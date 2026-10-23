Economia zonei euro frânează brusc în octombrie. Facturile mari la energie și problemele financiare ale Franței încetinesc sectorul privat

Creșterea economică din sectorul privat al zonei euro a încetinit în octombrie la un minim al ultimelor patru luni, pe fondul scumpirii energiei și al instabilității politice din Franța. În timp ce inflația și costurile de producție pun presiune pe companii, Marea Britanie dă semne de reziliență, iar Banca Centrală Europeană (BCE) pregătește noi decizii privind dobânzile.

Activitatea din sectorul privat din zona euro a consemnat în luna octombrie cea mai slabă performanță din ultimele patru luni. Această decelerare a fost alimentată în principal de creșterea costurilor la energie și de o nouă contractare a economiei franceze, provocată de tensiunile politice și financiare interne.

Indicatorul Flash Eurozone Composite PMI Output, realizat de S&P Global, a coborât în octombrie la valoarea de 51,9 puncte, de la nivelul de 53,1 înregistrat în septembrie.

Rezultatul marchează cel mai scăzut nivel din iunie până în prezent și se situează sub toate estimările analiștilor consultați de Reuters, care anticipau o scădere mult mai moderată, până la 52,7 puncte.

Un prag peste 50 de puncte indică o expansiune a activității economice.

Rezultatele recente arată o schimbare clară de ritm față de lunile anterioare, când economia europeană a depășit așteptările inițiale ale pieței.

„După o primăvară și o vară în care economia zonei euro a sfidat așteptările, datele preliminare PMI din octombrie toarnă puțină apă rece peste ritmul în care s-ar mai putea îmbunătăți climatul economic. Situația volatilă din Franța a atârnat greu în tabloul general al zonei euro, costurile de împrumut ale guvernului crescând și mai mult pe măsură ce situația fiscală se înrăutățește”, a declarat Rory Fennessy de la Oxford Economics.

Activitatea de afaceri din Franța s-a contractat neașteptat în această lună, reflectând o scădere accentuată a cererii de bunuri și servicii. Companiile chestionate au atribuit acest declin incertitudinii politice accentuate și presiunilor economice.

Costurile de împrumut ale statului francez au crescut considerabil în ultimele săptămâni din cauza îngrijorărilor investitorilor privind capacitatea țării de a-și redresa finanțele, în timp ce valurile de proteste stradale au ridicat tensiunea politică înaintea alegerilor prezidențiale din primăvară.

Totodată, în Germania, cea mai mare economie europeană, creșterea sectorului privat a încetinit la rândul ei. În schimb, indicatorul PMI din Marea Britanie a dat dovadă de reziliență, firmele raportând cea mai puternică lună de activitate din februarie până în prezent.

Totuși, consumatorii britanici și-au redus cumpărăturile din cauza scumpirii combustibililor, iar încrederea acestora a suferit cea mai abruptă scădere lunară de la începutul pandemiei.

Presiunile asupra prețurilor au reapărut în întregul bloc comunitar, fiind alimentate de contextul geopolitic internațional.

Costurile de producție din uniunea monetară au accelerat pentru a doua lună consecutivă, evoluție legată de prețurile mai mari la energie, combustibil și transport, determinate parțial de războiul din Orientul Mijlociu.

Cu toate acestea, companiile au majorat prețurile de vânzare într-un ritm mai lent decât în septembrie, ceea ce sugerează o comprimare a marjelor de profit.

„În timp ce producătorii continuă să simtă presiunea prețurilor mai mari la energie, există încă puține dovezi privind efectele de rundă a doua, ceea ce va fi liniștitor pentru BCE”, a afirmat Harry Chambers de la Capital Economics.

Banca Centrală Europeană va menține rata dobânzii la depozite la 2,50% săptămâna viitoare, însă este așteptată să o majoreze cu 25 de puncte de bază în decembrie, în condițiile în care inflația se menține la aproape dublul țintei de 2%.

Încrederea în afaceri din zona euro a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimele cinci luni, optimismul scăzând cel mai accentuat în sectorul manufacturier.

Franța s-a remarcat prin cel mai pronunțat pesimism, indicatorul său PMI indicând o contractare economică, iar încrederea companiilor atingând cel mai scăzut nivel din 2012 încoace, exceptând perioada pandemiei.

Comenzile noi au crescut în cel mai lent ritm din actuala serie de extindere de patru luni. Cu toate acestea, comenzile noi la export au crescut pentru a treia lună consecutivă, un semn încurajator după aproape patru ani și jumătate de scăderi lunare continue.

Pe piața muncii, ritmul de angajare a stagnat aproape complet, numărul locurilor de muncă create în servicii încetinind, în timp ce disponibillizările din industrie au reluat ușorul trend ascendent.