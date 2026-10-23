România trece la euro? Cristian Popa (BNR) anunță când ar putea începe discuțiile pentru renunțarea la moneda națională

Aderarea României la zona euro depinde în primul rând de reducerea deficitului bugetar și de îndeplinirea criteriilor economice europene. Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR), a declarat vineri, 23 octombrie, că țara noastră trebuie să își continue eforturile de consolidare fiscală înainte de a putea începe discuții serioase privind adoptarea monedei unice. Potrivit acestuia, obiectivul reducerii deficitului sub 3% din PIB este estimat pentru perioada 2029–2030, însă aderarea presupune și decizii politice, nu doar pregătiri tehnice.

România nu poate avansa în procesul de aderare la zona euro fără o reducere substanțială a deficitului bugetar, a explicat Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al BNR, în cadrul Summitului Rethink România 2026 – „O viziune pentru România”, desfășurat la Sinaia.

Oficialul a subliniat că reducerea deficitului de la aproximativ 9% la 6% reprezintă un progres, însă nivelul rămâne peste limita de 3% prevăzută de criteriile de la Maastricht.

România și-a asumat în fața partenerilor europeni reducerea deficitului sub acest prag în perioada 2029–2030. Abia după atingerea obiectivului, potrivit reprezentantului BNR, ar putea fi inițiate discuții serioase privind aderarea.

„În primul rând, cred că trebuie să spunem că avansul pe drumul aderării la euro este strict condiţionat de avansul pe frontul consolidării fiscale. Chiar şi cu 6% deficit, este un progres faţă de 9%, însă condiţiile de la Maastricht ne cer maxim 3% şi sunt mult mai multe condiţii decât deficitul maxim de 3%. Noi le-am promis europenilor că în 2029-2030 să coborâm cu deficitul sub 3%, de acolo încolo putem să ne aşezăm la masă, să avem o discuţie serioasă cu ei, însă un mesaj important pe care Banca Naţională a României l-a dat este că trecerea, aderarea la zona euro este un fenomen economic, dar este şi un fenomen politic. Este nevoie de eforturi pe toate palierele, este nevoie ca toţi decidenţii din această ţară să facă acele sacrificii. Nu e uşor să reduci deficitul, ne e foarte clar. Nu este uşor să reducem datoria publică, nu este uşor să aducem inflaţia unde trebuie, însă e nevoie de acest efort care nu stă doar la Banca Centrală”, a afirmat Cristian Popa.

Cristian Popa a explicat că Banca Națională a României a făcut deja progrese în ceea ce privește pregătirea tehnică pentru trecerea la moneda unică europeană.

Printre domeniile în care instituția dispune de capacitățile necesare se numără sistemele de plăți și tipărirea bancnotelor euro.

De asemenea, potrivit reprezentantului BNR, România urmează să dobândească și capacitatea de a produce monede euro.

„Banca Centrală face mai degrabă acele eforturi tehnice şi suntem pregătiţi din multe aspecte, din multe puncte de vedere. Sisteme de plăţi, putem printa bancnote euro, în curând vom putea bate monede euro, însă e nevoie de un efort mult mai mare”, a precizat Cristian Popa.

Pregătirea tehnică a băncii centrale nu este însă suficientă pentru aderare. Procesul presupune îndeplinirea criteriilor economice și coordonarea deciziilor la nivelul autorităților statului.

Reprezentantul BNR a atras atenția că intrarea în zona euro nu trebuie privită exclusiv prin prisma avantajelor economice.

Deși consideră că adoptarea monedei unice ar fi, în ansamblu, benefică pentru România, Cristian Popa a subliniat că există atât avantaje, cât și dezavantaje care trebuie analizate.

Acesta a precizat că susține personal aderarea la zona euro, dar că o asemenea decizie trebuie însoțită de o evaluare realistă a implicațiilor.

„E nevoie să înţelegem, spun eu în nume privat, în nume personal, ca şi economist, că nu toate lucrurile sunt roz în zona euro, sunt mai degrabă lucrurile pozitive, e mai degrabă bine pentru România, însă trebuie să înţelegem că sunt plusuri şi minusuri şi să mergem pe această direcţie. Eu sprijin trecerea la euro, cred că este important să mergem pe acest drum şi drumul e important şi destinaţia, însă trebuie să înţelegem că nu e doar lapte şi miere”, a mai spus Cristian Popa.

Declarațiile reprezentantului BNR arată că reducerea deficitului bugetar, controlul inflației și consolidarea finanțelor publice rămân esențiale pentru apropierea României de zona euro. Termenul 2029–2030 se referă la obiectivul de reducere a deficitului sub 3% din PIB, nu la o dată stabilită pentru înlocuirea leului cu moneda euro.