Melania Trump a obținut un acord între Rusia și Ucraina. Anunțul făcut de Casa Albă

Prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a contribuit la obținerea unui acord de încetare temporară a focului între Rusia și Ucraina în orașul Oleșki, aflat sub controlul trupelor ruse, a anunțat vineri, 23 octombrie, Casa Albă. Înțelegerea urmărește facilitarea evacuării civililor și introducerea ajutoarelor umanitare într-o localitate grav afectată de război, unde au rămas aproximativ 2.000 de persoane. La negocieri a fost implicat și Papa Leon, iar Kremlinul a salutat acordul.

Casa Albă a anunțat că Rusia și Ucraina au ajuns la un acord pentru suspendarea temporară a acțiunilor militare în orașul Oleșki, situat în sudul Ucrainei și ocupat de forțele ruse din februarie 2022.

Potrivit Reuters, înțelegerea a fost obținută în urma unor negocieri la care au participat Melania Trump și Papa Leon, într-un context marcat de agravarea situației umanitare din localitate.

„Ambele națiuni au convenit să oprească temporar toate acțiunile militare în Oleșki, pentru a permite intrarea ajutoarelor umanitare și pregătirea evacuării civililor printr-un culoar de trecere sigur, special desemnat”, se arată într-un comunicat al Casei Albe.

Șeful Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, Valeri Gherasimov, a anunțat pe canalul de Telegram al Ministerului rus al Apărării că trupele vor înceta focul marți, de la ora locală 4:00, pentru a permite desfășurarea operațiunii umanitare.

Casa Albă a indicat însă joia următoare drept moment al începerii încetării focului, astfel că informațiile transmise conțin o neconcordanță privind calendarul exact.

Principalul negociator ucrainean, David Arahamia, a precizat că operațiunea umanitară va începe după intrarea în vigoare a încetării focului.

Acordul este rezultatul unui proces îndelungat de negocieri, potrivit reprezentantului Ucrainei.

Înțelegerea prevede crearea unui coridor umanitar prin care locuitorii vor putea părăsi orașul, dar și accesul transporturilor cu ajutoare destinate persoanelor rămase în localitate.

Kremlinul a salutat acordul și a apreciat contribuția Melaniei Trump la obținerea acestuia. Autoritățile ruse au precizat că președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin au discutat detaliile înțelegerii.

Anterior, Kremlinul anunțase că se desfășoară activități pentru îmbunătățirea situației umanitare din Oleșki, după ce Vladimir Putin i-a transmis papei că este dispus să coopereze în această privință.

Demersul are loc într-un moment în care Donald Trump exercită presiuni asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru încheierea unui acord cu Rusia care să pună capăt războiului declanșat în februarie 2022.

Situație umanitară gravă în orașul ocupat de forțele ruse

Orașul Oleșki se confruntă cu o criză alimentară tot mai accentuată, iar locuitorii rămași au nevoie urgentă de asistență.

Melania Trump, care s-a implicat și în eforturile de reunire a copiilor ucraineni luați de Rusia cu familiile lor, a descris situația localnicilor drept una critică.

„Situația din Oleșki este gravă. Oleșki este un oraș de pe linia frontului, aflat în pragul unei catastrofe. Populația rămasă în Oleșki este formată în principal din persoane în vârstă, care au nevoie urgentă de asistență medicală, medicamente, alimente și apă potabilă”, a declarat prima-doamnă a Statelor Unite.

Potrivit Casei Albe, în oraș mai locuiesc între 1.700 și 2.000 de persoane, majoritatea vârstnici, precum și aproximativ 50 de copii. Înaintea războiului, populația localității era de aproximativ 24.000 de locuitori.

Oleșki se află pe malul fluviului Nipru, vizavi de Herson, oraș controlat de Ucraina. Aproximativ 90% din localitate a fost inundată în urma distrugerii barajului Kahovka, în 2023, potrivit datelor prezentate de Casa Albă.

Încetarea temporară a focului va permite accesul unor echipe civile din ambele țări, care vor putea vizita locuitorii la domiciliu și vor coordona transportul celor care doresc să părăsească localitatea.

Evacuările vor putea avea ca destinație atât teritoriul controlat de Ucraina, cât și Rusia, în funcție de alegerea persoanelor evacuate.

„Locuitorii care doresc să fie evacuați vor beneficia de sprijin coordonat și de transport către destinația aleasă. Mă aștept ca unii să dorească să meargă în Rusia, iar alții în Ucraina”, a declarat Melania Trump.

Prima-doamnă a precizat că ea și reprezentantul său au colaborat direct cu conducerile celor două țări pentru stabilirea condițiilor acordului.

Operațiunea va fi documentată și de o organizație media americană. Postul conservator Newsmax a relatat că echipele sale de filmare vor beneficia de acces exclusiv pentru a urmări desfășurarea acțiunii umanitare.

Acordul privește exclusiv orașul Oleșki și nu reprezintă o încetare generală a focului pe întregul front dintre Rusia și Ucraina.