Cifre fără precedent în fondurile de pensii Pilon 3. De ce cresc încasările totale, deși numărul participanților plătitori scade

În septembrie 2026, contribuțiile la fondurile de pensii facultative Pilon 3 au depășit pragul istoric de 107 milioane de lei, alimentate de plățile punctuale făcute de angajatori. Paradoxul pieței arată însă că aceste încasări record vin pe fondul scăderii numărului de clienți plătitori activi, evoluția fiind susținută din doar câteva fonduri mari care au raportat creșteri spectaculoase ale contribuției medii.

Piața pensiilor facultative din România trece printr-o etapă atipică din punct de vedere financiar și statistic. Luna septembrie 2026 a marcat un moment istoric pentru fondurile de pensii Pilon 3, înregistrând cele mai mari încasări lunare din întreaga lor existență.

Volumul total al contribuțiilor a depășit în premieră un prag psihologic extrem de important, ajungând la suma record de 107,46 milioane de lei.

La o primă vedere, o astfel de evoluție poate părea un pas firesc în dezvoltarea sistemului. Este natural ca pe măsură ce piața maturizează, iar numărul total al persoanelor înscrise crește de la o lună la alta, să se observe și un avans direct al fondurilor colectate, potrivit unei analize realizate de consultantul financiar George Moț.

Atât indicatorul referitor la numărul total de participanți, cât și cel al sumelor vărsate în conturile individuale au urmat un trend ascendent susținut în ultimii ani.

Cu toate acestea, dincolo de cifrele spectaculoase ale încasărilor, analiza detaliată a datelor scoate la iveală un veritabil paradox structural.

Elementul neașteptat constă în faptul că cele mai mari creșteri din această perioadă au fost generate de fonduri care nu doar că înregistrează cele mai reduse rate de colectare din piață, dar raportează totodată și un număr de clienți plătitori mai mic comparativ cu luna precedentă.

Cu alte cuvinte, sumele totale au crescut considerabil deși numărul persoanelor care au contribuit efectiv a scăzut.

Tradițional, performanțele bune din industrie au fost dispersate, însă septembrie 2026 a adus rezultate excepționale pentru aproape toți jucătorii din piață. Din cele zece fonduri de pensii facultative active, opt au reușit să doboare propriile recorduri istorice în privința contribuțiilor colectate într-o singură lună.

Singurele excepții de la această regulă au fost fondurile Stabil (administrat de Generali) și Pensia Mea Plus (administrat de BT Pensii).

Dacă privim dinamica față de luna anterioară, cele mai mari salturi procentuale au fost consemnate de fondurile aflate în portofoliul Allianz Țiriac. Mai exact, AZT Vivace a înregistrat o creștere masivă a contribuțiilor încasate de +31,14%, în timp ce fondul AZT Moderato a raportat un avans la fel de impresionant, de +30,34%.

Același duo administrat de Allianz Țiriac domină și clasamentul privind creșterea contribuției medii per participant. AZT Moderato a înregistrat o creștere spectaculoasă de 42%, iar AZT Vivace a completat podiumul cu un plus de 31% la valoarea medie virată de un participant.

În acest punct devine evident paradoxul menționat: AZT Moderato a bifat cea mai mare creștere a contribuției medii fix în luna în care a suferit cea mai abruptă scădere a numărului de participanți plătitori (-8,22%). De altfel, toate primele cinci fonduri de pensii care au înregistrat cele mai mari creșteri ale sumei medii cotizate au raportat, concomitent, un regres al numărului de persoane plătitoare.

Această dinamică se explică în mare parte prin anumite particularități de sezonalitate și prin modul în care companiile aleg să ofere acest beneficiu angajaților. Unii angajatori preferă să achite contribuțiile suportate în numele propriilor salariați printr-o singură plată anuală, realizată fie la începutul, fie la finalul anului fiscal.

Prin urmare, deși astfel de vârfuri ocazionale ale contribuției medii sunt obișnuite în lunile ianuarie sau decembrie, apariția unui astfel de fenomen în luna septembrie reprezintă o anomalie interesantă pentru piață.

Deși fondurile Allianz au raportat cele mai mari ritmuri de creștere procentuală ale sumelor medii, bătălia pentru volumele absolute este câștigată categoric de un alt jucător major. Fondurile administrate de NN continuă să atragă grosul banilor din Pilonul 3.

În luna septembrie, NN Optim a atras 37,48 milioane de lei, iar NN Activ a încasat 14,99 milioane de lei.

Cumulat, cele două fonduri au adunat 48,82% din totalul banilor intrați pe Pilonul 3 în România și au fost responsabile pentru 57% din întreaga creștere a încasărilor din această lună, deși au înregistrat la rândul lor o scădere a participanților plătitori.

La capitolul bazei de clienți, NN Optim rămâne cel mai mare fond de pensii facultative, având un total de 312.000 de participanți și 160.000 de clienți plătitori (o rată de colectare de 51%).

Totuși, fondul cu cei mai disciplinați clienți este Raiffeisen Acumulare, unde 61% dintre participanți își achită lunar contribuția.

La polul opus se situează fondurile Allianz: AZT Moderato consemnează o rată de colectare de doar 37%, iar AZT Vivace înregistrează cel mai mic procent din piață, cu numai 32% clienți plătitori activi.