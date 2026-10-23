Ministerul Energiei anunță prioritățile pentru iarna 2026–2027. Ce măsuri sunt avute în vedere pentru populație

Ministerul Energiei a anunțat vineri, 23 octombrie, principalele direcții de acțiune pentru perioada următoare, punând accent pe pregătirea sistemului energetic național pentru sezonul rece și pe protejarea consumatorilor vulnerabili. Instituția urmărește, totodată, identificarea unor soluții pentru combaterea sărăciei energetice, accelerarea investițiilor în producția de energie și dezvoltarea capacităților de stocare.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a participat vineri la ședința Guvernului României, în contextul stabilirii principalelor obiective ale instituției pentru perioada următoare.

Potrivit unui comunicat transmis de minister, una dintre prioritățile imediate este pregătirea sistemului energetic pentru lunile de iarnă, când consumul de energie crește, iar asigurarea continuității alimentării devine deosebit de importantă.

În același timp, autoritățile au în vedere protejarea persoanelor vulnerabile și identificarea unor soluții pentru reducerea sărăciei energetice, fenomen care afectează gospodăriile cu dificultăți în acoperirea costurilor pentru electricitate și încălzire.

„Ministrul Energiei, domnul Dumitru Chisăliţă, a participat astăzi la şedinţa Guvernului României. În perioada următoare, activitatea Ministerului Energiei se va concentra pe pregătirea sistemului energetic pentru sezonul rece, protejarea consumatorilor vulnerabili şi identificarea unor soluţii concrete pentru combaterea sărăciei energetice”, a transmis instituția.

Comunicatul nu precizează, deocamdată, ce măsuri concrete vor fi introduse pentru sprijinirea consumatorilor vulnerabili și nici calendarul de aplicare a acestora.

Pe lângă măsurile care vizează sezonul rece, Ministerul Energiei anunță continuarea eforturilor pentru dezvoltarea sistemului energetic național.

Printre principalele obiective se numără creșterea capacităților de producere a energiei, accelerarea investițiilor și dezvoltarea unui mix energetic echilibrat.

O altă direcție importantă este extinderea capacităților de stocare, necesare pentru gestionarea mai eficientă a energiei produse și pentru susținerea funcționării sistemului energetic.

Aceste obiective sunt prezentate drept priorități ale instituției pentru perioada următoare, fără ca ministerul să anunțe, în acest comunicat, proiecte noi sau sume suplimentare alocate investițiilor.

Instituția precizează că își propune să acorde o importanță sporită fundamentării deciziilor pe date și analize tehnice, precum și consultării actorilor implicați în sectorul energetic.

În acest sens, Ministerul Energiei intenționează să mențină un dialog constant cu specialiștii din domeniu, organizațiile sindicale și reprezentanții societății civile.

Ministerul Energiei spune că „va pune accent pe decizii fundamentate pe date şi analize tehnice, precum şi pe un dialog constant cu specialiştii din sectorul energetic, organizaţiile sindicale şi reprezentanţii societăţii civile”.

Reprezentanții instituției subliniază că atingerea obiectivelor anunțate presupune colaborare între structurile implicate și continuitatea activităților administrative și tehnice.