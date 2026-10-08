Un semnal neașteptat vine din companii. Ce se schimbă pentru angajații din România

Creșterile salariale au fost limitate în 2026, potrivit unui sondaj realizat de eJobs România. Patru din zece angajatori incluși în cercetare spun că nu au avut posibilitatea de a majora salariile în acest an, pe fondul presiunilor economice și al scăderii puterii de cumpărare.

În același timp, incertitudinea legată de evoluția pieței muncii îi determină pe unii salariați să ia în calcul schimbarea locului de muncă. O parte dintre aceștia caută deja alte oportunități, anticipând posibilitatea unor restructurări sau concedieri.

Sondajul a fost realizat de eJobs România în septembrie 2026 și a inclus răspunsurile a 115 angajatori și 1.000 de angajați. Rezultatele indică presiuni atât asupra bugetelor companiilor, cât și asupra percepției salariaților privind siguranța profesională.

Datele arată că măsurile adoptate de companii pentru gestionarea costurilor de personal diferă. În lipsa unor majorări generale, unii angajatori au optat pentru creșteri acordate selectiv sau pentru bonusuri punctuale.

Potrivit răspunsurilor oferite de angajatori, 41,4% dintre cei chestionați afirmă că nu au reușit să majoreze salariile în 2026. Procentul reprezintă cea mai mare categorie din răspunsurile referitoare la evoluția veniturilor angajaților.

O altă categorie, reprezentând 31,4% dintre participanții la sondaj, a acordat creșteri salariale doar în anumite situații. Majorările au fost direcționate către angajații considerați a avea cele mai bune performanțe.

Pentru 20% dintre angajatorii chestionați, salariile au fost indexate integral cu rata inflației. Măsura a fost aplicată tuturor angajaților, potrivit datelor sondajului.

În cazul altor 7,1% dintre companii, soluția aleasă nu a fost majorarea salariilor, ci acordarea unor bonusuri unice. Astfel, o parte dintre angajatori au preferat forme de recompensare punctuală, în locul unei creșteri permanente a veniturilor.

Presiunea asupra bugetelor se reflectă și în măsurile adoptate pentru limitarea costurilor. 44,6% dintre angajatorii care au participat la sondaj afirmă că au fost nevoiți să reducă cheltuielile cu personalul.

În același timp, 45,3% spun că nu au avut posibilitatea de a renegocia pachetele salariale nici pentru angajații-cheie. Potrivit răspunsurilor, bugetele de criză nu au permis ajustarea acestor pachete.

Situația financiară a companiilor se suprapune astfel peste o perioadă în care angajații sunt mai preocupați de stabilitatea locului de muncă. Pentru o parte dintre salariați, problema nu mai este doar nivelul venitului, ci și perspectiva de a-și păstra postul.

Datele sondajului arată că percepția asupra siguranței profesionale este diferită de la un angajat la altul. O parte dintre participanți se consideră vulnerabili în fața unor eventuale restructurări, în timp ce alții urmăresc piața muncii preventiv.

27,9% dintre angajații incluși în sondaj spun că se simt nesiguri în privința locului de muncă. Aceștia se așteaptă ca restructurările să poată apărea oricând, potrivit rezultatelor cercetării. Un procent de 21,2% declară că au început deja să caute un alt loc de muncă. Principalul motiv indicat în acest caz este teama că ar putea fi concediați.

Există însă și o categorie importantă de angajați care nu se consideră direct amenințați, dar urmăresc evoluțiile de pe piața muncii. 37,8% se simt relativ siguri pe poziția pe care o ocupă, însă rămân atenți la eventuale schimbări.

Doar 13,1% dintre participanții la sondaj spun că au un sentiment puternic de siguranță profesională. Rezultatele indică, astfel, diferențe importante între nivelurile de încredere pe care angajații le au în stabilitatea actualului loc de muncă.

Nivelul veniturilor se află printre principalele aspecte pe care angajații ar vrea să le schimbe la actualul loc de muncă. 43,5% dintre participanții la sondaj indică salariul atunci când sunt întrebați ce ar modifica.

Pe locul următor se află volumul de muncă și nivelul de stres, menționate de 18,2% dintre angajați. Răspunsurile arată că presiunea profesională reprezintă, alături de venit, un factor important în relația dintre salariați și angajatori.

Sondajul a analizat și reacția angajaților la o eventuală ofertă care ar presupune un salariu cu 15% mai mare decât cel actual. 24,8% dintre cei chestionați spun că ar accepta imediat o astfel de ofertă, motivul fiind nevoia urgentă de bani.

Pentru 28,3% dintre participanți, o asemenea ofertă ar reprezenta mai degrabă un instrument de negociere. Aceștia ar încerca să obțină o majorare salarială de la actualul angajator, folosind oferta externă ca argument.

Nu toți angajații ar opta pentru plecare în cazul unei oferte mai bine plătite. 25,1% dintre cei chestionați afirmă că ar prefera să rămână la actualul angajator, punând pe primul plan stabilitatea locului de muncă.

Alți 21,8% ar respinge oferta cu salariul mai mare. Potrivit răspunsurilor, aceștia nu vor să își asume riscuri într-un context economic pe care îl percep ca fiind incert.

Atitudinile diferite apar într-o perioadă în care atât companiile, cât și angajații acordă o atenție mai mare costurilor și siguranței profesionale. În timp ce unele companii reduc cheltuielile de personal, salariații își reevaluează opțiunile și urmăresc alternative disponibile pe piața muncii.

Datele cercetării arată, de asemenea, că schimbările din companii sunt asociate cu o presiune mai mare resimțită de angajați. Percepția angajatorilor asupra acestei situații indică o legătură între măsurile de reducere a costurilor și starea de bine a salariaților.

77,4% dintre angajatorii participanți la sondaj consideră că schimbările produse în companii au avut un efect asupra stării de bine a angajaților. Printre factorii menționați se află dificultățile economice și presiunea pentru obținerea rezultatelor.

Pe lista cauzelor apar, de asemenea, reducerea beneficiilor, disponibilizările și creșterea volumului de muncă. Aceste elemente sunt indicate de angajatori ca factori care au contribuit la accentuarea presiunii asupra salariaților.

În ceea ce privește productivitatea, 64,1% dintre angajatori spun că aceasta se menține, însă cu un efort emoțional mai mare din partea angajaților. Rezultatul arată că menținerea nivelului de productivitate nu înseamnă neapărat și lipsa unei presiuni suplimentare asupra salariaților.

Pe de altă parte, 31,3% dintre angajatorii chestionați afirmă că productivitatea a scăzut. Printre cauzele indicate se află anxietatea și demotivarea angajaților. Sondajul eJobs România a fost realizat în septembrie 2026, pe baza răspunsurilor oferite de 115 angajatori și 1.000 de angajați.