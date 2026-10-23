Prețuri carburanți vineri, 23 octombrie. Cât plătesc șoferii pentru un litru de benzină sau motorină. Cele mai mici tarife

Prețurile carburanților din România au rămas neschimbate vineri, 23 octombrie 2026, comparativ cu ziua precedentă. Potrivit datelor publicate de platforma PretCarburant, benzina standard costă în medie 10,10 lei pe litru, în timp ce motorina standard se comercializează la un preț mediu de 10,90 lei pe litru. Cu toate acestea, comparativ cu 30 iunie, carburanții continuă să fie considerabil mai scumpi.

Potrivit datelor centralizate de platforma PretCarburant, prețurile medii ale benzinei, motorinei și gazului petrolier lichefiat (GPL) nu au înregistrat modificări față de ziua precedentă. Diferențele devin însă importante atunci când valorile actuale sunt comparate cu cele de la sfârșitul lunii iunie.

Benzina standard are un preț mediu național de 10,10 lei pe litru, conform informațiilor colectate de la 1.356 de stații de alimentare. Cel mai mic preț identificat este de 9,99 lei pe litru, iar cel mai mare ajunge la 10,12 lei pe litru.

Comparativ cu joi, 22 octombrie, prețul mediu al benzinei a rămas neschimbat, variația fiind de 0%. În schimb, față de 30 iunie 2026, benzina standard s-a scumpit cu 144 de bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 16,6%.

În cazul motorinei standard, prețul mediu național este de 10,90 lei pe litru, potrivit datelor provenite tot de la 1.356 de stații. Prețurile practicate sunt cuprinse între 10,75 lei și 10,96 lei pe litru.

Motorina nu a înregistrat nicio modificare față de ziua precedentă, însă este cu 168 de bani pe litru mai scumpă decât la 30 iunie. Creșterea procentuală acumulată în această perioadă este de 18,2%.

GPL-ul are un preț mediu de 4,71 lei pe litru, conform informațiilor disponibile pentru 326 de stații de alimentare. Cel mai mic preț raportat este de 4,59 lei pe litru, iar cel mai ridicat ajunge la 4,91 lei pe litru. Și în cazul GPL-ului, prețul mediu a rămas neschimbat față de joi. Comparativ cu 30 iunie, acesta a crescut cu 16 bani pe litru, respectiv cu 3,5%.

Datele publicate pentru vineri, 23 octombrie, indică diferențe între stațiile de alimentare, în funcție de localitate și de operator.

Cel mai mic preț pentru benzina standard, de 9,99 lei pe litru, a fost identificat la o stație DHR din Cluj-Napoca, județul Cluj.

În cazul motorinei standard, cel mai redus tarif este de 10,75 lei pe litru, fiind înregistrat la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța.

Pentru GPL, cel mai mic preț raportat la nivel național este de 4,59 lei pe litru, disponibil la o stație Socar din localitatea 1 Decembrie, județul Ilfov.

Aceste valori reprezintă cele mai mici prețuri identificate în datele analizate și pot fi diferite de mediile naționale sau de tarifele practicate în alte stații din aceleași localități.

Carburant Medie națională Min – Max vs ieri vs 30 iunie Benzină standard · 1356 stații 10,10 lei 9,99 – 10,12 neschimbat (0%) +144 bani (+16,6%) Motorină standard · 1356 stații 10,90 lei 10,75 – 10,96 neschimbat (0%) +168 bani (+18,2%) GPL · 326 stații 4,71 lei 4,59 – 4,91 neschimbat (0%) +16 bani (+3,5%)

Prețurile medii ale carburanților din marile orașe ale României sunt apropiate de mediile naționale. Diferențele dintre localitățile analizate sunt de aproximativ un ban pe litru, atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

În București, benzina standard costă în medie 10,10 lei pe litru, iar motorina standard are un preț mediu de 10,90 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, prețul mediu al benzinei este de 10,11 lei pe litru, în timp ce motorina ajunge la 10,91 lei pe litru.

Aceleași valori sunt înregistrate și în Timișoara, unde benzina standard costă în medie 10,11 lei pe litru, iar motorina standard 10,91 lei pe litru.

În Iași, prețul mediu al benzinei este de 10,10 lei pe litru, iar cel al motorinei de 10,90 lei pe litru.

În Constanța, șoferii plătesc în medie 10,11 lei pentru un litru de benzină standard și 10,91 lei pentru un litru de motorină standard.

În Brașov, benzina are un preț mediu de 10,10 lei pe litru, iar motorina costă în medie 10,90 lei pe litru.

Aceleași prețuri medii sunt raportate și în Craiova, respectiv 10,10 lei pe litru pentru benzină și 10,90 lei pe litru pentru motorină.

În Oradea, benzina standard costă în medie 10,11 lei pe litru, iar motorina standard ajunge la 10,91 lei pe litru.

La nivel județean, datele înregistrate de platformă arată că există diferențe între prețurile medii practicate pentru benzină și motorină.

În cazul benzinei standard, județul Botoșani înregistrează cea mai mică medie, de 10,08 lei pe litru.

La polul opus se află județul Ilfov, unde benzina standard are cel mai ridicat preț mediu, de 10,11 lei pe litru. Diferența dintre cele două extreme județene este de trei bani pe litru.

Pentru motorina standard, cel mai mic preț mediu este înregistrat în județul Sălaj, unde un litru costă 10,88 lei.

Cel mai mare preț mediu al motorinei este raportat în județul Ilfov, la 10,91 lei pe litru. Și în acest caz, diferența dintre județele aflate la cele două extreme este de trei bani pe litru.

Prin urmare, Ilfov înregistrează cele mai ridicate medii județene atât pentru benzina standard, cât și pentru motorina standard, potrivit datelor disponibile pentru 23 octombrie.

Evoluția prețurilor carburanților are loc într-un context în care cotația internațională a petrolului Brent se menține la un nivel ridicat comparativ cu sfârșitul lunii iunie.

Potrivit datelor pentru 22 octombrie 2026, petrolul Brent a fost cotat la 112,80 dolari pe baril, pentru contractul cu livrare în decembrie 2026.

Valoarea reprezintă o creștere de 3,98 dolari pe baril față de cotația precedentă.

Comparativ cu 30 iunie, când nivelul de referință era de 73,38 dolari pe baril, avansul raportat este de 62,4%.

Procentul este calculat pe baza seriei contractului cu scadența cea mai apropiată, înlănțuită pentru a ține cont de schimbările de contract.

În aceeași perioadă, prețurile medii ale carburanților din România au crescut cu 16,6% pentru benzina standard, cu 18,2% pentru motorina standard și cu 3,5% pentru GPL.

Informațiile prezentate de platforma menționată provin din datele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și ale rețelelor de distribuție a carburanților. Potrivit platformei, prețurile sunt actualizate de mai multe ori pe zi, pentru a reflecta modificările operate de stațiile de alimentare.

De asemenea, prețurile prezentate sunt orientative și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitate și momentul actualizării informațiilor.