Qatarul, unul dintre cei mai mari exportatori de gaze, a ajuns să cumpere GNL din SUA din cauza războiului din Iran. Prețurile din Europa, la maximul ultimilor 4 ani

Războiul din Iran schimbă piața mondială a gazelor naturale, iar Qatarul, afectat de avarierea instalațiilor de producție și de blocarea Strâmtorii Ormuz, a încheiat un acord pentru cumpărarea a patru milioane de tone de GNL anual din SUA, principalul său concurent. Între timp, prețurile gazelor în Europa au urcat la cel mai ridicat nivel din decembrie 2022, pe fondul temerilor privind aprovizionarea.

Înainte de războiul din Iran, Qatarul era unul dintre cei mai mari exportatori de gaze naturale din lume. După numai opt luni, statul din Golf cumpără acum gaze de la principalul său concurent, Statele Unite.

QatarEnergy a încheiat joi un acord cu exportatorul american Cheniere Energy pentru achiziția a 4 milioane de tone metrice de gaze naturale lichefiate (GNL) pe an, până în 2054. Prețul de achiziție este indexat în funcție de cotația americană Henry Hub, la care se adaugă o taxă fixă. Livrările ar urma să înceapă în anii 2030.

„Așteptăm cu interes să aprovizionăm QatarEnergy în mod fiabil atât de la Sabine Pass, cât și de la Corpus Christi, până în a doua jumătate a acestui secol”, a declarat Jack Fusco, directorul general al Cheniere, într-un comunicat.

Cantitatea de gaze pe care Doha o va cumpăra reprezintă mai puțin de 1% din comerțul mondial cu GNL, care depășește 400 de milioane de tone metrice.

Însă, „în ceea ce privește un acord individual, acesta este cam de dimensiunea celor mai mari pe care le vedem în SUA”, a declarat Alex Munton, director pentru gaze naturale și GNL la nivel global în cadrul Rapidan Energy, cu sediul în Houston.

Acordul arată cum războiul din Iran remodelează piețele energetice globale în beneficiul companiilor americane, consolidând dominația exportatorilor de GNL din Statele Unite, notează CNBC.

Acțiunile Cheniere și ale Venture Global, celălalt mare jucător independent american, au crescut cu 26%, respectiv 40%, de la începutul războiului.

Înainte de război, Qatarul era al doilea cel mai mare exportator de GNL din lume, după Statele Unite. Însă livrările sale s-au prăbușit în cele opt luni de la atacul Iranului asupra principalei sale instalații de producție, situate la Ras Laffan.

Atacul a avariat grav două linii de producție, eliminând aproximativ 17% din capacitatea de export de GNL a Qatarului.

Repararea pagubelor de la Ras Laffan va dura aproximativ trei ani, a declarat Saad Sherida Al-Kaabi, ministrul Energiei din Qatar.

Statul din Golful Persic a invocat în fiecare lună, de la atacul din martie, clauza de forță majoră, care se referă la evenimente neprevăzute și imposibil de controlat, ce împiedică respectarea obligațiilor contractuale.

„Ne-a dat o lovitură puternică, dacă vreți, în ceea ce privește capacitatea noastră de producție pentru următorii câțiva ani”, a declarat Al-Kaabi într-un interviu acordat în septembrie, în marja Adunării Generale a ONU.

În prezent, Qatarul exportă „foarte puțin” GNL, deoarece „nu putem exporta prin Strâmtoarea Ormuz”, a spus el.

„Foarte rar, câteva nave traversează strâmtoarea, dar într-un număr foarte mic. Nu este ceva ce ar putea fi măcar măsurat în puncte procentuale”, a declarat ministrul Energiei.

Nu este deloc clar cum vor arăta condițiile de securitate din Strâmtoarea Ormuz după finalizarea reparațiilor de la Ras Laffan.

Contractul încheiat cu Cheniere, care se întinde pe mai multe decenii, indică faptul că Qatarul ia în calcul riscul ca libertatea de navigație prin strâmtoare să nu fie restabilită niciodată, în condițiile în care Iranul continuă să atace petrolierele, a declarat Munton.

Potrivit analistului, găsirea unor rute alternative pentru transportul GNL este mai dificilă, deoarece acest produs este transportat în mod fundamental pe cale maritimă.

„Gazul este lichefiat pentru a putea fi încărcat pe o navă, iar acest lucru necesită acces la rutele maritime. Trebuie să aibă acces la Strâmtoarea Ormuz. Nu există nicio altă modalitate de a aduce GNL pe piață. Sunt pur și simplu blocați”, a declarat Munton.

