Viteza minimă pe autostradă devine obligatorie. Ce amendă vor plăti șoferii din Italia care circulă prea lent pe banda de depășire

Italienii schimbă regulile pe autostradă și introduc o limită minimă de viteză de 100 km/h pe banda de depășire, pentru a combate blocajele și frânările bruște. Noua măsură din Codul Rutier se aplică pe arterele cu cel puțin trei benzi pe sens, iar șoferii care circulă nejustificat de încet pe banda de lângă parapet riscă amenzi directe.

Șoferii din Italia care obișnuiesc să ocupe banda de depășire circulând cu viteză redusă vor fi nevoiți să își schimbe rapid comportamentul la volan. Noul pachet de reforme al Codului Rutier italian aduce reguli mult mai stricte pentru circulația pe arterele de mare viteză.

Astfel, pe banda situată cel mai la stânga, acul vitezometrului nu va mai putea să scadă sub pragul de 100 km/h.

Măsura este prevăzută în articolul 50 din proiectul noului Cod Rutier și urmărește să combată un fenomen extrem de răspândit și periculos: ocuparea nejustificată a benzilor superioare de către mașini care circulă prea încet.

Această manevră este una dintre cauzele principale ale frânărilor bruște, ale blocajelor temporare și ale producerii ambuteiajelor din zonele cu trafic intens.

Conform prevederilor stabilite în decretul legislativ aprobat pe 13 octombrie, obligația de a menține viteza minimă de 100 km/h nu se va aplica peste tot, notează il Giornale.

Noua regulă va intra în vigoare doar pe autostrăzile și drumurile expres principale care dispun de cel puțin trei benzi de circulație pe fiecare sens de mers. De asemenea, măsura vizează strict banda de lângă axul drumului.

Ridicarea piciorului de pe accelerație nu va fi însă sancționată în orice condiții. Textul de lege stabilește excepții clare legate de contextul rutier sau de mediu.

Astfel, șoferii nu vor fi amendați dacă încetinesc din cauza vremii nefavorabile (cum ar fi ceața densă sau ploaia torențială), din cauza lucrărilor pe carosabil, a accidentelor sau a aglomerărilor de vehicule.

De asemenea, semnalizarea rutieră specifică rămâne prioritară: panourile temporare sau permanente care impun alte limite de viteză vor prevala întotdeauna asupra regulii generale.

Din punct de vedere juridic, introducerea unei limite minime de viteză nu este o noutate absolută. Încă de la sfârșitul anilor ’50, administratorii de drumuri din Italia aveau dreptul de a stabili viteze minime pe anumite sectoare.

Totodată, legislația actuală stipula deja că un conducător auto nu trebuie să circule atât de încet încât să blocheze sau să pericliteze fluxul normal al traficului.

Adevărata schimbare constă însă în caracterul obiectiv al noii dispoziții. Până în prezent, stabilirea existenței unui „stânjeniri a traficului” depindea în totalitate de interpretarea subiectivă a agenților de poliție.

Odată cu aplicarea noului articol 50, există pentru prima dată o valoare numerică clară, eliminând orice incertitudine în aplicarea legii.

În ceea ce privește pedepsele, autoritățile au decis să nu aplice măsuri excesiv de severe.

Șoferii care vor continua să meargă încet pe banda de stânga fără un motiv întemeiat riscă o amendă contravențională în valoare de doar 40 de euro, obiectivul principal fiind mai degrabă fluidizarea circulației decât penalizarea agresivă.