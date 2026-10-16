România, pe ultimul loc în Uniunea Europeană la intensitatea turismului, doar 1,6 nopți/locuitor. Croația e lider cu 24,5 nopți

România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană la intensitatea turismului, cu numai 1,6 nopți petrecute în unitățile de cazare pentru fiecare locuitor în 2025, potrivit Eurostat. Media europeană a fost de 7 nopți, iar Croația a înregistrat cea mai mare valoare, de 24,5 nopți. La nivelul UE, totalul înnoptărilor turistice a crescut cu 4,1%.

România a înregistrat cea mai scăzută intensitate a turismului din Uniunea Europeană în 2025, cu numai 1,6 nopți petrecute în unitățile de cazare turistică pentru fiecare locuitor, potrivit Eurostat.

La nivel european, numărul total al înnoptărilor a crescut cu 4,1%, ajungând la 3,1 miliarde, iar Croația, Malta și Cipru au avut cele mai ridicate valori raportate la populație.

Unitățile de cazare turistică din Uniunea Europeană au înregistrat aproximativ 3,1 miliarde de nopți petrecute de turiști în 2025, în creștere cu 4,1% față de anul precedent, când totalul a fost de 3 miliarde. Datele au fost publicate vineri, 16 octombrie 2026, de Eurostat.

Comparativ cu anul 2015, numărul înnoptărilor a crescut cu 26,5%, de la aproximativ 2,5 miliarde. Evoluția arată o creștere a volumului de nopți petrecute în unitățile de cazare turistică din statele membre în ultimul deceniu.

Turiștii interni și cei internaționali au reprezentat ponderi apropiate din totalul înnoptărilor înregistrate în 2025. Cea mai mare parte a acestora a fost asociată călătoriilor efectuate în interiorul Uniunii Europene.

Astfel, 80,9% din totalul înnoptărilor, echivalentul a aproximativ 2,5 miliarde, au fost realizate de turiști care au călătorit în propria țară sau au venit din alte state membre ale UE. Alte 10,4% dintre înnoptări au fost asociate turiștilor proveniți din alte țări europene, din afara Uniunii.

În ceea ce privește vizitatorii din afara Europei, turiștii din America de Nord, America Centrală și America de Sud au reprezentat 4,9% din total, respectiv 155,5 milioane de nopți. Vizitatorii din Asia au generat 81,6 milioane de înnoptări, echivalentul a 2,6% din total.

Turiștii din Oceania au reprezentat 0,5% din înnoptări, cu 15,2 milioane de nopți, în timp ce vizitatorii din Africa au însumat 12,9 milioane de nopți, adică 0,4% din total.

Datele Eurostat arată că, între 2024 și 2025, numărul nopților petrecute în unitățile de cazare din UE de către turiștii din Asia a crescut cu 15,4%. Aceasta a fost cea mai mare creștere dintre regiunile analizate.

Pe locul al doilea s-au situat turiștii din Africa, pentru care numărul înnoptărilor a crescut cu 13,7% într-un singur an.

O evoluție importantă s-a înregistrat și în cazul vizitatorilor din America. Comparativ cu 2015, numărul nopților petrecute de aceștia în unitățile de cazare turistică din Uniunea Europeană s-a majorat cu 101,9%, depășind astfel nivelul din urmă cu un deceniu.

În 2015, turiștii din America generau aproape 77 de milioane de înnoptări în unitățile de cazare din UE. În 2025, numărul acestora a ajuns la 155,5 milioane.

În clasamentul european privind intensitatea turismului, România s-a situat pe ultimul loc în 2025, cu 1,6 nopți petrecute în unitățile de cazare turistică pentru fiecare locuitor.

Indicatorul raportat de Eurostat compară numărul total al înnoptărilor în unitățile de cazare turistică cu populația rezidentă a unei țări. Acesta permite compararea intensității activității turistice între state cu populații diferite.

Media Uniunii Europene a fost de 7 nopți de cazare pentru fiecare locuitor în 2025, în creștere față de valoarea de 6,7 înregistrată în 2024.

După România, cele mai mici valori au fost raportate în Letonia, cu 2,7 nopți pentru fiecare locuitor, precum și în Polonia și Slovacia, ambele cu 2,9 nopți.

La polul opus, Croația a înregistrat cea mai ridicată intensitate a turismului din UE, cu 24,5 nopți pentru fiecare locuitor. Malta s-a situat pe locul al doilea, cu 21,7 nopți, urmată de Cipru, cu 19,4 nopți.

Grecia a înregistrat 15,1 nopți pentru fiecare locuitor, iar Austria a avut o valoare de 14,6.

Prin urmare, diferența dintre România și Croația a fost de 22,9 nopți pentru fiecare locuitor, potrivit indicatorului utilizat de Eurostat.

Eurostat precizează că intensitatea turismului este strâns legată de sustenabilitatea activităților turistice. Indicatorul face parte și din setul de indicatori europeni armonizați privind sustenabilitatea turismului, publicat recent de instituția europeană.

Numărul nopților petrecute în unitățile de cazare raportat la populație poate indica presiunea potențială pe care activitatea turistică o exercită asupra comunităților locale.

Totuși, indicatorul are anumite limite. Calculul include numai înnoptările în unități de cazare închiriate și nu cuprinde șederile în locuințe secundare, vizitele la prieteni și rude, excursiile fără înnoptare sau cazările în unități mai mici care nu sunt incluse în statistica respectivă.

În consecință, datele nu reflectă toate călătoriile efectuate într-o țară, ci doar activitatea turistică surprinsă prin înnoptările în unitățile de cazare incluse în statisticile Eurostat.