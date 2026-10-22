Scumpiri pe piețele internaționale. Prețurile la energie, cereale și metale cresc simultan. Coface avertizează că presiunile ar putea continua

Prețurile materiilor prime continuă să crească pe piețele internaționale, pe fondul tensiunilor geopolitice, al fenomenelor climatice extreme și al cererii tot mai mari generate de tranziția energetică. Potrivit unei analize Coface publicate joi, 22 octombrie, petrolul Brent a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, în timp ce motorina, gazele naturale și principalele produse agricole au înregistrat scumpiri importante. Specialiștii avertizează că există puține indicii privind o inversare a acestei tendințe până la sfârșitul anului.

Piețele internaționale de mărfuri traversează o perioadă caracterizată de creșteri simultane ale prețurilor la energie, produse agricole și metale industriale, potrivit celui mai recent comunicat transmis de Coface.

Evoluția este influențată de mai mulți factori, printre care escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, revenirea fenomenului climatic El Niño, perturbările climatice și necesarul tot mai mare de materii prime pentru dezvoltarea infrastructurii energetice.

Creșterile au fost generalizate pe parcursul verii, iar perspectivele pentru ultimele luni ale anului rămân tensionate.

„În prezent, nicio categorie de mărfuri nu pare imună la creșterea prețurilor. Energia, metalele și produsele agricole resimt din plin efectele perturbărilor geoeconomice și ale șocurilor climatice. Deocamdată, există puține indicii că această tendință se va inversa înainte de sfârșitul anului… în cel mai bun caz”, se arată în analiza Coface.

Piața energiei se confruntă cu noi presiuni, generate de deteriorarea situației de securitate din Orientul Mijlociu și de riscurile privind aprovizionarea cu petrol.

Potrivit Coface, reluarea loviturilor americane și iraniene, alături de atacurile rebelilor houthi asupra Arabiei Saudite, a reaprins temerile privind fluxurile internaționale de energie.

În condițiile unor stocuri reduse, prețul petrolului a revenit pe un trend ascendent, iar cotația Brent a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, pentru prima dată de la 22 mai.

Creșterile au fost și mai accentuate în cazul produselor rafinate.

Astfel, prețul motorinei a avansat cu 30% comparativ cu luna iunie, în timp ce combustibilul utilizat în aviație s-a scumpit cu 35% în aceeași perioadă.

Aceste evoluții sunt asociate în principal cu perturbările care afectează capacitățile de rafinare din regiunea Mării Negre, din Golf și din Rusia.

În ciuda presiunilor recente, Coface își menține, deocamdată, prognoza privind un preț al petrolului de 85 de dolari pe baril pentru anul 2026. Compania avertizează însă că intensificarea tensiunilor geopolitice a amplificat riscurile unor noi creșteri.

Presiunile nu se limitează la piața petrolului. În Europa, prețurile gazelor naturale au crescut cu 12%, ajungând la cel mai ridicat nivel înregistrat din 2023.

Potrivit Coface, această evoluție este determinată de nivelul redus al stocurilor și de concurența tot mai mare pentru transporturile de gaze naturale lichefiate (GNL).

Valurile de căldură din timpul verii au contribuit, de asemenea, la creșterea consumului de energie, întrucât atât Europa, cât și Asia au înregistrat o cerere ridicată pentru sistemele de răcire.

În paralel, nivelurile scăzute ale apelor au limitat semnificativ producția de energie hidroelectrică și nucleară în cele două regiuni.

Combinarea acestor factori a accentuat dezechilibrele de pe piața energetică, într-o perioadă în care tensiunile geopolitice continuă să afecteze perspectivele aprovizionării.

Produsele agricole se numără, la rândul lor, printre mărfurile care au înregistrat scumpiri importante.

Conform datelor prezentate de Coface, recoltele globale ale principalelor cereale, respectiv grâu, porumb și orez, au scăzut cu 2% comparativ cu anul precedent.

Reducerea producției agricole, combinată cu valurile repetate de căldură din Europa și cu perspectivele privind intensificarea fenomenului El Niño, a contribuit la creșterea prețurilor.

În ultima lună, cele mai importante scumpiri au fost înregistrate la porumb, al cărui preț a crescut cu 20%.

Prețul grâului a avansat cu 18%, în timp ce zahărul s-a scumpit cu 11%.

În cazul grâului, diferența este și mai mare în comparație cu anul precedent. Potrivit Coface, prețul acestuia este în prezent cu 50% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă din 2025.

Evoluția este explicată de recoltele slabe înregistrate în mai multe state producătoare importante, printre care Argentina, Statele Unite și Australia.

Situația este dificilă și în Europa de Vest, unde valurile succesive de căldură au afectat producția agricolă.

În Franța, producția de porumb ar putea scădea cu 50% în acest an, potrivit celor mai recente date ale Ministerului francez al Agriculturii, citate în analiza Coface.

Perspectivele pentru anul viitor rămân îngrijorătoare, în special din cauza posibilei intensificări a fenomenului climatic El Niño.

Specialiștii Coface avertizează că acesta ar putea afecta recoltele pentru o gamă largă de produse agricole, inclusiv orez, soia, ulei de palmier și zahăr.

Impactul nu s-ar limita însă la producția vegetală. Presiunile exercitate asupra piețelor cerealelor ar putea ajunge treptat și în alte sectoare ale lanțului alimentar.

Unul dintre domeniile vulnerabile este sectorul zootehnic, unde cerealele reprezintă o componentă importantă a costurilor de producție.

Astfel, scumpirea materiilor prime agricole ar putea genera presiuni suplimentare asupra prețurilor alimentelor, în cazul în care costurile mai mari vor fi transferate de-a lungul lanțului de aprovizionare.

Creșterile de preț se extind și asupra metalelor industriale, într-un context marcat de dezvoltarea infrastructurii energetice și de electrificarea economiei globale.

Potrivit Coface, cuprul a atins recent un nivel record de peste 14.000 de dolari pe tonă, situându-se în fruntea scumpirilor din această categorie.

Evoluția este susținută atât de factori pe termen scurt, cât și de tendințe structurale care ar putea influența piața pentru o perioadă îndelungată.

Printre acestea se numără refacerea stocurilor de materii prime în China, investițiile în electrificare, dezvoltarea rețelelor energetice și extinderea centrelor de date.

Indicele S&P al Metalelor Industriale a crescut cu peste 3% în ultima lună, pe fondul avansului înregistrat de zinc, cu 2%, și de cupru, cu 0,8%.

Potrivit specialiștilor, aceste evoluții reprezintă un nou semnal că actualul ciclu de creștere a prețurilor metalelor industriale ar putea continua pe termen mai lung.

În ansamblu, analiza Coface indică menținerea presiunilor pe piețele internaționale de mărfuri, într-un context în care tensiunile geopolitice, schimbările climatice și transformările structurale ale economiei globale influențează simultan costurile energiei, alimentelor și materiilor prime industriale.