Românii cumpără tot mai puține mașini. Dealerii auto se confruntă cu o criză cum nu au mai văzut de 20 de ani

Piața auto din România a înregistrat scăderi importante în primele nouă luni ale anului 2026, atât în cazul autoturismelor noi, cât și al celor second-hand. Înmatriculările de mașini noi s-au redus cu 10,5%, în timp ce autoturismele rulate aduse din străinătate au înregistrat un declin de aproape 14%. Dealerii auto susțin că nu s-au mai confruntat cu o asemenea situație de două decenii. Incertitudinea economică îi determină pe cumpărători să amâne achizițiile și să își păstreze economiile.

Românii cumpără tot mai puține mașini, iar datele privind înmatriculările din primele nouă luni ale anului 2026 arată o reducere a cererii atât pentru autoturismele noi, cât și pentru cele rulate, într-o perioadă în care cumpărătorii sunt tot mai atenți la cheltuieli.

Până la sfârșitul lunii septembrie, în România au fost înmatriculate puțin peste 96.000 de autoturisme noi, cu 10,5% mai puține comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Reprezentanții dealerilor auto susțin că dificultățile actuale sunt fără precedent în ultimii 20 de ani. Potrivit acestora, problema nu este neapărat lipsa resurselor financiare, ci reticența cumpărătorilor de a face investiții importante într-un context economic nesigur.

Mulți potențiali clienți preferă să își păstreze economiile și să amâne cumpărarea unui autoturism, în loc să își asume cheltuieli suplimentare.

În același timp, preferințele celor care intenționează să achiziționeze o mașină se schimbă. Consumul de combustibil, tehnologiile disponibile și autonomia au devenit criterii importante în alegerea unui autoturism, iar interesul se îndreaptă tot mai mult către modelele hibride și electrice.

„Clienţii migrează spre motoarele hibrid sau full-hibrid, inclusiv spre maşini electrice. Este o provocare pe care n-am resimţit-o timp de 20 de ani”, a afirmat reprezentantul unui dealer auto.

Reducerea cererii afectează și piața autoturismelor rulate, unde numărul înmatriculărilor a înregistrat un declin mai accentuat decât în cazul mașinilor noi.

În perioada ianuarie-septembrie 2026, în România au fost înmatriculate aproximativ 227.000 de autoturisme second-hand aduse din străinătate, cu 13,6% mai puține față de intervalul corespunzător din 2025.

Evoluția reflectă prudența cumpărătorilor, care își analizează mai atent bugetele înainte de a lua decizia achiziționării unui vehicul.

Crizele din ultimii ani și incertitudinile economice actuale au determinat o parte dintre consumatori să își reorganizeze prioritățile financiare. În aceste condiții, cumpărarea unei mașini este amânată, chiar și în situațiile în care există bani disponibili pentru o asemenea achiziție.

Pe lângă reducerea numărului de înmatriculări, piața autoturismelor second-hand din România continuă să prezinte riscuri importante pentru cumpărători, potrivit datelor publicate de compania carVertical, specializată în furnizarea informațiilor privind istoricul vehiculelor.

În Indexul de transparență 2026, România se situează pe locul 20 din cele 23 de piețe europene incluse în analiză. Clasamentul evaluează piețele autoturismelor rulate în funcție de riscurile la care sunt expuse persoanele care cumpără astfel de vehicule.

Deși România a urcat două poziții comparativ cu anul precedent, rezultatele analizei indică în continuare probleme privind istoricul mașinilor comercializate.

Potrivit carVertical, peste jumătate dintre autoturismele second-hand verificate în România aveau înregistrate daune în istoricul lor.

Totodată, analiza arată că proporția vehiculelor cu kilometrajul modificat a crescut față de anul trecut, chiar dacă numărul mediu de kilometri eliminați din indicațiile odometrului s-a redus.

Datele prezentate de carVertical pentru 2026 indică o creștere a ponderii autoturismelor verificate care aveau kilometrajul modificat, în timp ce valoarea medie a ajustărilor frauduloase a scăzut comparativ cu anul precedent.

Astfel, procentul vehiculelor cu odometrul modificat a ajuns la 8,3%, față de 7,5% în 2025.

În schimb, numărul mediu de kilometri dați înapoi a coborât de la 95.122 la 85.779 de kilometri, ceea ce reprezintă o reducere de 9,8%.