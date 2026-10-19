Tot mai mulți turiști caută vacanțe mai ieftine. Ce servicii vor să reducă pentru a nu renunța la concediu

Vacanțele continuă să fie o prioritate pentru turiști, chiar dacă scumpirea costului vieții și problemele geopolitice îi determină să își adapteze bugetele. Potrivit raportului Holiday Habits 2026/27, realizat de ABTA, 70% dintre adulții din Regatul Unit intenționează să călătorească în străinătate în următoarele 12 luni. În loc să renunțe complet la concediu, mulți dintre aceștia iau în calcul cazarea mai ieftină și reducerea cheltuielilor pentru mesele în oraș.

Industria turismului a traversat un an dificil, marcat de conflictul din Orientul Mijlociu și de valurile de căldură, care au provocat perturbări pentru numeroși turiști. În același timp, criza costului vieții i-a determinat pe oameni să își controleze mai atent cheltuielile.

Cu toate acestea, dorința de a călători rămâne puternică. Raportul ABTA arată că vacanțele continuă să reprezinte o prioritate, însă tot mai mulți turiști caută variante care să le permită să plece în concediu fără să își depășească bugetul.

Cercetarea se bazează pe răspunsurile a peste 2.000 de adulți din Regatul Unit și evidențiază creșterea interesului pentru călătoriile cu un raport bun între preț și serviciile oferite.

Doar 7% dintre persoanele participante la sondaj au declarat că scumpirea costului vieții le-ar determina să renunțe complet la vacanță anul viitor. În schimb, 21% intenționează să rezerve unități de cazare mai ieftine, iar 19% vor să reducă numărul meselor luate în oraș în timpul concediului.

Datele indică o schimbare a modului în care oamenii își organizează călătoriile. În loc să renunțe la concediu, aceștia încearcă să economisească prin alegerea unor servicii mai accesibile și prin limitarea anumitor cheltuieli pe durata sejurului.

Vacanțele organizate prin intermediul pachetelor turistice câștigă, de asemenea, popularitate. Dintre persoanele care au rezervat un astfel de pachet, 48% au declarat că au făcut această alegere deoarece îl consideră cea mai avantajoasă opțiune în raport cu prețul. Procentul este în creștere față de anul precedent, când se situa la 43%.

Interesul pentru croaziere reflectă aceeași tendință de a controla mai atent bugetul de vacanță. Proporția persoanelor care au făcut o croazieră în 2026 a rămas stabilă, la 13%, însă procentul celor care intenționează să aleagă acest tip de călătorie în anul următor a crescut la 17%.

Printre principalele motive pentru rezervarea unei croaziere se numără raportul dintre preț și serviciile oferite. Acest motiv a fost menționat de 52% dintre respondenți, față de 49% în anul precedent.

Un alt avantaj important este posibilitatea de a achita în avans toate cheltuielile. Patru din zece respondenți, respectiv 40%, au indicat această facilitate drept unul dintre motivele pentru care aleg o croazieră, în creștere față de 38% anul trecut.

Plata în avans poate contribui la o mai bună planificare a bugetului, într-un context în care turiștii sunt mai atenți la costurile totale ale concediului.

Mark Tanzer, directorul executiv al ABTA – The Travel Association, a arătat că dorința de a călători rămâne puternică, în pofida provocărilor economice și geopolitice care pot îngreuna organizarea unor vacanțe.

Acesta a subliniat și rolul agențiilor de turism membre ABTA, care pot oferi turiștilor mai multă încredere atunci când își rezervă concediul și îi pot ajuta să găsească variante potrivite bugetului disponibil.

Preferințele turiștilor din Regatul Unit s-au schimbat și în ceea ce privește tipul de vacanță ales. În ultimele 12 luni, escapadele în orașe au fost cea mai populară opțiune, fiind alese de 53% dintre persoanele participante la sondaj. Procentul este mai mare decât cel înregistrat anul trecut, când se situa la 48%.

Vacanțele la plajă s-au clasat pe locul al doilea, cu 49% dintre respondenți declarând că au ales acest tip de concediu.

Pe următoarele poziții s-au situat vacanțele la țară, menționate de 23% dintre participanți, și călătoriile care includ mai multe destinații, alese de 16%.

Vacanțele de aventură au fost preferate de 14% dintre respondenți, același procent fiind înregistrat pentru croaziere. Călătoriile în zone cu lacuri și munți au atras 10% dintre participanți, în timp ce vacanțele axate pe wellness au fost alese de 9%.

Europa continuă să fie cea mai populară regiune pentru vacanțe în rândul britanicilor. Unele destinații au înregistrat o creștere a numărului de vizitatori, pe fondul evitării Orientului Mijlociu sau al renunțării la rutele de călătorie care tranzitează această regiune.

Spania s-a menținut pe primul loc în preferințele turiștilor britanici. În ultimele 12 luni, 36% dintre persoanele participante la sondaj au declarat că au vizitat această țară.

Franța s-a clasat pe locul al doilea, cu 24%, urmată de Italia, cu 15%, Statele Unite ale Americii, cu 14%, și Grecia, cu 12%.

Portugalia a depășit Germania și a ajuns pe locul al șaselea în clasamentul celor mai vizitate destinații. În total, 11% dintre respondenți au declarat că au călătorit în Portugalia în ultimele 12 luni.

Topul primelor zece destinații vizitate de britanici este completat de Turcia, Australia și Cipru.

Rezultatele raportului Holiday Habits 2026/27 arată că dificultățile economice nu îi determină pe cei mai mulți turiști să renunțe la concedii. În schimb, aceștia își adaptează alegerile, caută oferte avantajoase și acordă o atenție mai mare costurilor de cazare, meselor și organizării călătoriilor.