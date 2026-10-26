Românii cu credite la bancă primesc o veste importantă. Ce sume nu mai pot solicita băncile de la datornici
Sursă foto: Inquam Photos, Octav Ganea
Băncile nu pot solicita plata dobânzilor pentru perioada rămasă dintr-un contract de credit atunci când declară împrumutul scadent anticipat. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit luni, 26 octombrie 2026, ce obligații financiare revin consumatorilor în asemenea situații. Decizia clarifică modul de calcul al datoriei exigibile și condițiile în care creditorii pot percepe dobânzi. Hotărârea va avea caracter obligatoriu pentru instanțele judecătorești, în condițiile prevăzute de lege.
Băncile nu pot solicita dobânzile pentru perioada rămasă din contract după declararea scadenței anticipate
Băncile care decid să declare un credit scadent anticipat nu pot include în suma datorată de consumator dobânzile corespunzătoare lunilor sau anilor rămași până la expirarea contractului inițial, potrivit unei hotărâri pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție.
Decizia a fost adoptată în urma unei sesizări formulate de Tribunalul Timiș, care a solicitat clarificarea modului în care trebuie interpretate dispozițiile legale referitoare la datoria exigibilă în cazul creditelor acordate consumatorilor.
Conform informațiilor comunicate de ÎCCJ, prin Decizia nr. 123/2026, instanța supremă a stabilit că noțiunea de „datoria exigibilă”, reglementată de OUG nr. 50/2010, nu include dobânda remuneratorie aferentă perioadei ulterioare declarării scadenței anticipate și până la data la care împrumutul ar fi trebuit rambursat integral, potrivit contractului inițial.
Judecătorii au făcut astfel distincția între dobânda devenită scadentă înainte de declararea scadenței anticipate și dobânda care ar fi fost percepută dacă împrumutul ar fi continuat conform graficului de rambursare.
Prin urmare, creditorul poate solicita dobânda remuneratorie ajunsă la scadență până în momentul declarării scadenței anticipate, dar nu și dobânda corespunzătoare perioadei contractuale care nu mai este parcursă în condițiile stabilite inițial.
Instanța supremă a fundamentat această interpretare pe obiectivul de protejare a consumatorilor urmărit de legislația aplicabilă creditelor. Solicitarea tuturor dobânzilor prevăzute până la expirarea contractului ar obliga debitorul să suporte costuri aferente unei perioade de rambursare de care nu mai beneficiază.
Creditorii pot declara scadența anticipată după 90 de zile consecutive de restanță
Declararea scadenței anticipate a unui credit este reglementată de articolul 38 din OUG nr. 50/2010, care stabilește condițiile în care creditorul poate solicita rambursarea întregii datorii înainte de termenul convenit inițial.
Potrivit prevederilor legale, creditorul poate declara creditul scadent anticipat după înregistrarea a 90 de zile consecutive de restanță la plată.
Din acel moment, obligațiile financiare ale debitorului se modifică, iar instituția creditoare nu mai poate percepe dobânda remuneratorie obișnuită pentru perioada care ar fi rămas până la încheierea contractului.
Legislația permite, după declararea scadenței anticipate, perceperea unei dobânzi penalizatoare, exclusiv în limitele stabilite de actul normativ.
Această regulă nu înseamnă însă anularea datoriei. Persoana care a contractat împrumutul rămâne obligată să restituie suma datorată, în condițiile prevăzute de lege.
Executarea silită poate începe după cel puțin trei luni de la declararea scadenței anticipate
În situația în care debitorul nu achită obligațiile financiare după declararea scadenței anticipate, creditorul poate recurge la procedura executării silite, cu respectarea termenelor și condițiilor prevăzute de legislație.
De regulă, între momentul declarării scadenței anticipate și declanșarea executării silite trebuie să treacă cel puțin trei luni.
Pe parcursul executării silite, dispozițiile OUG nr. 50/2010 interzic perceperea dobânzilor curente și a dobânzilor penalizatoare.
Astfel, regulile aplicabile dobânzilor diferă în funcție de etapa în care se află creditul: înainte de declararea scadenței anticipate, după declararea acesteia și în perioada executării silite.
Decizia ÎCCJ devine obligatorie pentru toate instanțele după publicarea în Monitorul Oficial
Hotărârea pronunțată la 26 octombrie 2026 stabilește interpretarea dispozițiilor referitoare la dobânda remuneratorie inclusă în datoria exigibilă și produce efecte obligatorii potrivit procedurii aplicabile hotărârilor prealabile.
Pentru Tribunalul Timiș, instanța care a solicitat dezlegarea problemei de drept, interpretarea stabilită de ÎCCJ este obligatorie de la data pronunțării.
În cazul celorlalte instanțe judecătorești, caracterul obligatoriu al deciziei intervine după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.
Înalta Curte a precizat că publicarea hotărârii va avea loc după finalizarea procedurilor de redactare și semnare a documentului.
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