Piața medicamentelor din România a depășit 14 miliarde de euro în 2025. Un singur oraș a generat două treimi din venituri, iar profitul a crescut cu 30%

Comerțul en-gros cu medicamente și produse farmaceutice a ajuns la 14,5 miliarde de euro în 2025, cu 9% peste nivelul din anul precedent. Bucureștiul a generat 66% din veniturile totale, iar profitul net cumulat al companiilor a crescut cu 30%. În același timp, numărul firmelor din sector a scăzut, în timp ce angajările au continuat să crească.

Comerțul en-gros cu produse farmaceutice și medicamente de uz uman a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 14,5 miliarde de euro, în creștere cu 9% față de anul precedent.

Bucureștiul a concentrat 66% din venituri, în timp ce profitul net cumulat al companiilor din sector a crescut cu 30%, potrivit unei analize ICAP CRIF România.

Românii au cumpărat în 2025 medicamente și produse farmaceutice care au generat livrări en-gros în valoare de 73,11 miliarde de lei, echivalentul a 14,5 miliarde de euro. Valoarea este cu 9% mai mare decât cea înregistrată în 2024, potrivit analizei sectoriale realizate de ICAP CRIF România.

Capitala a generat aproape 9,6 miliarde de euro, reprezentând 66% din cifra de afaceri totală a sectorului. Pe locul al doilea s-a situat județul Argeș, cu 11% din venituri, rezultate însă din activitatea unei singure companii.

Theodoros Polydoros, director executiv al ICAP CRIF România, a explicat că analiza compară rezultatele din 2025 cu cele din ultimii doi ani și evidențiază schimbări în structura companiilor din domeniu. Potrivit acestuia, numărul firmelor mari a scăzut marginal, în timp ce numărul întreprinderilor micro și mijlocii a crescut ușor.

„Am realizat o radiografie a domeniului comerțului en-gros cu produse farmaceutice și medicamente de uz uman pe 2025 comparativ cu doi ani de dinainte, și sunt foarte multe elemente interesante legate de acest domeniu. De exemplu, numărul de mari companii a scăzut, e drept marginal, în timp ce numărul de companii micro și mijlocii a crescut, sigur, tot marginal”, explică Theodoros Polydoros, Director Executiv al ICAP CRIF România.

Datele arată că numărul societăților înregistrate sub codul CAEN 4646, aferent comerțului en-gros cu produse farmaceutice și medicamente de uz uman, a continuat să scadă. În 2025, sectorul cuprindea 1.804 societăți, față de 1.835 în 2024 și 1.863 în 2023.

Peste jumătate dintre companiile care activează în comerțul en-gros cu produse farmaceutice sunt înregistrate în regiunile București-Ilfov și Muntenia. Împreună, acestea generează 86% din veniturile întregului sector, în timp ce Oltenia înregistrează cea mai mică prezență a firmelor din domeniu.

Bucureștiul conduce și în privința numărului de societăți, cu 781 de companii, urmat de județul Ilfov, unde sunt înregistrate 178 de firme.

Analiza ICAP CRIF România se bazează exclusiv pe rezultatele financiare depuse la Ministerul Finanțelor. Acestea indică o creștere a cifrei de afaceri cumulate, precum și un avans de 30% al profitului net exprimat în lei. Profitul net consolidat al sectorului a ajuns la echivalentul a 900 de milioane de euro.

Numărul angajaților a crescut, de asemenea, cu 2,4%, depășind 21.000 de salariați în 2025.

Fildas Trading, Alliance Healthcare România și Farmexim au fost cele mai mari companii

Clasamentul celor mai mari firme din comerțul en-gros cu produse farmaceutice a fost condus în 2025 de Fildas Trading SRL. Pe următoarele poziții s-au aflat Alliance Healthcare România și Farmexim SA.

ICAP CRIF oferă companiilor, băncilor și altor entități reglementate date, analize și soluții de conformitate pentru identificarea riscurilor, optimizarea proceselor de înrolare a clienților și adaptarea la cerințele de reglementare.

„Acest studiu este deosebit de complex și face parte din portofoliul tipic de rapoarte și studii pe care specialiștii ICAP CRIF le produc pentru clienții companiei interesați de investiții în diverse domenii ale economiei României”, a mai precizat Theodoros Polydoros.

Compania face parte din Grupul CRIF, care activează pe piețele din Grecia, România, Bulgaria și Cipru și furnizează soluții de evaluare a riscului de credit și informații de afaceri.