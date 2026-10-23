Autostrada A13, Sibiu-Făgăraș. Când va fi gata lotul unde peste 500 de muncitori construiesc poduri spectaculoase în arc (VIDEO)
SURSA FOTO: captura Facebook - Autostrada A13, Sibiu-Făgăraș
Lucrările la Autostrada Sibiu – Făgăraș (A13) avansează în ritm alert pe Tronsonul 3, unde constructorul a început montarea ultimului segment metalic al podului peste pârâul Ghirloțelul Sec. Șeful CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că proiectul celor 68 de kilometri de autostradă, finanțat cu 6,4 miliarde de lei, va uni Transilvania de Muntenia și Moldova până în anul 2028.
Lucrările pe Autostrada Sibiu – Făgăraș avansează. Montajul ultimului segment metalic la podul de pe Tronsonul 3 a început
Constructorii au făcut un pas important pe șantierul Autostrăzii Sibiu – Făgăraș (A13), anunță CNAIR.
Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a transmis, pe pagina sa de Facebook, că antreprenorul turc Makyol a început montarea ultimului segment metalic la podul în arc de pe Tronsonul 3, localizat între Arpașu de Jos și Sâmbăta de Sus.
Constructorul montează structura metalică a podului peste Ghirloțelul Sec
Șeful CNAIR a precizat că echipele de muncitori lucrează în prezent la montarea ultimului segment metalic al arcului podului peste afluentul Ghirloțelul Sec, la kilometrul 37+850. Această structură are o lungime totală de 164 de metri.
Potrivit reprezentantului CNAIR, podul beneficiază de o structură de rezistență cu arc metalic și tiranți, având o deschidere de 160 de metri, o înălțime de 32 de metri și un tablier metalic cu secțiune casetată.
Cristian Pistol a explicat că, odată ce montajul arcului va fi finalizat, constructorul își va concentra eforturile pe dezafectarea turnurilor temporare de susținere, montarea predalelor și executarea plăcii de suprabetonare. În prezent, stadiul fizic al acestui pod a ajuns la 72%.
Antreprenorul ridică alte două poduri de mare complexitate
Directorul CNAIR a subliniat că pe traseul Tronsonului 3 se află în construcție 34 de structuri, dintre care alte două sunt poduri în arc metalic de o complexitate ridicată.
Primul dintre acestea este podul peste pârâul Gârlățel, situat la kilometrul 38+300, cu o lungime de 200 de metri și un stadiu fizic de 52%, unde se montează tablierul metalic.
Cel de-al doilea este podul peste DJ 107 (Olteț – Drăguș) și peste pârâul Drăguș, la kilometrul 48+270, lung de 160 de metri, care a atins un stadiu de 54,96% și unde se execută lucrări la elevații.
Cristian Pistol a adăugat că pe acest segment sunt mobilizați 558 de muncitori și 182 de utilaje, stadiul fizic general al Tronsonului 3 fiind de 52,23%. Pe lângă poduri, pe șantier se lucrează la cofrarea, armarea și betonarea altor structuri, la sistemele de scurgere a apelor pluviale și la relocarea utilităților.
Tronsoanele avansează spre termenul de finalizare din anul 2028
În ceea ce privește ansamblul autostrăzii, directorul general al CNAIR a arătat că stadiile fizice ale celor patru tronsoane variază între 28,01% și 53,49%.
Tronsonul 1 (Boița – Avrig – Mârșa, 14,25 km) înregistrează un progres de 28,01%, în timp ce Tronsonul 2 (Avrig – Arpașu de Jos, 19,92 km) a ajuns la 53,49%.
De asemenea, Tronsonul 4 (Sâmbăta de Sus – Făgăraș și drumul de legătură cu DN1, însumând 21,92 km) are un stadiu de realizare de 42,61%.
Cristian Pistol a reamintit că toate cele patru tronsoane ale Autostrăzii A13, având o lungime totală de 68 de kilometri, trebuie finalizate în anul 2028. Valoarea însumată a contractelor este de 6,4 miliarde de lei fără TVA, proiectul fiind finanțat prin Programul Transport.
Șeful CNAIR a concluzionat că noua autostradă va conecta rutier centrul Transilvaniei de Muntenia și Moldova, având o importanță economică majoră pentru dezvoltarea municipiilor Sibiu, Făgăraș și Brașov.
Postarea integrală a șefului CNAIR
„Autostrada Sibiu – Făgăraș (#A13): a început montarea ultimului segment metalic la podul în arc de pe Tronsonul 3 (#Arpașu de Jos – #Sâmbăta de Sus)!
În prezent, antreprenorul turc (Makyol) lucrează la montarea ultimului segment metalic al arcului podului peste afluentul Ghirloțelul Sec (km 37+850), în lungime de 164 m.
Podul este alcătuit dintr-o structură de rezistență cu arc metalic și tiranți, cu o deschidere de 160 m, o înălțime de 32 m și un tablier metalic cu secțiune casetată.
După finalizarea montajului arcului, lucrările se vor concentra pe dezafectarea turnurilor temporare de susținere (palee provizorii), montarea predalelor și executarea plăcii de suprabetonare. Stadiul fizic al acestui pod este de 72%.
Pe traseul tronsonului se mai construiesc încă 2 poduri în arc metalic, de complexitate ridicată, din totalul de 34 de structuri (poduri):
– Podul peste pârâul Gârlățel (km 38+300), în lungime de 200 m: stadiul fizic este de 52%. Se lucrează la montarea tablierului metalic.
– Podul peste DJ 107 (Olteț – Drăguș) și peste pârâul Drăguș (km 48+270), în lungime de 160 m: stadiul fizic este de 54,96%. Se execută lucrări la elevații.
În șantierul acestui tronson sunt mobilizați 558 de muncitori și 182 de utilaje, iar stadiul fizic pe întreg tronsonul este de 52,23%.
De asemenea, se mai lucrează la:
– structuri (cofrare, armare și betonare poduri),
– sisteme pentru scurgerea apelor pluviale,
– relocări de utilități.
În prezent, lucrările pe cele 4 tronsoane ale Autostrăzii Sibiu – Făgăraș au ajuns la stadii fizice cuprinse între 28,01% și 53,49%:
– Tronsonul 1: Boița (Autostrada Sibiu – Pitești) – Avrig – Mârșa (DJ105G), în lungime de 14,25 km, are un stadiu fizic de 28,01%;
– Tronsonul 2: Avrig – Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1), în lungime de 19,92 km, a ajuns la un stadiu fizic de 53,49%;
– Tronsonul 3: Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ105B), în lungime de 17,61 km, a atins un stadiu fizic de 52,23%;
– Tronsonul 4: Sâmbăta de Sus (DJ105B) – Municipiul Făgăraș și Drum de legătură cu DN1, în lungime de 16,27 km, la care se adaugă 5,65 km ai drumului de legătură, a ajuns la un stadiu fizic de 42,61%.
Toate cele patru tronsoane, cu o lungime totală de 68 km, trebuie să fie finalizate în anul 2028.
Contractele pentru construcția celor 4 tronsoane ale Autostrăzii Sibiu – Făgăraș (#A13) au o valoare însumată de 6,4 miliarde de lei (fără TVA) și sunt finanțate prin Programul Transport (#PT).
Autostrada Sibiu – Făgăraș (#A13) va uni rutier centrul Transilvaniei cu Muntenia și Moldova și va avea o importanță economică deosebită pentru dezvoltarea orașelor Sibiu, Făgăraș și Brașov”, a scris Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, pe pagina sa de socializare.
Recomandările noastre
După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.