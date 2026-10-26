Lira egipteană pierde tot mai mult teren în fața dolarului. Ce a provocat turbulențele financiare

Lira egipteană s-a depreciat luni, 26 octombrie 2026, până la un nivel record de 56 de lire pentru un dolar american. Scăderea monedei naționale are loc într-un context marcat de incertitudini pe piețele financiare și de intensificarea tensiunilor regionale. În paralel, Bursa din Egipt a înregistrat fluctuații importante, după suspendarea temporară a tranzacțiilor în ședința precedentă.

Lira egipteană a atins luni, 26 octombrie, cel mai scăzut nivel din istorie în raport cu dolarul american, cursul ajungând la 56 de lire pentru un dolar, potrivit informațiilor transmise de Reuters. Deprecierea s-a produs pe fondul instabilității piețelor financiare și al tensiunilor geopolitice din regiune, care influențează evoluția monedei și activitatea investitorilor.

Scăderea cursului valutar a intervenit înaintea unui vot în Parlamentul egiptean privind autorizarea forțelor armate de a acorda sprijin defensiv Arabiei Saudite. Măsura ar permite intervenția militară în cazul în care autoritățile de la Riad ar solicita asistență în contextul confruntărilor cu rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran.

Moneda egipteană înregistrase deja o depreciere semnificativă în zilele precedente. Pe 22 octombrie, cursul depășise pragul de 55 de lire pentru un dolar american la principalele bănci comerciale din Egipt, înainte de a ajunge la noul minim istoric consemnat luni.

Presiunile asupra monedei naționale au coincis cu fluctuații importante pe piața de capital din Egipt, unde principalii indici bursieri au înregistrat pierderi în două ședințe consecutive.

Indicele de referință EGX30 a scăzut cu 2% la începutul tranzacțiilor de luni, 26 octombrie. Evoluția a urmat unei ședințe marcate de vânzări masive de acțiuni, care au determinat intervenția operatorului bursier.

Duminică, 25 octombrie, Bursa din Egipt a suspendat tranzacționarea pentru 30 de minute, după ce indicele EGX 100 EWI, care urmărește evoluția unui grup mai larg de companii listate, a înregistrat o scădere de 10%.

Guvernatorul Băncii Centrale a Egiptului, Hassan Abdalla, a apărat recent politica de flexibilizare a cursului valutar, susținând că aceasta permite economiei să reacționeze la presiunile externe fără acumularea unor dezechilibre suplimentare.

Oficialul a descris regimul de curs flexibil drept „prima linie de apărare” împotriva șocurilor externe, făcând referire la experiența economică a Egiptului după declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina.

În acea perioadă, menținerea unui curs de schimb fix a contribuit la apariția unei piețe valutare paralele, în condițiile în care accesul la valută prin canalele bancare oficiale devenise tot mai dificil.

Hassan Abdalla a explicat, în cadrul unui forum organizat la Cairo, că obiectivul principal al instituției nu este apărarea unei anumite valori a monedei, ci funcționarea unei piețe valutare cu un curs unificat.

„Cel mai important pentru noi este unificarea cursului de schimb, nu nivelul cursului în sine”, a declarat Hassan Abdalla.

Slăbirea lirei egiptene exercită presiuni suplimentare asupra economiei naționale, în special prin majorarea costurilor bunurilor și materiilor prime achiziționate din străinătate, ale căror prețuri sunt exprimate în valută.

Companiile dependente de importuri se confruntă cu cheltuieli mai mari pentru aprovizionare, în timp ce fluctuațiile cursului de schimb îngreunează planificarea financiară și estimarea costurilor operaționale.

În același timp, deprecierea monedei și instabilitatea bursieră sporesc incertitudinea pentru investitori, într-o perioadă în care confruntările regionale influențează atât piețele financiare, cât și pe cele energetice.