Viitorul centru al Bucureștiului: Podul Calicilor va fi construit de la zero, iar Blvd. Magheru va deveni mai verde și prietenos cu pietonii

Bucureștiul pregătește două proiecte importante de regenerare urbană, care vizează malurile Dâmboviței și zona centrală dintre Piața Universității și Piața Romană. Cinci firme au depus oferte pentru reconstruirea Podului Calicilor și amenajarea râului, în timp ce bulevardele Magheru și Bălcescu vor fi transformate pe baza unui concurs internațional de soluții și a unei consultări publice cu locuitorii Capitalei.

Primăria Capitalei pregătește transformări importante în centrul Bucureștiului, de la reconstruirea Podului Calicilor și amenajarea malurilor Dâmboviței până la regenerarea urbană a bulevardelor Magheru și Bălcescu.

Pentru primul proiect au fost depuse cinci oferte, iar pentru al doilea va fi organizat un concurs internațional de soluții, precedat de o consultare publică.

Primăria Municipiului București a anunțat miercuri, 21 octombrie, că cinci firme au depus oferte pentru execuția lucrărilor de reconstruire a Podului Calicilor și de amenajare a malurilor Dâmboviței, pe tronsonul dintre Piața Unirii și Podul Izvor. Ofertele au fost deschise la începutul săptămânii, iar autoritățile urmează să le evalueze în termen de 60 de zile.

Potrivit municipalității, contractul de execuție ar putea fi semnat cel mai devreme în decembrie, moment după care vor putea începe lucrările. Proiectul este împărțit în două obiective, cu termene distincte de realizare, iar valoarea totală a contractului este de 63,96 milioane de lei, fără TVA.

Primul obiectiv vizează reconstruirea de la zero a Podului Calicilor, care va asigura legătura pietonală dintre strada Șelari și strada Sfinții Apostoli, în zona Palatului de Justiție și a Bisericii Domnița Bălașa. Noul pod va avea o lungime de 32 de metri și o lățime de 23 de metri. Durata estimată pentru execuția lucrărilor este de zece luni.

Al doilea obiectiv presupune amenajarea unei suprafețe de aproximativ 11.000 de metri pătrați de-a lungul Dâmboviței, între Piața Unirii și Podul Izvor. Planul include extinderea trotuarelor prin realizarea unor platforme pietonale în consolă, suspendate la aproximativ doi metri deasupra apei.

Proiectul prevede și construirea unei platforme de belvedere în zona Izvor, amenajarea unor treceri de pietoni direct pe poduri, precum și reabilitarea debarcaderului și a podului pietonal existent.

Pista de biciclete, care va avea o lățime de 1,2 metri, va fi reconfigurată, iar circulația autoturismelor va fi separată de cea a pietonilor și bicicliștilor prin montarea unor bolarzi.

De asemenea, vor fi refăcute spațiile verzi, iar vegetația existentă va fi păstrată și completată. Municipalitatea intenționează să instaleze mobilier urban nou, inclusiv bănci, suporturi pentru biciclete și coșuri de gunoi, și să modernizeze iluminatul public prin utilizarea tehnologiei LED.

Întreaga zonă urmează să fie adaptată pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Pentru acest al doilea obiectiv, durata de execuție prevăzută este de 18 luni.

În paralel, Primăria Capitalei pregătește un proiect de regenerare urbană pentru bulevardele Magheru și Bălcescu, pe tronsonul cuprins între Piața Universității și Piața Romană. Zona vizată se întinde pe aproximativ un kilometru, iar reamenajarea va fi stabilită în urma unui concurs internațional de soluții organizat împreună cu Ordinul Arhitecților din România.

Primarul general Ciprian Ciucu a explicat că organizarea concursului urmărește identificarea unei soluții de calitate pentru transformarea zonei centrale. În locul atribuirii proiectării unei singure firme, municipalitatea dorește să permită mai multor companii, inclusiv internaționale, să participe cu propuneri, dintre care un juriu de specialiști să o selecteze pe cea mai bună.

Edilul a precizat că obiectivul este redarea atractivității acestei părți a orașului. În prezent, bulevardul Magheru este descris de administrație drept un culoar de tranzit zgomotos, poluat și neîngrijit. Planurile vizează transformarea sa într-un spațiu mai verde și mai umbrit, cu mai multe oportunități pentru activități sociale, economice și culturale și cu condiții mai bune pentru pietoni și bicicliști.

Tema de proiectare pentru concursul internațional va fi stabilită după o consultare publică amplă, lansată de Ciprian Ciucu împreună cu Ordinul Arhitecților din România.

În prima etapă, bucureștenii sunt invitați să completeze un chestionar disponibil online, până pe 21 noiembrie. Completarea acestuia durează aproximativ șapte-zece minute, iar întrebările urmăresc să afle cum percep locuitorii zona, ce consideră valoros, ce nevoi au și ce așteptări există de la viitoarea amenajare.

Consultarea va continua prin mese rotunde cu operatori economici, instituții culturale și administrative din zona vizată, asociații profesionale și reprezentanți ai societății civile. Ulterior, Primăria Capitalei va prezenta concluziile consultărilor și principalele direcții care vor sta la baza temei de proiectare.

Ciprian Ciucu a recunoscut că transformarea zonei nu este un demers simplu, subliniind că regenerarea urbană presupune un proces de planificare și consultare înainte de stabilirea soluțiilor concrete.

„Nu e ușor. Dacă era ușor, ar fi făcut-o alții până acum. Atunci când regenerezi urban o zonă, ea devine atractivă economic, ceea ce poate atrage fonduri private pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic din zonă și transformarea lor în restaurante, hoteluri, magazine. Strategia noastră e să creștem valoarea în centrul orașului”, afirmă Ciprian Ciucu.

Strategia administrației urmărește creșterea valorii centrului orașului, concomitent cu reorganizarea mobilității. Ciprian Ciucu a arătat că, în următorii ani, traficul de tranzit ar urma să fie direcționat mai mult către periferie, pe măsură ce vor fi disponibile alternative precum Șoseaua de Centură, autostrada A0 și drumurile radiale.

Planurile de regenerare urbană nu se vor limita la bulevardele Magheru și Bălcescu. Primarul general a anunțat că vor urma concursuri de soluții pentru zona extinsă a Palatului Regal, Calea Victoriei și alte străzi centrale, între care Brezoianu, Academiei și Câmpineanu.