Ilie Bolojan avertizează că România are probleme urgente de rezolvat. Ce a discutat cu Ursula von der Leyen și Manfred Weber

Premierul interimar Ilie Bolojan a participat joi, 15 octombrie, la Summitul Partidului Popular European, organizat la Bruxelles, unde a discutat cu liderii europeni despre prioritățile economice și de securitate ale României. Întrevederile au vizat viitorul buget al Uniunii Europene, prețurile energiei și securitatea la Marea Neagră. Bolojan a prezentat și situația politică internă, precizând că PNL va rămâne în opoziție și va evalua viitorul guvern în funcție de măsurile adoptate.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că, în cadrul Summitului Partidului Popular European de la Bruxelles, a avut discuții cu Manfred Weber, Ursula von der Leyen și alți lideri europeni despre problemele economice și de securitate cu care se confruntă România și despre măsurile necesare la nivelul Uniunii Europene.

Potrivit acestuia, principalele obiective urmărite de România sunt creșterea competitivității economice, reducerea costurilor energiei și consolidarea securității frontierelor. Bolojan a subliniat că îndeplinirea acestor obiective presupune colaborarea dintre autoritățile naționale și instituțiile europene.

„România are nevoie de o economie mai competitivă, de energie la prețuri mai bune și de mai multă siguranță la granițele sale. Acestea sunt obiective pentru care trebuie să lucrăm împreună, atât la nivel național, cât și european”, a transmis Ilie Bolojan într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Unul dintre subiectele abordate la Bruxelles a fost viitorul buget al Uniunii Europene, asupra căruia statele membre nu au ajuns încă la un acord. Ilie Bolojan a precizat că România susține menținerea unei finanțări corespunzătoare pentru politica de coeziune și agricultură, precum și alocarea de resurse pentru dezvoltarea infrastructurii de transport și a rețelelor energetice.

Premierul interimar a inclus printre priorități și investițiile în mobilitatea militară, explicând că fondurile europene sunt necesare pentru dezvoltarea economică și diminuarea diferențelor dintre regiunile României.

„În privința viitorului buget al Uniunii Europene, încă nu s-a ajuns la un consens. Susținem finanțarea adecvată a politicii de coeziune și a agriculturii, dar și investițiile în infrastructura de transport, în rețele energetice și în mobilitatea militară. Pentru România, aceste fonduri înseamnă dezvoltare și reducerea decalajelor dintre regiuni”, a explicat Bolojan.

Discuțiile de la Bruxelles au vizat și prețurile energiei, despre care Ilie Bolojan a afirmat că influențează direct cheltuielile populației și activitatea companiilor. Premierul interimar a susținut identificarea unor măsuri pentru reducerea costurilor pe termen scurt, în paralel cu realizarea investițiilor necesare creșterii independenței energetice.

„Am discutat și despre prețurile la energie, care afectează direct cetățenii și companiile. Avem nevoie de soluții pentru reducerea costurilor pe termen scurt, dar și de investiții care să ne asigure mai multă independență energetică pe termen lung”, a precizat acesta.

În acest context, Bolojan a evidențiat importanța exploatării gazelor naturale din Marea Neagră, a investițiilor în energia nucleară și a modernizării infrastructurii energetice. Potrivit premierului interimar, aceste proiecte ar putea consolida poziția României pe piața europeană a energiei.

El a afirmat că România urmează să devină, începând din 2027, cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, iar această capacitate trebuie utilizată atât pentru dezvoltarea economiei naționale, cât și pentru securitatea energetică europeană.

„România are un rol important de jucat în acest domeniu. Dezvoltarea gazelor naturale din Marea Neagră, investițiile în energia nucleară și modernizarea infrastructurii ne pot consolida poziția în Europa. Din 2027, România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Trebuie să valorificăm acest potențial în beneficiul economiei noastre și al securității energetice europene”, a scris Ilie Bolojan.

Securitatea regiunii Mării Negre a reprezentat o altă temă a întâlnirilor cu liderii europeni, în condițiile în care atacurile cu drone asupra navelor comerciale din apropierea coastelor României ridică probleme privind protejarea traficului maritim.

Ilie Bolojan a atras atenția asupra incidentelor produse inclusiv în apele teritoriale și a susținut necesitatea întăririi capacităților de supraveghere și apărare. Premierul interimar a precizat că România urmărește o cooperare mai strânsă cu partenerii europeni și sprijină consolidarea Flancului Estic.

„Un alt subiect important a fost securitatea în regiunea Mării Negre. Atacurile cu drone asupra navelor comerciale din apropierea coastelor României, inclusiv în apele teritoriale, arată că trebuie să ne întărim capacitățile de supraveghere și apărare și să cooperăm mai strâns cu partenerii europeni. România susține consolidarea Flancului Estic”, a transmis Bolojan.

Premierul interimar a prezentat liderilor europeni și situația politică din România, explicând că actuala criză nu trebuie să împiedice adoptarea deciziilor privind bugetul, cheltuielile publice și investițiile.

Ilie Bolojan a confirmat că Partidul Național Liberal va rămâne în opoziție și că poziția formațiunii față de viitorul Executiv va depinde de politicile promovate și de rezultatele acestora.

„România are probleme urgente de rezolvat. Bugetul, cheltuielile publice și investițiile nu pot rămâne blocate din cauza crizei politice. PNL va rămâne în opoziție și vom evalua activitatea viitorului guvern în funcție de măsurile pe care le ia și de rezultatele acestora”, a declarat Bolojan.

Acesta a precizat că liberalii vor sprijini inițiativele considerate benefice pentru România, dar se vor opune deciziilor care nu respectă angajamentele asumate.

„Vom susține măsurile bune pentru România și ne vom opune celor care nu respectă angajamentele asumate”, a adăugat premierul interimar.

Referitor la relația cu instituțiile și liderii europeni, Ilie Bolojan a anunțat că dialogul va continua, în vederea reprezentării intereselor României în procesul decizional al Uniunii Europene.