putin). Este evident că este vorba de o întâlnire extrem de importantă, la care se vor reuni liderii unor ţări precum Rusia, China şi SUA, fapt care va atrage atenţia întregii lumi”, a afirmat Peskov.

În cadrul conferinței de presă, Peskov a abordat și viitoarele negocieri dintre Rusia și Ucraina, cu medierea SUA, programate să aibă loc la Abu Dhabi, la începutul lunii noiembrie. Moscova a avansat data de aproximativ 10 noiembrie, în timp ce Kievul a cerut organizarea discuțiilor cât mai curând posibil.

La prima rundă de negocieri nu este prevăzută participarea unor reprezentanți ai Uniunii Europene, însă această posibilitate nu este exclusă pentru etapele ulterioare, a precizat Peskov. Potrivit lui, discuțiile vor avea inițial un format trilateral, la care vor participa Rusia, Ucraina și SUA.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a făcut referire și la declarațiile lui Putin, din ziua precedentă, potrivit cărora negocierile vor aborda securitatea Rusiei și a Ucrainei după încheierea unui acord de pace. Peskov a apreciat că această temă reprezintă una dintre cele mai importante componente ale unui acord de pace și că, fără abordarea problemelor de securitate, nu poate fi obținută o soluție cuprinzătoare.

Reprezentantul Kremlinului a precizat că este dificil de anticipat ce subiecte vor fi discutate în etapele următoare și cine va participa la aceste dezbateri. El a adăugat că arhitectura securității europene nu poate fi discutată fără implicarea celorlalți actori relevanți, însă dezbaterea va începe în format trilateral.