Noi reguli pentru despăgubirile aeriene. Cât așteaptă pasagerii TAROM și ce termen introduce UE

Pasagerii care solicită despăgubiri pentru zboruri întârziate sau anulate vor beneficia de noi reguli europene începând din octombrie 2027. Companiile aeriene vor avea la dispoziție 30 de zile calendaristice pentru a plăti despăgubirile sau pentru a comunica un refuz justificat. Schimbările vin în contextul în care o analiză AirAdvisor arată că TAROM achită cererile soluționate favorabil prin platformă în medie după 110 zile, în timp ce alți operatori aerieni înregistrează întârzieri de câteva luni.

O analiză realizată de AirAdvisor pe baza a 68.311 cereri de despăgubire depuse în perioada ianuarie–iunie 2026 evidențiază diferențe importante între companiile aeriene în ceea ce privește timpul necesar pentru efectuarea plăților.

Studiul a inclus 59 de companii aeriene din 31 de țări, iar comparația principală a vizat 45 de combinații companie aeriană–țară, fiecare cu minimum 100 de cereri.

În cazul TAROM, durata medie de plată pentru solicitările soluționate favorabil prin AirAdvisor în România a fost de aproximativ 110 zile.

Situații similare au fost identificate și în alte țări. Pentru SATA/Azores Airlines, în Portugalia, durata medie a ajuns la aproximativ 130 de zile, în timp ce pentru Ryanair, în Italia, a fost de aproximativ 80 de zile.

În total, 13 dintre cele 45 de combinații analizate, reprezentând aproape 29%, au înregistrat durate medii de plată mai mari de 30 de zile.

Datele provin exclusiv din portofoliul AirAdvisor și nu reprezintă o medie a tuturor cererilor gestionate de companiile aeriene respective.

Potrivit documentului AirAdvisor, Regulamentul (UE) 2026/2202, care modifică normele europene privind drepturile pasagerilor aerieni, a intrat în vigoare la 22 octombrie 2026, urmând ca noile prevederi să se aplice din 23 octombrie 2027.

Una dintre modificările prezentate este introducerea unui termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii, în care transportatorii trebuie fie să achite despăgubirea, fie să comunice motivele pentru care solicitarea este respinsă.

Companiile vor trebui, de asemenea, să confirme imediat primirea cererilor. În situațiile în care invocă circumstanțe extraordinare, precum condiții meteorologice severe sau restricții de trafic aerian, operatorii vor trebui să explice de ce acestea justifică refuzul.

Anton Radchenko, avocat specializat în dreptul aviației și CEO al AirAdvisor, consideră că introducerea unui termen clar poate îmbunătăți procedura, însă atrage atenția că efectele reale vor depinde de modul în care transportatorii aplică noile obligații.

„Treizeci de zile pot părea mult, până te uiți la ce trăiesc astăzi pasagerii. Pe unele piețe, oamenii așteaptă trei sau chiar patru luni până primesc banii. Noul regulament introduce ceva ce le-a lipsit ani la rând: un termen clar. Companiile vor trebui să plătească sau să explice de ce refuză, în loc să lase oamenii să aștepte la nesfârșit. Adevăratul test va fi însă dacă aceste schimbări vor duce la plăți mai rapide, nu doar la refuzuri trimise mai repede.”

Termenul de 30 de zile pentru plată sau refuz nu este direct comparabil cu durata istorică până la plata cererilor aprobate, calculată în analiza AirAdvisor.

Conform prezentării noilor prevederi din comunicatul AirAdvisor, pasagerii vor putea beneficia în continuare de despăgubiri de 250, 400 sau 600 de euro, în funcție de distanța zborului și de circumstanțele incidentului.

Pragul de întârziere la sosire de peste trei ore este menținut pentru situațiile în care sunt îndeplinite condițiile de acordare a compensației.

O altă modificare prezentată privește termenul de depunere a solicitărilor. În general, pasagerii vor trebui să înainteze cererea de despăgubire în cel mult nouă luni de la data plecării înscrisă pe bilet.

Noile prevederi vor deveni aplicabile la 23 octombrie 2027. Până la acel moment, pasagerii trebuie să țină cont de regulile aflate în prezent în vigoare.

Pentru persoanele afectate de întârzieri sau anulări, documentele de călătorie și dovezile comunicării cu operatorul aerian pot fi importante în susținerea unei cereri de despăgubire.

Printre documentele care ar trebui păstrate se numără confirmarea rezervării, cartea de îmbarcare și notificările transmise de compania aeriană.

De asemenea, pasagerii ar trebui să noteze ora efectivă a sosirii, să solicite explicații privind cauza întârzierii sau anulării și să păstreze corespondența purtată cu operatorul.

Persoanele care consideră că sunt eligibile pentru despăgubiri pot depune cererile potrivit regulilor actuale, fără să aștepte aplicarea noilor prevederi europene.