Prețurile carburanților, 26 octombrie 2026. Cât costă benzina și motorina la început de săptămână

Prețurile carburanților din România au rămas neschimbate luni, 26 octombrie 2026, comparativ cu ziua precedentă. Benzina standard se vinde, în medie, cu 10,10 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă 10,90 lei pe litru. Cu toate acestea, față de sfârșitul lunii iunie, șoferii plătesc considerabil mai mult pentru alimentarea mașinilor, potrivit datelor PretCarburant.ro.

Potrivit datelor centralizate de platforma PretCarburant.ro, prețurile medii ale benzinei, motorinei și GPL-ului nu au înregistrat modificări față de duminică, 25 octombrie.

Benzina standard are un preț mediu național de 10,10 lei pe litru, cu valori cuprinse între 9,99 și 10,17 lei pe litru. Datele sunt calculate pe baza prețurilor afișate în 1.356 de stații de alimentare.

Motorina standard se comercializează, în medie, cu 10,90 lei pe litru, cel mai mic preț fiind de 10,75 lei, iar cel mai ridicat de 10,96 lei pe litru. Și în acest caz au fost analizate 1.356 de stații.

În ceea ce privește GPL-ul, media națională este de 4,71 lei pe litru, cu prețuri între 4,59 și 4,91 lei. Statisticile includ 326 de stații.

Deși prețurile au stagnat în ultimele 24 de ore, comparația cu 30 iunie 2026 arată majorări importante. Benzina standard s-a scumpit cu 1,44 lei pe litru, echivalentul unei creșteri de 16,6%, iar motorina cu 1,68 lei pe litru, respectiv 18,2%. GPL-ul a înregistrat o creștere de 16 bani pe litru, sau 3,5%.

Pentru un plin de 50 de litri, aceste majorări înseamnă un cost suplimentar de 72 de lei în cazul benzinei și de 84 de lei în cazul motorinei, comparativ cu sfârșitul lunii iunie.

Cele mai mici prețuri identificate luni, 26 octombrie, sunt înregistrate în stații din județele Cluj, Constanța și Ilfov.

La benzină standard, cel mai redus tarif este de 9,99 lei pe litru, disponibil la stația DHR din Gherla, județul Cluj.

În cazul motorinei, cel mai mic preț este de 10,75 lei pe litru, la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța.

Pentru GPL, cel mai avantajos preț raportat este de 4,59 lei pe litru, la stația Socar din localitatea 1 Decembrie, județul Ilfov.

În București, benzina standard are un preț mediu de 10,10 lei pe litru, iar motorina de 10,90 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Oradea, prețurile medii sunt ușor mai ridicate: 10,11 lei pe litru pentru benzină și 10,91 lei pentru motorină.

În Iași, Brașov și Craiova, mediile sunt identice cu cele din Capitală, respectiv 10,10 lei pentru benzină și 10,90 lei pentru motorină.

La nivelul județelor, Botoșani înregistrează cea mai mică medie pentru benzină, de 10,08 lei pe litru, în timp ce Ilfov are cea mai ridicată medie, de 10,11 lei.

În cazul motorinei, cea mai mică medie este raportată în județul Sălaj, de 10,88 lei pe litru, iar cea mai mare în Ilfov, de 10,91 lei pe litru.

Pe piața internațională, petrolul Brent a ajuns la 116,91 dolari pe baril, potrivit cotației din 23 octombrie 2026, pentru contractul cu livrare în decembrie.

Valoarea este cu 3,74 dolari mai mare decât cotația precedentă. Comparativ cu 30 iunie, când nivelul de referință era de 73,38 dolari pe baril, seria cotațiilor indică un avans de 68,3%, conform datelor furnizate.

Creșterea prețului petrolului reprezintă un factor de presiune asupra costurilor carburanților, însă evoluția prețurilor de la pompă depinde și de cursul valutar, taxe, costurile de rafinare și distribuție.

Astfel, deși ziua de luni începe fără noi scumpiri la pompă, carburanții rămân semnificativ mai scumpi decât la finalul lunii iunie, în special în cazul motorinei.