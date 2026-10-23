UE convoacă liderii Balcanilor de Vest la Bruxelles. Antonio Costa: „Aderarea lor este prioritatea noastră, o investiţie geopolitică crucială”

Liderii Uniunii Europene și ai statelor din Balcanii de Vest se vor întâlni pe 25 noiembrie, la Bruxelles, pentru a discuta aderarea regiunii la blocul comunitar. Antonio Costa și Ursula von der Leyen vor reprezenta UE la summit, în contextul eforturilor de accelerare a reformelor și integrării europene.

Liderii Uniunii Europene și ai statelor din Balcanii de Vest se vor reuni pe 25 noiembrie, la Bruxelles, în cadrul unui summit dedicat relațiilor dintre UE și regiune și importanței strategice a acestora, a anunțat vineri, 23 octombrie, Consiliul European. Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Antonio Costa a declarat că viitorul Balcanilor de Vest se află în Uniunea Europeană, iar aderarea statelor din regiune reprezintă o prioritate pentru blocul comunitar, o ambiție comună și o investiție geopolitică esențială în contextul actual. El a adăugat că UE este și va rămâne cel mai de încredere partener al regiunii.

„Viitorul Balcanilor de Vest este în Uniunea Europeană. Aderarea lor este prioritatea noastră, ambiţia noastră comună şi o investiţie geopolitică crucială în aceste vremuri tulburi. UE este şi va rămâne cel mai de încredere partener al regiunii”, a subliniat Antonio Costa.

Summitul va oferi prilejul reafirmării angajamentului Uniunii Europene față de perspectiva aderării statelor din Balcanii de Vest. Totodată, liderii europeni vor încuraja partenerii din regiune să accelereze reformele esențiale și să își respecte angajamentele necesare pentru a avansa în procesul de integrare europeană, potrivit comunicatului Consiliului European.

Liderii vor evalua, de asemenea, progresele înregistrate în procesul de integrare treptată a statelor din Balcanii de Vest în Uniunea Europeană, în special prin intermediul Planului de creștere pentru Balcanii de Vest. Discuțiile vor viza și măsurile prin care acest proces poate fi accelerat.

Totodată, participanții vor analiza provocările comune cu care se confruntă UE și statele din regiune, precum și modalitățile de consolidare a securității și rezilienței în contextul unui peisaj geopolitic tot mai complex.

Summitul UE-Balcanii de Vest va avea loc cu o zi înaintea unei reuniuni extraordinare de două zile a liderilor statelor membre ale Uniunii Europene, dedicată viitorului buget al blocului comunitar.