În condițiile în care producția sa a fost grav afectată, iar Strâmtoarea Ormuz este blocată, QatarEnergy își extinde activitatea de comercializare a GNL prin intermediul acordului cu Cheniere, a explicat Munton.

La începutul acestei luni, compania a obținut un împrumut de 3 miliarde de dolari de la bănci chineze. Finanțarea i-ar putea permite să achiziționeze mai mult GNL din SUA pentru a-și respecta angajamentele privind livrările internaționale, a declarat Manav Gupta, analist UBS, într-o notă adresată joi clienților.

Venture Global, de exemplu, poartă negocieri avansate cu QatarEnergy pentru a furniza 3 milioane de tone metrice de GNL anual, au declarat surse anonime pentru Reuters.

Prin acordul cu Qatarul, Cheniere contrazice argumentele investitorilor pesimiști, potrivit cărora compania ar întâmpina dificultăți în obținerea unor vânzări suplimentare, ceea ce ar limita extinderea capacității sale de producție, a declarat Gupta.

UBS a stabilit un preț-țintă de 340 de dolari pentru acțiunile Cheniere, ceea ce sugerează un potențial de creștere de 18% față de prețul de închidere de joi.

În general, analiștii de pe Wall Street au o perspectivă pozitivă atât asupra Cheniere, cât și asupra Venture Global. Aproape 90% dintre analiștii care urmăresc acțiunile Cheniere recomandă cumpărarea acestora. Prețul-țintă mediu este de 314 dolari, ceea ce implică un potențial de creștere de aproximativ 9% față de închiderea ședinței de joi.

Aproape 60% dintre analiști recomandă cumpărarea acțiunilor Venture Global, în timp ce restul recomandă păstrarea acestora în portofoliu. Prețul-țintă mediu, de 17 dolari, ar însemna un potențial de creștere de aproximativ 35% față de cotația de închidere de joi.

„Cumpărătorii apelează din nou la SUA pentru a-și diversifica sursele de aprovizionare. În SUA se construiesc atât de multe capacități, încât s-a ajuns în punctul în care țara devine disproporționat de importantă în ceea ce privește cota de piață globală a GNL”, a declarat Munton.

Prețul de referință al gazelor naturale din Europa a crescut cu 3% la deschiderea ședinței de vineri de la Amsterdam, în condițiile în care escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu continuă să limiteze fluxurile de GNL din Qatar, iar unele state membre ale Uniunii Europene au început să consume gaze din depozitele de înmagazinare, pe măsură ce temperaturile scad.

Contractele futures cu livrare în luna următoare de la Dutch Title Transfer Facility (TTF), principalul reper pentru tranzacțiile cu gaze naturale din Europa, au crescut cu 3% vineri, la ora 7:00, ora Amsterdamului, potrivit OilPrice.

Evoluția a avut loc în paralel cu scumpirea petrolului, cotația Brent atingând un maxim al ultimelor cinci luni, de 114 dolari pe baril, pe fondul temerilor că atacurile rebelilor houthi ar putea viza infrastructura energetică a Arabiei Saudite.

La 103,40 dolari (92,30 euro) pe megawatt-oră (MWh), prețul gazelor naturale din Europa a ajuns la cel mai ridicat nivel din decembrie 2022, când continentul se confrunta cu prima iarnă fără cea mai mare parte a livrărilor de gaze rusești prin conducte. Cotația actuală echivalează, de asemenea, cu peste 30 de dolari pe milion de unități termice britanice (MMBtu).

„Prețurile gazelor naturale din Europa rămân, de asemenea, extrem de sensibile la evoluțiile din Golful Persic, iar fluxurile de GNL sunt tot mai susceptibile să lipsească în mare parte de pe piață cel puțin pe durata unei mari părți a iernii din emisfera nordică”, au scris Warren Patterson și Ewa Manthey, strategi specializați în materii prime la ING, într-o notă publicată vineri dimineață.

Joi, cotația TTF a crescut cu 3%, încheind ședința peste pragul de 90 de euro pe MWh, cel mai ridicat nivel din decembrie 2022.

Vineri dimineață, prețul de referință a depășit 92 de euro pe MWh, în condițiile în care sezonul de încălzire se apropie, Europa continuă să fie lipsită de livrările de GNL din Qatar, iar depozitele de înmagazinare sunt umplute în proporție de numai 75%. Nivelul este cu peste 10 puncte procentuale sub media ultimilor cinci ani.

Potrivit datelor publicate de Gas Infrastructure Europe, gradul de umplere a depozitelor de gaze din Uniunea Europeană era de numai 74,62% la 22 octombrie. Nivelul este considerabil sub media de aproximativ 86% înregistrată în ultimii cinci ani în această perioadă a anului, atât de aproape de începutul sezonului de încălzire.