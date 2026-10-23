Moderna și Merck anunță rezultate pentru vaccinul anticancer: riscul de deces sau recidivă a melanomului a scăzut cu 42%

Companiile Moderna și Merck au anunțat rezultatele unui studiu clinic de fază a treia privind un vaccin personalizat împotriva melanomului, dezvoltat pe bază de ARN mesager. Tratamentul a redus riscul de deces sau recidivă cu 42%, potrivit datelor obținute de la peste 1.100 de pacienți.

Companiile Moderna și Merck au anunțat că vaccinul anticancer pe bază de ARN mesager, administrat în combinație cu imunoterapia Keytruda, a redus cu 42% riscul de deces sau de recidivă în cazul pacienților cu melanom, potrivit rezultatelor unui studiu clinic de amploare. Descoperirile ar putea deschide calea către o nouă etapă a tratamentelor personalizate împotriva cancerului.

Acțiunile Moderna au crescut semnificativ după ce companiile au anunțat, în august, succesul studiului, fără să prezinte datele complete. Până la închiderea ședinței bursiere de miercuri, titlurile companiei se apreciaseră de aproape patru ori. Joi, însă, după ce rezultatele studiului clinic au fost divulgate în cursul dimineții pe un site de oncologie, acțiunile Moderna au încheiat ședința cu o scădere de peste 17%. Titlurile Merck au pierdut aproximativ 1,8%.

Studiul clinic de fază a treia, care a inclus peste 1.100 de pacienți, a arătat și că asocierea celor două tratamente a redus cu 38% riscul de răspândire a cancerului.

Rezultatele reprezintă primele dovezi clinice că asocierea unui vaccin conceput pe baza mutațiilor specifice tumorii fiecărui pacient cu un medicament care stimulează răspunsul sistemului imunitar poate contribui la controlul bolii. Vaccinul, cunoscut sub denumirea de Intismeran autogene, a fost testat în combinație cu Keytruda, imunoterapia produsă de Merck, unul dintre medicamentele cu cele mai mari vânzări la nivel mondial.

Unii analiști au apreciat că rezultatele ar putea ridica semne de întrebare în rândul investitorilor cu privire la posibilitatea aplicării acestei tehnologii și în cazul altor tipuri de cancer.

Keytruda acționează prin blocarea unui mecanism natural prin care celulele canceroase se protejează de atacul sistemului imunitar. În schimb, vaccinul instruiește celulele pacientului să producă copii ale unor mutații specifice tumorii, astfel încât sistemul imunitar să le poată recunoaște și distruge.

Directorul general al companiei Moderna, Stephane Bancel, a declarat că rezultatele studiului marchează o nouă etapă în tratamentul cancerului. Acesta a explicat că vaccinul permite formarea unor celule T specifice tumorii fiecărui pacient, cu efecte clinice importante și de lungă durată, așa cum au arătat și rezultatele studiului de fază a doua.

„Prin această capacitate de a crea noi celule T, care sunt specifice tumorii fiecărui pacient… impactul clinic este extrem de profund şi, aşa cum am observat în studiul de fază 2, de foarte lungă durată”, a precizat Bancel.

Moderna și Merck se pregătesc să solicite autorizarea tratamentului în SUA și estimează că vaccinul anticancer ar putea fi lansat în 2027, potrivit lui Stephane Bancel.

Combinația dintre Intismeran și Keytruda este testată și pentru alte tipuri de cancer, inclusiv cancerul renal, de vezică urinară și pulmonar. Bancel consideră că vaccinul ar putea crește eficacitatea tratamentului în toate cazurile în care Keytruda oferă deja rezultate, însă amploarea beneficiilor urmează să fie stabilită prin studii suplimentare. Imunoterapia Keytruda este autorizată în prezent pentru 19 tipuri de cancer.

Directorul general al Moderna a mai precizat că Intismeran ar putea fi utilizat și ca tratament de sine stătător în cazul cancerelor depistate în stadii incipiente.

Rezultatele studiului clinic de fază a treia privind melanomul se bazează pe datele pacienților colectate în primii doi ani după tratament și urmează să fie prezentate sâmbătă, în cadrul congresului Societății Europene de Oncologie Medicală, organizat la Madrid în perioada 23-27 octombrie. Datele arată că 82,2% dintre pacienții care au primit combinația dintre vaccin și Keytruda nu mai prezentau semne de cancer după doi ani, comparativ cu 70% dintre cei tratați exclusiv cu Keytruda.

Dr. Hussein Tawbi, specialist în melanom și investigator în cadrul studiului desfășurat la Centrul de Cancer MD Anderson al Universității din Texas, a apreciat că diferența dintre rezultate este semnificativă din punct de vedere statistic și nu poate fi atribuită întâmplării.

„Este un lucru extrem de semnificativ din punct de vedere statistic. Nu este o chestiune de hazard”, a declarat Tawbi.

Mai mulți analiști de pe Wall Street au declarat, înaintea prezentării rezultatelor, că investitorii se așteptau ca asocierea celor două tratamente să reducă riscul de recidivă cu 40% sau chiar mai mult.

Trung Huynh, analist pentru compania RBC, a afirmat că rezultatele au temperat optimismul privind potențialul comercial al unor tratamente oncologice cu vânzări de miliarde de dolari. Acesta a explicat că datele sunt mai puțin încurajatoare decât se anticipa, deoarece tratamentul melanomului era considerat scenariul cu cele mai mari șanse de succes.

„Observăm o reducere a optimismului privind evaluarea comercială a unor francize de miliarde de dolari în domeniul oncologiei. Aceste date ne fac însă mai puţin optimişti, întrucât tratamentul în cazul melanomului era considerat cel mai favorabil scenariu”, a afirmat Huynh.

În cadrul studiului clinic, pacienții au primit nouă doze ale vaccinului, în combinație cu Keytruda, începând din a 13-a săptămână după intervenția chirurgicală de îndepărtare a leziunilor provocate de melanom. Rezultatele tratamentului combinat au fost comparate cu cele obținute în cazul pacienților care au primit exclusiv Keytruda, o terapie standard utilizată împotriva acestui tip de cancer.