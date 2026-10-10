Pilonul III ascunde o regulă importantă. Ce se întâmplă cu economiile tale după 60 de ani

Pilonul III reprezintă componenta facultativă a sistemului de pensii private din România și oferă posibilitatea de a economisi voluntar pentru perioada de după retragerea din activitate. Spre deosebire de Pilonul II, participarea la acest sistem nu este obligatorie.

Sumele strânse sunt evidențiate într-un cont individual și pot fi încasate în condițiile stabilite de legislație. Regula generală este că dreptul la pensia facultativă se deschide la vârsta de 60 de ani, însă acordarea banilor depinde și de îndeplinirea altor condiții.

Pensia facultativă este administrată privat, iar participantul plătește contribuții potrivit schemei de pensii la care a aderat. Sumele virate în cont sunt investite de administratorul fondului, cu respectarea regulilor și limitelor stabilite de legislația aplicabilă. Astfel, valoarea activului personal este influențată atât de contribuțiile achitate, cât și de rezultatele investițiilor realizate de fond.

Contribuțiile pot fi achitate de angajat, de angajator sau de ambele părți. Participantul are posibilitatea de a modifica nivelul contribuției, de a suspenda plata acesteia sau de a renunța la contribuțiile viitoare. O astfel de decizie nu presupune automat pierderea sumelor deja acumulate în cont. Activul personal reprezintă economiile strânse de participant, împreună cu rezultatele investițiilor, după aplicarea costurilor și a regulilor fondului.

Potrivit Legii nr. 204/2006, regula generală este că dreptul la pensia facultativă se deschide la împlinirea vârstei de 60 de ani, la solicitarea participantului. Vârsta reprezintă însă doar una dintre condițiile care trebuie avute în vedere pentru acordarea pensiei facultative.

Pentru deschiderea dreptului la pensie trebuie îndeplinite cumulativ și celelalte cerințe prevăzute de lege. Printre acestea se află efectuarea a cel puțin 90 de contribuții lunare și existența în cont a unui activ cel puțin egal cu suma necesară pentru obținerea pensiei facultative minime stabilite prin normele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Prin urmare, atingerea vârstei de 60 de ani nu duce, în mod automat, la începerea plăților.

Participantul trebuie să solicite acordarea drepturilor, iar condițiile aplicabile trebuie verificate. Legislația reglementează și situația persoanelor care au ajuns la 60 de ani, dar nu au realizat numărul minim de contribuții sau nu au acumulat în cont valoarea necesară pentru deschiderea pensiei facultative.

Într-o astfel de situație, suma existentă în cont poate fi achitată într-o singură tranșă sau prin plăți eșalonate, pentru o perioadă care nu poate depăși cinci ani, în condițiile prevăzute de lege și potrivit opțiunii participantului. Prin urmare, lipsa celor 90 de contribuții nu înseamnă că sumele deja acumulate sunt pierdute. Modul de plată a activului acumulat este reglementat separat de legislație.

Legislația prevede și anumite situații speciale în care drepturile acumulate în Pilonul III pot fi accesate înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani. Una dintre aceste situații este invaliditatea, atunci când participantul nu mai poate relua activitatea în condițiile stabilite de legislația aplicabilă.

În funcție de situația participantului și de valoarea activului acumulat, plata poate fi efectuată într-o singură tranșă sau eșalonat. În anumite condiții poate fi deschis și dreptul la o pensie facultativă. Modalitatea concretă de acordare depinde de situația prevăzută de lege și de condițiile aplicabile activului acumulat.

Un alt caz reglementat este cel al decesului participantului. Sumele existente în cont nu dispar odată cu decesul titularului. Activele personale sunt transmise beneficiarilor, cu respectarea prevederilor legale, a actului individual de aderare și a regulilor privind succesiunea.

Atunci când sunt îndeplinite condițiile necesare pentru încasarea sumelor, participantul trebuie să formuleze o cerere către administratorul fondului de pensii facultative. Procedura și documentele necesare pot varia de la un administrator la altul, astfel încât solicitantul trebuie să respecte cerințele stabilite pentru efectuarea plății.

Pilonul III trebuie diferențiat de sistemul public de pensii. În cazul pensiei facultative, banii sunt evidențiați într-un cont individual al participantului, iar plata activului acumulat urmează regulile specifice sistemului de pensii private facultative.

Acordarea sumelor din Pilonul III nu este legată de stabilirea pensiei publice de către Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Cele două sisteme funcționează după reguli distincte, iar drepturile acumulate prin pensia facultativă sunt gestionate potrivit legislației care reglementează pensiile private facultative.