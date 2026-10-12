Republica Moldova accelerează negocierile pentru aderarea la UE. Chișinăul vrea deschiderea tuturor capitolelor până la sfârșitul anului
SURSA FOTO: Dreamstime - Republica Moldova, Uniunea Europeană (UE)
Republica Moldova își propune să deschidă toate capitolele de negociere rămase pentru aderarea la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2026. Obiectivul a fost anunțat luni de președinta Maia Sandu, în cadrul unei convorbiri telefonice cu premierul Irlandei, Micheál Martin. Tot luni, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au confirmat organizarea unei noi conferințe interguvernamentale, în cadrul căreia vor fi deschise oficial negocierile pentru încă două grupuri de capitole.
Maia Sandu vrea deschiderea tuturor capitolelor de negociere până la finalul anului
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat luni cu premierul Irlandei, Micheál Martin, despre procesul de aderare a țării sale la Uniunea Europeană și despre obiectivele autorităților de la Chișinău pentru următoarele luni.
Potrivit unui comunicat al Președinției Republicii Moldova, citat de Radio Chișinău și Deschide.md, autoritățile moldovene urmăresc deschiderea tuturor capitolelor de negociere rămase până la sfârșitul anului.
Discuția a avut loc într-un moment important pentru parcursul european al Republicii Moldova, în condițiile în care Irlanda deține președinția prin rotație a Consiliului Uniunii Europene până la 31 decembrie.
Convorbirea dintre cei doi lideri s-a desfășurat și cu câteva zile înainte de reuniunea Consiliului European din 15–16 octombrie, care are pe agendă extinderea Uniunii Europene.
Uniunea Europeană deschide negocierile cu Republica Moldova pentru încă două grupuri de capitole
Un nou pas în procesul de aderare a fost confirmat luni de cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Acestea au aprobat convocarea celei de-a patra Conferințe interguvernamentale Republica Moldova–Uniunea Europeană, programată pentru marți, la Luxemburg.
Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, într-o postare pe Facebook.
În cadrul reuniunii vor fi deschise oficial negocierile pentru două noi grupuri de capitole.
Primul este Clusterul 2, dedicat Pieței interne, iar al doilea este Clusterul 3, care privește Competitivitatea și creșterea incluzivă.
„În cadrul reuniunii, vor fi deschise oficial negocierile pentru încă două grupuri de capitole: Clusterul 2 – Piaţa internă, şi Clusterul 3 – Competitivitate şi creştere incluzivă”, a transmis Cristina Gherasimov.
Oficialul moldovean a subliniat că hotărârea reflectă susținerea statelor membre pentru continuarea procesului de aderare.
„Această decizie confirmă sprijinul unanim al statelor membre pentru aderarea Republicii Moldova la UE şi recunoaşterea progreselor realizate de ţara noastră”, a declarat viceprim-ministrul.
Conferința de la Luxemburg va începe marți seară
Cristina Gherasimov a prezentat și programul reuniunii de la Luxemburg.
Potrivit acesteia, cea de-a patra Conferință interguvernamentală Republica Moldova–Uniunea Europeană va începe marți, la ora 21:00, ora Republicii Moldova.
O oră mai târziu, la 22:00, este programată o conferință de presă comună.
La aceasta vor participa viceprim-ministrul moldovean pentru integrare europeană, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, și ministrul irlandez pentru afaceri europene, Thomas Byrne.
Deschiderea celor două grupuri de capitole reprezintă o nouă etapă în negocierile de aderare, în timp ce autoritățile de la Chișinău urmăresc ca toate capitolele rămase să fie deschise înainte de încheierea anului.
Republica Moldova și Irlanda discută un acord privind pensiile cetățenilor moldoveni
Pe lângă procesul de aderare la Uniunea Europeană, Maia Sandu și Micheál Martin au abordat și relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Irlanda.
Unul dintre subiectele discutate a fost acordul în domeniul securității sociale.
Acesta urmărește garantarea dreptului la pensie pentru cetățenii moldoveni care au lucrat în Irlanda.
Subiectul a fost inclus în convorbirea dintre cei doi lideri alături de negocierile europene și de cooperarea dintre cele două state.
Irlanda va găzdui în noiembrie summitul Comunității Politice Europene
Un alt subiect al convorbirii dintre Maia Sandu și Micheál Martin a fost summitul Comunității Politice Europene, programat pentru 12 noiembrie, la Dublin.
Evenimentul va fi găzduit de Irlanda și va reuni lideri din întreaga Europă.
Discuțiile se vor concentra asupra securității și stabilității continentului european.
Reuniunea de la Dublin va avea loc după Consiliul European din 15–16 octombrie și după conferința interguvernamentală de la Luxemburg, în cadrul căreia Republica Moldova urmează să deschidă negocierile pentru Piața internă și Competitivitate și creștere incluzivă.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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