Autostrada A13, Sibiu-Făgăraș. Când va fi gata lotul unde peste 500 de muncitori construiesc poduri spectaculoase în arc (VIDEO)

Lucrările la Autostrada Sibiu – Făgăraș (A13) avansează în ritm alert pe Tronsonul 3, unde constructorul a început montarea ultimului segment metalic al podului peste pârâul Ghirloțelul Sec. Șeful CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că proiectul celor 68 de kilometri de autostradă, finanțat cu 6,4 miliarde de lei, va uni Transilvania de Muntenia și Moldova până în anul 2028.

Constructorii au făcut un pas important pe șantierul Autostrăzii Sibiu – Făgăraș (A13), anunță CNAIR.

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a transmis, pe pagina sa de Facebook, că antreprenorul turc Makyol a început montarea ultimului segment metalic la podul în arc de pe Tronsonul 3, localizat între Arpașu de Jos și Sâmbăta de Sus.

Șeful CNAIR a precizat că echipele de muncitori lucrează în prezent la montarea ultimului segment metalic al arcului podului peste afluentul Ghirloțelul Sec, la kilometrul 37+850. Această structură are o lungime totală de 164 de metri.

Potrivit reprezentantului CNAIR, podul beneficiază de o structură de rezistență cu arc metalic și tiranți, având o deschidere de 160 de metri, o înălțime de 32 de metri și un tablier metalic cu secțiune casetată.

Cristian Pistol a explicat că, odată ce montajul arcului va fi finalizat, constructorul își va concentra eforturile pe dezafectarea turnurilor temporare de susținere, montarea predalelor și executarea plăcii de suprabetonare. În prezent, stadiul fizic al acestui pod a ajuns la 72%.

Directorul CNAIR a subliniat că pe traseul Tronsonului 3 se află în construcție 34 de structuri, dintre care alte două sunt poduri în arc metalic de o complexitate ridicată.

Primul dintre acestea este podul peste pârâul Gârlățel, situat la kilometrul 38+300, cu o lungime de 200 de metri și un stadiu fizic de 52%, unde se montează tablierul metalic.

Cel de-al doilea este podul peste DJ 107 (Olteț – Drăguș) și peste pârâul Drăguș, la kilometrul 48+270, lung de 160 de metri, care a atins un stadiu de 54,96% și unde se execută lucrări la elevații.

Cristian Pistol a adăugat că pe acest segment sunt mobilizați 558 de muncitori și 182 de utilaje, stadiul fizic general al Tronsonului 3 fiind de 52,23%. Pe lângă poduri, pe șantier se lucrează la cofrarea, armarea și betonarea altor structuri, la sistemele de scurgere a apelor pluviale și la relocarea utilităților.

În ceea ce privește ansamblul autostrăzii, directorul general al CNAIR a arătat că stadiile fizice ale celor patru tronsoane variază între 28,01% și 53,49%.

Tronsonul 1 (Boița – Avrig – Mârșa, 14,25 km) înregistrează un progres de 28,01%, în timp ce Tronsonul 2 (Avrig – Arpașu de Jos, 19,92 km) a ajuns la 53,49%.

De asemenea, Tronsonul 4 (Sâmbăta de Sus – Făgăraș și drumul de legătură cu DN1, însumând 21,92 km) are un stadiu de realizare de 42,61%.

Cristian Pistol a reamintit că toate cele patru tronsoane ale Autostrăzii A13, având o lungime totală de 68 de kilometri, trebuie finalizate în anul 2028. Valoarea însumată a contractelor este de 6,4 miliarde de lei fără TVA, proiectul fiind finanțat prin Programul Transport.

Șeful CNAIR a concluzionat că noua autostradă va conecta rutier centrul Transilvaniei de Muntenia și Moldova, având o importanță economică majoră pentru dezvoltarea municipiilor Sibiu, Făgăraș și Brașov.