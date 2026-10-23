Inegalitatea veniturilor în UE în 2025. Ce țări ocupă primele trei poziții în clasamentul realizat de Eurostat

Inegalitatea veniturilor în Uniunea Europeană a înregistrat o ușoară scădere în 2025, potrivit datelor Eurostat. Coeficientul Gini, indicatorul utilizat pentru măsurarea diferențelor de venituri, a ajuns la 29,2 la nivelul UE, față de 29,4 în 2024. Diferențele dintre statele membre rămân însă importante, Bulgaria înregistrând cel mai ridicat nivel al inegalității, iar Slovacia cea mai echilibrată distribuție a veniturilor.

Potrivit datelor Eurostat, coeficientul Gini la nivelul Uniunii Europene a fost de 29,2 în 2025, în scădere cu 0,2 puncte față de valoarea de 29,4 înregistrată în anul precedent.

Coeficientul Gini este un indicator statistic care măsoară modul în care veniturile sunt distribuite în interiorul unei țări, prin comparație cu o situație ipotetică în care toate persoanele ar avea venituri egale.

Indicatorul poate avea valori cuprinse între 0 și 100. O valoare de 0 reprezintă egalitatea perfectă, situație în care fiecare persoană beneficiază de același venit. La polul opus, valoarea de 100 indică inegalitatea completă, în care o singură persoană primește toate veniturile.

Prin urmare, un coeficient Gini mai mic indică o distribuție mai egală a veniturilor, în timp ce o valoare mai ridicată reflectă diferențe mai mari între veniturile populației.

Datele pentru 2025 arată diferențe importante între statele membre ale Uniunii Europene. Coeficientul Gini a variat de la 23,0 în Slovacia până la 37,7 în Bulgaria.

Slovacia a înregistrat cea mai egală distribuție a veniturilor dintre țările UE, cu un coeficient Gini de 23,0.

Pe locul următor s-a situat Belgia, cu o valoare de 23,4, urmată de Cehia, unde indicatorul a ajuns la 24,0.

Slovenia s-a clasat printre statele cu cele mai reduse diferențe de venituri, înregistrând un coeficient Gini de 24,6. Polonia a completat grupul celor cinci țări cu cea mai egală distribuție a veniturilor, cu o valoare de 24,9.

Toate aceste state au înregistrat valori inferioare mediei Uniunii Europene, de 29,2.

La celălalt capăt al clasamentului se află Bulgaria, care a înregistrat în 2025 cel mai ridicat coeficient Gini dintre statele membre ale Uniunii Europene, respectiv 37,7.

Această valoare indică cea mai inegală distribuție a veniturilor dintre țările UE incluse în datele prezentate de Eurostat.

Bulgaria este urmată de Letonia, unde coeficientul Gini a ajuns la 35,6, și de Lituania, cu o valoare de 35,5.

Cele trei state au înregistrat valori semnificativ mai ridicate decât nivelul de 29,2 consemnat pentru întreaga Uniune Europeană.

Diferența dintre Bulgaria și Slovacia, țările aflate la extremitățile clasamentului, a fost de 14,7 puncte ale coeficientului Gini în 2025.