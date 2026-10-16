Putin confiscă activele altor cinci companii occidentale. Afacerile vizate depășesc 500 de milioane de euro anual

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care activele din Rusia ale altor cinci companii europene sunt preluate forțat și plasate sub administrare temporară. Printre firmele vizate se numără producătorul francez de pardoseli Tarkett, alături de companii din industria ambalajelor și a produselor de igienă. Cele cinci firme au venituri anuale cumulate de peste 50 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 532 de milioane de euro.

Decretul semnat de Vladimir Putin prevede trecerea activelor din Rusia ale celor cinci companii sub controlul temporar al unei societăți de administrare numite Centre Capital.

Firma a fost înregistrată în februarie 2026, iar directorul său general figurează ca fiind Marat Mirkhaydarov.

Acesta a condus anterior administrația guvernatorului regiunii Zabaykalsky din Rusia. Mirkhaydarov a părăsit funcția în 2025, după ce a suferit o rană în războiul purtat de Rusia în Ucraina.

Măsura afectează companii din mai multe sectoare industriale, de la producția de pardoseli și ambalaje din hârtie până la fabricarea produselor de igienă și a ambalajelor metalice și din plastic.

Toate cele cinci companii și-au continuat activitatea în Rusia după invazia pe scară largă a Ucrainei, începută în februarie 2022.

Printre societățile ale căror active au fost preluate se numără Tarkett, producător francez de pardoseli, și Kappa Rus, companie de ambalaje din hârtie care a făcut anterior parte din grupul irlandez Smurfit Kappa.

Decretul include și Ontex RU, parte a grupului belgian Ontex, specializat în produse de igienă.

O altă companie vizată este Eviosys Packaging Kuban, producător de ambalaje metalice care face parte din grupul american Sonoco Products Company.

Pe listă se află și Menshen Packaging CIS, deținută de producătorul german de ambalaje din plastic Menshen.

Tarkett ocupă locul al treilea la nivel mondial în funcție de vânzările de pardoseli și este lider pe piața pardoselilor din vinil, potrivit raportului anual al companiei pentru 2024.

Grupul francez a păstrat două fabrici în Rusia, dintr-un total de 34 de unități de producție pe care le deține la nivel mondial.

Compania a continuat, de asemenea, să plătească taxe către bugetul rus după declanșarea invaziei Ucrainei.

Noul decret vine după o serie de decizii asemănătoare luate de autoritățile ruse în luna septembrie.

Atunci, Vladimir Putin a dispus plasarea sub administrare temporară a activelor din Rusia aparținând gigantului alimentar elvețian Nestlé, lanțului german de hipermarketuri Metro și retailerilor francezi Auchan și Leroy Merlin.

Activele respective au fost transferate către o companie numită LEV Management, înființată cu puțin timp înainte de adoptarea măsurii.

Presa rusă a relatat că această societate ar avea legături cu serviciile de securitate ale Rusiei.

La scurt timp după aceste decizii, autoritățile au plasat sub administrare temporară și activele unui producător de sisteme de dozare din plastic, deținut de holdingul francez Aptar Europe Holding.

Mecanismul juridic utilizat pentru aceste preluări a fost introdus printr-un decret prezidențial semnat în aprilie 2023.

Documentul permite instituirea administrării temporare asupra anumitor active deținute în Rusia de companii străine.

Printre primele companii vizate de această procedură s-au numărat producătorul danez de bere Carlsberg și grupul francez de produse lactate Danone.

Guvernele occidentale și experți internaționali în drept au descris aceste măsuri drept exproprieri ilegale.

În principiu, companiile ale căror active sunt preluate pot solicita despăgubiri prin arbitraj internațional, în baza tratatelor bilaterale de protecție a investițiilor semnate de Rusia cu state membre ale Uniunii Europene.

Totuși, punerea în aplicare a unor eventuale hotărâri împotriva Kremlinului și a entităților ruse este considerată extrem de dificilă.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a legat în mod direct transferul activelor Nestlé și Auchan de faptul că aceste companii provin din state considerate de Moscova drept „țări neprietenoase”.

Această denumire este utilizată oficial de autoritățile ruse pentru statele care au introdus sancțiuni împotriva Rusiei după invazia Ucrainei din februarie 2022.

Categoria include toate statele membre ale Uniunii Europene, Statele Unite, Regatul Unit și alte țări care au adoptat sancțiuni.

Prin această clasificare, Moscova urmărește inclusiv descurajarea sprijinului acordat Kievului de statele respective.

Autoritățile ruse au prezentat preluarea activelor companiilor străine și ca pe un răspuns la decizia Uniunii Europene de a îngheța active suverane rusești în valoare de aproximativ 300 de miliarde de euro, după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei.