România, printre cele mai riscante piețe de mașini second-hand din Europa. Peste jumătate dintre autoturismele verificate au fost avariate

România continuă să se numere printre țările europene cu cele mai mari riscuri pentru cumpărătorii de mașini second-hand. Potrivit Indexului de transparență 2026, publicat de carVertical, 58,5% dintre autoturismele verificate în România aveau daune înregistrate în istoric, iar 8,3% prezentau modificări ale kilometrajului. Deși țara noastră a urcat două poziții în clasamentul european, problemele legate de transparența istoricului auto și de fraudele cu odometrul rămân importante.

Piața autoturismelor rulate din România continuă să prezinte riscuri ridicate pentru cumpărători, potrivit celui mai recent studiu realizat de compania carVertical.

Indexul de transparență 2026 plasează România pe poziția 20 din 23 de piețe europene analizate, cu două locuri mai sus comparativ cu ediția precedentă.

Cu toate acestea, datele arată că o proporție importantă dintre vehiculele verificate au înregistrat anterior daune sau modificări ale kilometrajului.

Potrivit studiului, 58,5% dintre mașinile verificate în România în perioada analizată aveau daune înregistrate în istoric. Procentul este ușor mai mare decât cel raportat anul trecut, când 58,2% dintre vehicule prezentau asemenea înregistrări.

Valoarea medie a daunelor identificate în istoricul autoturismelor a fost de 3.291 de euro, nivel care a rămas relativ constant.

Datele se referă la autoturismele pentru care au fost achiziționate rapoarte de istoric prin carVertical și nu reprezintă automat situația tuturor vehiculelor second-hand comercializate în România.

Una dintre principalele probleme identificate de studiul carVertical este modificarea frauduloasă a kilometrajului.

În 2026, ponderea mașinilor verificate în România care aveau odometrul modificat a ajuns la 8,3%, față de 7,5% în ediția precedentă a studiului.

Creșterea arată că această practică a fost identificată mai frecvent în rapoartele analizate, chiar dacă numărul mediu de kilometri eliminați din istoricul vehiculelor a scăzut.

Potrivit datelor companiei, kilometrajul a fost redus, în medie, cu 85.779 de kilometri, față de 95.122 de kilometri în anul precedent.

Diferența reprezintă o scădere de 9,8% a numărului mediu de kilometri dați înapoi.

Chiar și așa, amploarea modificărilor rămâne semnificativă și poate influența valoarea reală a autoturismului.

„Șoferii încă nu au suficiente informații despre cât îi poate costa, în realitate, frauda care implică odometrul. Kilometrajul dat înapoi induce cumpărătorul în eroare și mărește direct prețul plătit pentru o mașină care valorează mai puțin decât sugerează anunțul”, a declarat Ramūnas Pletkus, expert în date la carVertical.

Specialistul atrage atenția că verificarea istoricului unui vehicul este importantă nu doar pentru stabilirea unui preț corect, ci și pentru siguranța viitorului proprietar.

„Același lucru este valabil și în cazul daunelor. Ponderea vehiculelor avariate și amploarea daunelor indică nivelul real de siguranță al unei mașini. Accesul la aceste date ține atât de costuri, cât și de siguranța fizică a celor care conduc zilnic aceste mașini”, a explicat reprezentantul companiei.

Studiul arată că piața autoturismelor rulate din România continuă să depindă într-o măsură importantă de vehiculele aduse din străinătate.

În 2026, mașinile importate au reprezentat 59,6% dintre autoturismele verificate prin carVertical, comparativ cu 60,7% în anul precedent.

Deși proporția a scăzut ușor, aceasta rămâne una dintre cele mai ridicate din Europa.

Importurile reprezintă un factor important în analiza transparenței pieței, deoarece informațiile despre istoricul unei mașini nu sunt întotdeauna disponibile după transferul acesteia dintr-o țară în alta.

În plus, vârsta medie a autoturismelor verificate în România a crescut ușor, de la 10,2 ani în ediția precedentă a studiului la 10,3 ani în 2026.

Datele indică faptul că vehiculele analizate au o vechime medie de peste un deceniu, aspect care face cu atât mai importantă verificarea istoricului de utilizare și a eventualelor reparații.

Potrivit Indexului de transparență 2026, Regatul Unit ocupă primul loc în clasamentul celor 23 de piețe analizate.

Doar 2,4% dintre autoturismele verificate pe această piață provin din străinătate, iar 4% au kilometrajul modificat.

Pe poziția a doua se află Germania, urmată de Elveția, Finlanda și Franța.

Specialiștii carVertical explică pozițiile ocupate de aceste țări prin dependența mai redusă de importurile de mașini second-hand, situația economică și accesul cumpărătorilor la informații despre istoricul vehiculelor.

„Țările aflate în fruntea clasamentului au câteva caracteristici comune: depind mai puțin de importuri, au economii mai puternice, iar instituțiile lor facilitează accesul cumpărătorilor la date despre vehicule. Această combinație le menține în primele poziții an de an”, a declarat Ramūnas Pletkus.

Europa de Est, regiunea cu cele mai mari riscuri pentru cumpărătorii de mașini rulate

Țările din Europa de Est continuă să ocupe pozițiile inferioare ale clasamentului, potrivit analizei carVertical.

Ultimele trei locuri sunt ocupate de Ucraina, Bulgaria și Letonia.

România, Ungaria și Serbia se află, de asemenea, în ultima treime a clasamentului, ceea ce indică probleme persistente privind transparența istoricului vehiculelor.

Potrivit experților, una dintre principalele dificultăți este accesul limitat la informațiile despre mașinile importate.

Datele privind kilometrajul, accidentele și reparațiile pot rămâne în registre naționale sau baze de date private, fără să fie transferate automat odată cu vehiculul.

„Schimbul de date între țări rămâne una dintre cele mai mari probleme ale acestor piețe. Șoferii din Europa de Est nu pot accesa adesea informații de bază despre mașinile importate din Germania, Belgia, Italia sau alte țări vest-europene, deoarece datele rămân în registre naționale sau private și nu însoțesc vehiculul peste graniță”, a explicat Ramūnas Pletkus.

Acesta consideră că lipsa accesului la informații afectează în special piețele dependente de importurile de autoturisme rulate.

„Cele mai afectate sunt țările care depind în mare măsură de exporturile de mașini, iar Indexul de transparență arată clar că prețul îl plătesc cumpărătorii din Europa de Est”, a adăugat specialistul.

Studiul carVertical a fost realizat pe baza rapoartelor de istoric auto achiziționate de clienții companiei în perioada septembrie 2025 – august 2026.

Pentru evaluarea fiecărei piețe au fost analizați șase indicatori: ponderea vehiculelor cu kilometraj modificat, numărul mediu de kilometri dați înapoi, procentul autoturismelor cu daune înregistrate, valoarea medie a daunelor, proporția vehiculelor importate și vârsta medie a mașinilor verificate.

Fiecare indicator a primit o pondere diferită în calculul clasamentului, în funcție de impactul estimat asupra transparenței pieței.

De exemplu, procentul vehiculelor cu kilometraj modificat are o influență mai mare asupra rezultatului final decât vârsta medie a autoturismelor.

Compania precizează că utilizează date colectate și standardizate din peste 1.000 de surse la nivel mondial, inclusiv registre naționale, instituții financiare și baze de date auto.

Rezultatele evidențiază importanța verificării istoricului unei mașini înainte de cumpărare, în special în cazul autoturismelor importate, pentru care informațiile despre utilizarea anterioară pot fi incomplete.