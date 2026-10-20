Ursula von der Leyen, mesaj pentru noul premier al României: Nu avem timp de pierdut

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a transmis marți, 20 octombrie, un mesaj de felicitare lui Luca Niculescu, după preluarea funcției de prim-ministru al României. Oficialul european a indicat principalele priorități ale colaborării dintre București și Bruxelles. Acestea vizează dezvoltarea oportunităților economice și consolidarea securității pe flancul estic al Uniunii Europene.

Ursula von der Leyen a transmis marți, printr-o postare publicată pe platforma X, un mesaj adresat lui Luca Niculescu, în care a felicitat noul prim-ministru al României și a prezentat principalele obiective ale cooperării cu autoritățile de la București.

Președinta Comisiei Europene a pus accent pe sprijinirea cetățenilor și a companiilor, dar și pe întărirea securității în estul Uniunii Europene, subliniind necesitatea continuării colaborării fără întârzieri.

„Felicitări lui Luca Niculescu pentru preluarea funcției de prim-ministru al României! Avem o muncă importantă în fața noastră: să creăm oportunități pentru oameni și pentru companii și să consolidăm securitatea pe flancul nostru estic. Nu avem timp de pierdut. Să mergem înainte împreună, pentru România și pentru Europa”, a transmis Ursula von der Leyen, marți, într-un mesaj publicat pe rețeaua X.

Mesajul evidențiază două direcții ale relației dintre România și instituțiile europene: susținerea activității economice și a oportunităților pentru populație, respectiv consolidarea securității regionale.

Congratulations to @LucaNiculescu on becoming Prime Minister of Romania. We have important work ahead of us. To create opportunities for people and for businesses. And to strengthen security on our Eastern Flank. We have no time to waste. Let’s move forward together, for Romania and for Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 20, 2026

Învestirea noului Executiv intervine după aproape șase luni de instabilitate politică, perioadă în care trei tentative de constituire a unui guvern nu au obținut rezultatul necesar pentru preluarea mandatului.

Cabinetul condus de Luca Niculescu a primit marți, 20 octombrie, votul de încredere al Parlamentului, înregistrând 280 de voturi favorabile și 58 împotrivă.

Noul Guvern a beneficiat de susținerea PSD, PNL, UDMR, precum și a altor parlamentari care au votat pentru învestirea Cabinetului.

După obținerea votului parlamentar, Luca Niculescu a anunțat că intenționează să convoace prima reuniune a Cabinetului în seara zilei de marți, 20 octombrie.

Printre obiectivele prezentate de noul prim-ministru se numără reducerea risipei, limitarea creșterii prețurilor și adoptarea unor măsuri pentru protejarea economiei.

Premierul Luca Niculescu și membrii Cabinetului au depus jurământul în fața președintelui României, Nicușor Dan, după finalizarea procedurii parlamentare de învestire.

În declarațiile făcute după preluarea mandatului, Luca Niculescu a afirmat că își începe activitatea la conducerea Executivului cu încredere, deși anticipează dificultăți în perioada următoare. Acesta a mulțumit inclusiv formațiunilor politice care au ales să nu participe la guvernare, dar au susținut Cabinetul prin vot.