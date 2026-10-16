Papa Leon al XIV-lea l-a sunat pe Vladimir Putin de pe patul de spital. Ce i-a cerut președintelui Rusiei

Papa Leon al XIV-lea a avut joi o convorbire telefonică cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în timp ce se afla internat la Spitalul Gemelli din Roma, după o intervenție chirurgicală pentru cancer pulmonar. Suveranul Pontif a solicitat instituirea unui armistițiu în zona orașului Oleșkî, din regiunea ucraineană Herson. Măsura ar permite distribuirea ajutoarelor umanitare și evacuarea în siguranță a civililor care doresc să părăsească localitatea. Discuția a fost confirmată oficial de Vatican.

Papa Leon al XIV-lea a discutat cu Vladimir Putin despre situația populației civile din orașul Oleșkî, aflat în regiunea Herson, solicitând suspendarea temporară a operațiunilor militare pentru a facilita intervențiile umanitare și evacuarea persoanelor care doresc să plece din zona de conflict.

Potrivit comunicatului transmis de Sfântul Scaun, Suveranul Pontif și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu dificultățile întâmpinate de locuitorii orașului și a cerut crearea condițiilor necesare pentru transportul alimentelor și medicamentelor.

„În cursul conversației, Sfântul Părinte și-a exprimat profunda îngrijorare față de situația umanitară gravă din orașul Oleșkî, în regiunea Herson, cerând un armistițiu pentru a permite sosirea ajutoarelor alimentare și medicale și evacuarea voluntară și în siguranță a populației civile”, se arată în comunicatul Sfântului Scaun.

Localitatea Oleșkî este situată pe malul fluviului Nipru, într-un teritoriu controlat de forțele ruse și aflat în apropierea liniei frontului. Populația civilă se confruntă cu dificultăți majore din cauza războiului, iar accesul la asistență umanitară reprezintă una dintre problemele semnalate de Vatican.

În cadrul aceleiași convorbiri, Papa Leon al XIV-lea a reafirmat „angajamentul Sfântului Scaun pentru dialog și pace”, potrivit informării oficiale.

Convorbirea telefonică anunțată joi reprezintă al doilea contact direct dintre Papa Leon al XIV-lea și președintele rus Vladimir Putin, după discuția din 4 iunie 2025, desfășurată la mai puțin de o lună de la alegerea cardinalului Robert Francis Prevost în fruntea Bisericii Catolice.

Încă de la începutul pontificatului, Suveranul Pontif a susținut necesitatea reluării dialogului dintre Moscova și Kiev, exprimând disponibilitatea Vaticanului de a găzdui eventuale negocieri pentru încheierea conflictului.

În timpul primei discuții telefonice, Papa i-a solicitat liderului de la Kremlin un gest concret în direcția păcii și a insistat asupra „importanței dialogului” în identificarea unor soluții diplomatice.

Agenda convorbirii din iunie 2025 a inclus și problemele umanitare generate de război. Cei doi au abordat posibilitățile de facilitare a transporturilor de ajutoare către populația afectată, precum și schimburile de prizonieri între părțile implicate în conflict.

Demersurile diplomatice ale Vaticanului pentru identificarea unor soluții la conflictul din Ucraina au continuat prin intermediul reprezentanților Sfântului Scaun, care au efectuat mai multe vizite oficiale în Rusia și au purtat discuții cu autoritățile de la Moscova.

Cardinalul Matteo Maria Zuppi s-a deplasat de două ori în capitala rusă, cea mai recentă vizită având loc la sfârșitul lunii septembrie.

De asemenea, monseniorul Paul Richard Gallagher a efectuat, în luna august, o vizită de trei zile la Moscova. Aceste contacte s-au înscris în eforturile diplomatice ale Vaticanului privind războiul din Ucraina și consecințele sale umanitare.

Înainte de intervenția chirurgicală pentru care a fost internat la Spitalul Gemelli din Roma, Papa Leon al XIV-lea a abordat din nou conflictul din Ucraina în cadrul ultimei sale rugăciuni Angelus, atrăgând atenția asupra consecințelor războiului pentru populațiile vulnerabile.

Suveranul Pontif s-a referit atât la victimele și distrugerile provocate de confruntările militare, cât și la efectele economice și alimentare resimțite în alte regiuni ale lumii.

Unul dintre aspectele menționate a fost perturbarea transportului cerealelor prin Marea Neagră, cu implicații asupra aprovizionării cu alimente în țările care depind de importuri.

În acest context, Papa a subliniat că accesul populației la hrană nu trebuie să fie afectat de continuarea ostilităților.