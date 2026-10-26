Românii ar putea plăti taxe și impozite mai mari și un TVA de 24-26%. Radu Georgescu: „2027 va fi mai greu decât 2026. Dar mult mai ușor decât 2028”

Românii ar putea plăti taxe și impozite mai mari în 2027, avertizează expertul contabil Radu Georgescu, care invocă dispariția fondurilor din PNRR și presiunile asupra bugetului de stat. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu exclude noi majorări fiscale și atrage atenția asupra dobânzilor la datoria publică, estimate să depășească 70 de miliarde de lei anul viitor.

Expertul contabil Radu Georgescu avertizează că România s-ar putea confrunta cu noi majorări de taxe în 2027, pe fondul reducerii fondurilor europene disponibile prin PNRR.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu exclude această posibilitate, explicând că statul trebuie să asigure finanțarea cheltuielilor publice și să mențină un buget credibil, în condițiile unor costuri ridicate cu dobânzile.

Expertul contabil Radu Georgescu susține că românii ar putea suporta noi creșteri de taxe și impozite în 2027, în contextul reducerii veniturilor europene prevăzute în bugetul de stat.

Acesta și-a fundamentat avertismentul pe sumele estimate pentru 2026 și pe încheierea perioadei de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit acestuia, bugetul României pentru 2026 prevede încasări de 15,8 miliarde de euro de la Uniunea Europeană, dintre care aproximativ jumătate ar urma să provină din PNRR. Georgescu consideră că dispariția acestor fonduri va crea o problemă de finanțare pentru anul următor.

Într-o postare de luni dimineață de pe pagina sa de Facebook, expertul estimează că aproximativ 8 miliarde de euro nu vor mai putea fi incluse în bugetul din 2027 în aceeași formă, ceea ce ar pune presiune asupra finanțelor publice.

În opinia sa, statul ar trebui să găsească surse alternative pentru acoperirea deficitului de finanțare, iar una dintre posibilități ar fi majorarea taxelor și impozitelor suportate de populație.

Radu Georgescu a avansat inclusiv posibilitatea unei creșteri a TVA până la 24-26% și a impozitului pe salarii. Aceste variante reprezintă însă estimările sale, nu măsuri fiscale anunțate oficial de Guvern.

Totodată, expertul consideră că anul 2027 ar putea fi mai dificil decât 2026 din perspectiva fiscală, anticipând presiuni suplimentare și în 2028.

„100% în 2027 vei plăti taxe mai mari. Nu am un bol de cristal. Pur și simplu știu să mă uit în datele din bugetul României. Bugetul României pe 2026 se bazează pe încasările de la UE. Mai exact, în buget este scris că România va încasa de la UE suma de 15,8 miliarde de euro. Dintre care jumătate din bani ar trebui să vină din PNRR. În 2027 dispare PNRR. Deci dispar, chiar și de pe hârtie, 8 miliarde de euro din bugetul pe 2027. De unde se vor lua cei 40 de miliarde de lei necesari la buget? Bingo! Te-ai prins. Din portofelul tău. Nu trebuie să te îngrijorezi. În România, doar cerul este limita la creșterile de taxe. Și portofelul tău suportă orice creșteri de taxe. Dacă în România unii s-au bucurat după avalanșa de creșteri de taxe din 2026, foarte probabil vor fi și unii care se vor bucura de noi creșteri de taxe din 2027. S-ar putea ca Moș Crăciun sau Moș Nicolae să-ți aducă un TVA de 24–26% și o creștere de impozit pe salariu. Concluzie Nu te îngrijora. Într-adevăr, 2027 va fi mai greu decât 2026 Dar mult mai ușor decât 2028”, a scris expertul contabil Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.

Radu Georgescu face referire la declarațiile de duminică ale ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta a spus, într-un interviu acordat Digi24, că nu poate garanta că taxele și impozitele nu vor crește începând de anul viitor. El a precizat că decizia privind eventualele modificări fiscale aparține Guvernului și Parlamentului, în timp ce ministerul trebuie să urmărească menținerea echilibrelor bugetare.

„Decizia politică e în Guvern și Parlament. Noi avem grijă să menținem aceste echilibre, ca să nu pățim ca în anii trecuți”, a declarat Nazare.

Alexandru Nazare a explicat că nu își dorește introducerea unor taxe noi, însă eventualele programe guvernamentale trebuie să aibă surse de finanțare identificate. Ministrul a avertizat că repetarea abaterilor de la țintele bugetare anunțate ar putea genera costuri suplimentare pentru stat.

Acesta a subliniat că dobânzile aferente datoriei publice reprezintă deja o cheltuială importantă și ar putea crește în 2027.

Potrivit ministrului, România plătește peste 60 de miliarde de lei anual pentru dobânzi, iar suma ar putea depăși 70 de miliarde de lei anul viitor. Aceste costuri afectează bugetul public și vor trebui suportate inclusiv de generațiile viitoare.

„Nu îmi doresc taxe și impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate. În momentul când vom discuta de un program nou trebuie bugetat, trebuie să găsim surse de finanțare. Noi la minister tragem niște linii, astfel încât să nu avem derapaje. Decizia politică e în Guvern și Parlament. Noi avem grijă să menținem aceste echilibre, ca să nu pățim ca în anii trecuți, în care, tot timpul, la final de an, derapam de la ţintele anunţate. Acest derapaj costă statul român, costă generaţiile viitoare. Aceste derapaje înseamnă dobânzi mai mari. Deja avem peste 60 de miliarde anul ăsta. Probabil că anul viitor vom avea peste 70 de miliarde dobânzi. Aceste dobânzi le plătesc copiii şi nepoţii noştri. Deci e o responsabilitate enormă în ceea ce facem astăzi, pentru generaţiile care urmează”, a afirmat Alexandru Nazare.

Nazare a mai arătat că România trebuie să păstreze credibilitatea bugetară în perspectiva evaluării agenției de rating Fitch, programată pentru primăvara anului viitor. În opinia sa, un buget sustenabil este necesar pentru evitarea derapajelor fiscale și asigurarea finanțării cheltuielilor statului.