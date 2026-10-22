Fiica lui Putin, despre pastila anti-îmbătrânire. Ce se pregătește în secret și cine va beneficia de viitoarele tratamente

Fiica cea mare a lui Vladimir Putin, Maria Vorontsova, a vorbit despre perspectivele dezvoltării unei pastile care să încetinească procesul de îmbătrânire, în contextul cercetărilor finanțate de statul rus pentru prelungirea duratei de viață. Endocrinolog de profesie, aceasta consideră că Rusia are șanse să devină prima țară care va dezvolta un asemenea tratament.

Vorontsova, în vârstă de 41 de ani, este implicată în domeniul cercetării medicale, iar declarațiile sale se înscriu în direcția unui program amplu care urmărește dezvoltarea unor soluții pentru combaterea îmbătrânirii. Inițiativa beneficiază de o finanțare estimată la 25 de miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 21 de miliarde de lire sterline, și urmărește să consolideze poziția Rusiei în cercetarea longevității și a întineririi celulare.

Președintele rus Vladimir Putin, ajuns la vârsta de 74 de ani, susține investițiile în cercetări care vizează prelungirea vieții. Demersurile atribuite liderului de la Kremlin includ atât proiecte științifice, cât și interesul pentru diverse practici despre care se afirmă că ar avea efecte de întinerire, potrivit The Sun.

Potrivit informațiilor prezentate, Putin ar fi încercat inclusiv băi în extract de coarne de cerb, la recomandarea fostului său apropiat Serghei Șoigu, în vârstă de 71 de ani. Extractului îi sunt atribuite de către susținătorii acestei practici presupuse proprietăți de întinerire, însă aceste afirmații nu reprezintă, prin ele însele, dovezi privind eficiența medicală a procedurii.

În paralel, cercetările coordonate de specialiști ruși urmăresc identificarea unor metode prin care procesul de îmbătrânire să poată fi încetinit. Maria Vorontsova a vorbit despre posibilitatea dezvoltării unui tratament experimental destinat acestui obiectiv și despre perspectivele pe care le-ar putea deschide progresele din domeniul medicinei.

„Motorul principal care îi împinge pe cercetători spre prelungirea vieții este frica existențială de moarte. Rusia are toate șansele să fie prima țară care va inventa o pastilă contra îmbătrânirii”, a declarat aceasta la o televiziune din Rusia.

Proiectul face parte dintr-o inițiativă mai amplă a statului rus, orientată spre dezvoltarea cercetării în domeniul longevității. Finanțarea anunțată, de 25 de miliarde de euro, este destinată mai multor direcții științifice, inclusiv terapiilor experimentale și tehnologiilor care ar putea contribui la prelungirea duratei de viață.

Una dintre principalele direcții de cercetare vizează o terapie genică experimentală axată pe blocarea receptorului RAGE. Potrivit ipotezei urmărite de cercetătorii implicați în program, inhibarea acestui receptor ar putea contribui la încetinirea proceselor de degradare celulară.

Această abordare face parte din eforturile de identificare a mecanismelor biologice asociate îmbătrânirii și de dezvoltare a unor intervenții care să influențeze evoluția acestora. Rezultatele cercetărilor urmează să determine în ce măsură asemenea metode ar putea avea aplicabilitate medicală.

Programul rusesc include și alte domenii de cercetare avansată. Printre acestea se numără bioprintarea tridimensională a țesuturilor umane, o tehnologie care urmărește obținerea unor structuri biologice, precum și xenotransplantul, care presupune utilizarea unor organe provenite de la animale modificate genetic.

O altă direcție este criogenia, domeniu care implică păstrarea la temperaturi foarte scăzute a materialelor biologice și care este asociat, în anumite proiecte, cu cercetările privind conservarea organismului. Aceste tehnologii se află în stadii diferite de dezvoltare, iar posibilitățile lor de utilizare medicală depind de rezultatele obținute prin cercetare.

Maria Vorontsova a abordat și problema accesului la eventualele tratamente care ar putea fi dezvoltate în urma acestor cercetări. Potrivit declarațiilor sale, dacă noile soluții vor deveni viabile din punct de vedere medical, va fi necesară stabilirea unor reguli clare privind atribuirea și administrarea lor.

Medicul a subliniat importanța definirii unor criterii stricte pentru a determina cine ar putea primi prioritar un asemenea tratament. Problema ar urma să fie relevantă pe măsură ce cercetarea avansează, iar eventualele terapii vor putea fi evaluate din perspectiva utilizării în sistemul de sănătate.

„Cred că în următorii 10 până la 20 de ani vom dezvolta, cu siguranță, această nouă componentă a sistemului de sănătate”, a mai declarat fiica cea mare a lui Vladimir Putin.

Declarațiile sale indică un orizont de timp de unul până la două decenii pentru dezvoltarea acestei componente medicale. Evoluția proiectelor va depinde de rezultatele obținute în cercetarea biologică, de validarea tratamentelor experimentale și de stabilirea condițiilor în care acestea ar putea fi utilizate în scop medical.