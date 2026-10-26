România, în fața unui an economic dificil. Ce estimează specialiștii CFA România pentru euro, inflație și prețurile locuințelor

Leul ar putea continua să se deprecieze în următoarele 12 luni, iar cursul euro ar putea ajunge la aproximativ 5,39 lei, potrivit celor mai recente estimări ale Asociației CFA România. Deși analiștii financiari anticipează o reducere a inflației și o ușoară îmbunătățire a încrederii în economie, perspectivele rămân rezervate. Creșterea economică estimată pentru 2026 este de numai 0,1%, iar datoria publică ar putea ajunge la 62% din PIB.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a crescut în septembrie 2026, după deteriorarea înregistrată în luna precedentă. Cu toate acestea, nivelul său rămâne sub pragul considerat neutru, semnalând că participanții la sondaj continuă să aibă așteptări prudente privind evoluția economiei românești.

Potrivit sondajului CFA România, majoritatea covârșitoare a analiștilor financiari anticipează o slăbire a monedei naționale în raport cu euro.

Mai exact, 96% dintre participanți se așteaptă ca leul să se deprecieze în următorul an, procent care indică o anticipare aproape unanimă în rândul respondenților.

Pentru următoarele șase luni, valoarea medie a cursului estimat este de 5,3246 lei pentru un euro. Pe un orizont de 12 luni, anticipațiile indică un curs mediu de 5,3893 lei pentru un euro, respectiv aproximativ 5,39 lei.

Aceste valori reprezintă estimările participanților la sondaj, nu cursuri stabilite de Banca Națională a României și nici niveluri garantate.

O eventuală depreciere a leului poate avea consecințe asupra cheltuielilor exprimate în euro, precum și asupra costurilor produselor și serviciilor importate.

Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România, a explicat că îmbunătățirea indicatorului de încredere reflectă o evoluție ceva mai favorabilă a anticipațiilor economice. Totuși, rezultatul continuă să indice un nivel redus al încrederii.

„Indicatorul de încredere a crescut în luna septembrie, în contextul îmbunătățirii anticipațiilor privind evoluția economiei românești, însă rămâne sub pragul neutru de 50 de puncte de 26 de luni. Participanții anticipează în continuare o reducere a ratei inflației, dar și o depreciere a leului până la 5,39 lei pentru un euro.”

Indicatorul de Încredere Macroeconomică a urcat cu 3,4 puncte în septembrie, până la 42,9 puncte.

În același timp, indicatorul condițiilor curente a crescut cu 1,1 puncte, ajungând la 38 de puncte, iar indicatorul anticipațiilor a avansat cu 4,6 puncte, până la 45,4 puncte.

Deși toate cele trei componente au consemnat îmbunătățiri, indicatorul general se menține sub nivelul de 50 de puncte, considerat neutru.

Inflația ar putea scădea la 5,77% până în octombrie 2027

Analiștii financiari estimează o temperare a ritmului de creștere a prețurilor în următoarele 12 luni.

Rata medie a inflației anticipate pentru octombrie 2027 este de 5,77%, în scădere față de estimarea din sondajul precedent.

Totodată, 54% dintre participanți consideră că inflația va fi mai redusă peste un an decât în prezent.

Pentru comparație, datele Institutului Național de Statistică arată că rata anuală a inflației a ajuns la 6,61% în septembrie 2026, după nivelul de 6,17% consemnat în august.

O reducere a inflației nu înseamnă însă că prețurile vor reveni automat la nivelurile anterioare. Aceasta indică, în general, o încetinire a ritmului în care bunurile și serviciile se scumpesc.

Perspectivele privind evoluția economiei românești rămân modeste, potrivit sondajului realizat de Asociația CFA România.

Participanții estimează pentru anul 2026 o creștere economică medie de numai 0,1%, valoare apropiată de stagnare.

În cadrul sondajului au fost exprimate și opinii privind posibilitatea intrării economiei în recesiune.

Aceste anticipații sugerează că, deși încrederea analiștilor s-a îmbunătățit în septembrie, perspectivele unei relansări economice consistente rămân limitate.

În privința finanțelor publice, participanții la sondaj estimează că deficitul bugetului de stat pentru 2026 va reprezenta 5,5% din produsul intern brut.

Valoarea este cu 0,3 puncte procentuale mai mică decât cea consemnată în exercițiul anterior.

În schimb, estimările privind datoria publică indică o continuare a creșterii acesteia.

Potrivit anticipațiilor analiștilor CFA, datoria publică ar putea ajunge la 62% din PIB în următoarele 12 luni.

Evoluția acestor indicatori este importantă pentru capacitatea statului de a-și finanța cheltuielile, pentru costurile împrumuturilor și pentru spațiul bugetar disponibil în perioada următoare.

Sondajul CFA România include și estimări privind evoluția pieței imobiliare rezidențiale din orașe.

Aproape jumătate dintre participanți, respectiv 48%, anticipează că prețurile locuințelor vor rămâne la niveluri apropiate de cele actuale în următoarele 12 luni.

Alți 33% estimează o scădere a prețurilor, în timp ce 19% consideră că acestea vor continua să crească.

În ceea ce privește evaluarea pieței imobiliare, 59% dintre respondenți apreciază că prețurile actuale ale proprietăților rezidențiale sunt supraevaluate.

În schimb, 33% consideră că locuințele sunt evaluate corect.

Aceste rezultate reflectă percepțiile și anticipațiile analiștilor, fără să reprezinte o prognoză certă privind evoluția prețurilor apartamentelor și caselor.

În contextul războiului din Iran și al incertitudinilor de pe piețele energetice, Asociația CFA România a inclus în sondaj și o întrebare referitoare la evoluția prețului petrolului.

Participanții estimează că petrolul Brent ar putea ajunge la o valoare medie de 92 de dolari pe baril în următoarele șase luni.

Această anticipare vine într-o perioadă în care tensiunile geopolitice și riscurile privind aprovizionarea cu energie influențează puternic piețele internaționale.

Totuși, incertitudinea privind evoluția cotațiilor rămâne ridicată, iar prețurile pot fi influențate atât de eventualele perturbări ale ofertei, cât și de modificările cererii mondiale.

Rezultatele sondajului CFA România evidențiază astfel o perspectivă economică mixtă: încrederea analiștilor s-a îmbunătățit, iar inflația ar putea încetini, însă deprecierea anticipată a leului, stagnarea economiei și creșterea datoriei publice continuă să reprezinte principalele motive de prudență.