Enter Air, cel mai mare operator charter din Polonia, deschide o sucursală în România. Compania va opera zborurile Paralela 45
SURSA FOTO: Instagram, flyenterair - Un avion al Enter Air
Enter Air, cel mai mare operator de zboruri charter din Polonia, a deschis o sucursală în România, în contextul parteneriatului cu agenția de turism Paralela 45. Compania aeriană urmează să opereze majoritatea zborurilor charter din programul de vară 2027 al touroperatorului, care pregătește curse spre zece țări și o nouă rută între București și Tirana.
Enter Air intră pe piața românească printr-o sucursală deschisă în contextul parteneriatului cu Paralela 45
Enter Air, una dintre cele mai importante companii aeriene specializate în transportul turistic din Europa, și-a deschis o sucursală în România, denumită Romanian Carriage.
Extinderea pe piața locală are loc în contextul colaborării cu agenția de turism Paralela 45, preluată în 2025 de grupul polonez Rainbow Tours.
Acesta colaborează la nivel internațional cu Enter Air, iar parteneriatul dintre companiile din industria turismului va avea un rol important în programul de vacanțe pentru anul viitor.
Conform acordului, Enter Air urmează să opereze majoritatea zborurilor charter incluse în programul de vară 2027 al Paralela 45, scrie Profit.ro. Touroperatorul pregătește un sezon extins, cu destinații din zece țări, printre care Grecia, Turcia și Spania.
Programul va include și o nouă rută charter, București–Tirana, care va extinde opțiunile de călătorie disponibile pentru turiștii români.
Prin deschiderea sucursalei locale, Enter Air își consolidează prezența în România, pe o piață în care colaborările dintre companiile aeriene și agențiile de turism au un rol important în organizarea pachetelor de vacanță.
Compania poloneză operează o flotă de peste 30 de aeronave și a raportat venituri de aproape 700 de milioane de euro
Enter Air este o companie aeriană privată, listată la Bursa de la Varșovia, specializată în zboruri charter pentru agenții de turism și touroperatori. Activitatea sa se bazează în principal pe contracte cu partenerii din industria turismului, care includ transportul aerian în pachetele de vacanță comercializate clienților.
Înființată în 2009 de antreprenorii Marcin Kubrak, actualul director general, și Marcin Andrzej Kubrak, compania a început să opereze zboruri în 2010. De la o flotă inițială de două aeronave, operatorul s-a dezvoltat până la o flotă Boeing de peste 30 de avioane și o rețea care cuprinde mai mult de 250 de destinații.
Pe lângă transportul aerian, grupul deține un centru de pregătire pentru piloți și echipaje și oferă servicii de mentenanță a aeronavelor și alte servicii tehnice conexe, prin entități specializate.
Sediul central al companiei se află la Varșovia, iar operațiunile sunt organizate în jurul mai multor baze aeriene din Polonia și din alte țări europene, inclusiv Franța, Spania și Marea Britanie.
În 2025, grupul Enter Air a raportat venituri consolidate de aproape 700 de milioane de euro și un profit net de aproximativ 52,5 milioane de euro.
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