Harta sărăciei în Europa: România, pe lista statelor cu regiuni puternic afectate

În 2025, aproximativ 92,7 milioane de persoane din Uniunea Europeană se aflau în risc de sărăcie sau excluziune socială, reprezentând 20,9% din populația totală a blocului comunitar. Datele evidențiază diferențe importante între regiunile europene, cu ponderi mai ridicate în anumite zone din sudul și estul UE, dar și în unele teritorii ultraperiferice.

Potrivit statisticilor regionale, în 24 dintre cele 243 de regiuni ale Uniunii Europene pentru care sunt disponibile date, cel puțin 31,5% din populație era expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială. Regiunile sunt clasificate la nivelul 2 al Nomenclatorului unităților teritoriale de statistică (NUTS), sistem utilizat pentru compararea datelor între diferite zone ale Uniunii.

Cele mai mari ponderi au fost înregistrate în principal în regiunile sudice, estice și ultraperiferice ale UE. Distribuția geografică arată că fenomenul are intensități diferite de la o regiune la alta, inclusiv în interiorul acelorași state membre.

Din cele 24 de regiuni în care cel puțin 31,5% din populație era expusă riscului, cinci se aflau în Spania, patru în Bulgaria, patru în Grecia și patru în Italia. Alte trei regiuni erau teritorii ultraperiferice ale Franței, iar două se aflau în România.

Lista regiunilor cu valori ridicate a inclus și două zone predominant urbane din vestul Uniunii Europene. Este vorba despre Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest, regiunea capitalei Belgiei, și Bremen, situată în nord-vestul Germaniei.

În cinci regiuni europene, ponderea persoanelor expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială a depășit de peste două ori media Uniunii Europene, de 20,9%. Aceste teritorii s-au remarcat prin valorile înregistrate în statisticile aferente anului 2025.

Cea mai mare pondere a fost raportată în Guyana, regiune ultraperiferică franceză, unde 54,8% din populație se afla în risc de sărăcie sau excluziune socială. Valoarea plasează acest teritoriu pe primul loc între regiunile analizate.

În sudul Italiei, regiunile învecinate Calabria și Sicilia au înregistrat a doua și a treia cea mai mare pondere din Uniunea Europeană. În Calabria, procentul a ajuns la 45,3%, în timp ce în Sicilia a fost de 44,0%.

Clasamentul regiunilor cu cele mai mari ponderi a inclus și La Réunion, un alt teritoriu ultraperiferic francez, unde 42,3% din populație era expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială. O valoare apropiată a fost înregistrată în Ciudad de Melilla, regiune autonomă spaniolă, unde procentul a fost de 43,7%.

Datele indică astfel diferențe considerabile între regiunile europene, de la teritorii în care mai mult de jumătate din populație este expusă riscului, până la zone în care proporția se situează sub pragul de 13%. Comparația regională permite evidențierea acestor contraste la nivelul statelor membre și al teritoriilor care alcătuiesc Uniunea Europeană.

La polul opus, în 24 de regiuni ale UE, mai puțin de 13,0% din populație era expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială în 2025. Aceste regiuni sunt răspândite în mai multe state membre, cu o concentrare vizibilă în anumite zone din Europa Centrală și de Vest.

Grupul regiunilor cu valori sub 13,0% a inclus cinci regiuni capitale, toate situate în state din estul Uniunii Europene. Acestea au fost Bratislavský kraj, din Slovacia, Warszawski stołeczny, din Polonia, Praha, din Cehia, Budapesta, din Ungaria, și Grad Zagreb, din Croația.

Nordul Italiei a fost reprezentat de șase regiuni în care ponderea persoanelor expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială s-a situat sub același prag. În Cehia, pe lângă regiunea capitalei Praha, alte patru regiuni au făcut parte din această categorie.

În Belgia, patru regiuni din partea de nord a țării au înregistrat ponderi sub 13,0%. Lista a fost completată de câte două regiuni suplimentare din Ungaria și Polonia, precum și de o regiune din Austria.

Distribuția statistică pentru 2025 surprinde diferențele dintre regiunile Uniunii Europene în ceea ce privește proporția populației expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, cu valori care variază de la 54,8% în Guyana până la mai puțin de 13,0% în cele 24 de regiuni aflate la capătul inferior al distribuției.