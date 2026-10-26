Prețul gazelor naturale în Europa a ajuns la cel mai ridicat nivel din 2022. Depozitele sunt mult sub media ultimilor cinci ani

Prețurile gazelor naturale din Europa au continuat să crească luni, 26 octombrie 2026, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii aproape patru ani. Cotațiile de referință de la bursa din Amsterdam au urcat la 95,73 euro/MWh, pe fondul îngrijorărilor privind aprovizionarea în sezonul rece. Situația este complicată de nivelul redus al rezervelor europene și de perturbarea livrărilor de gaze naturale lichefiate din Qatar, în contextul războiului din Iran.

Piața europeană a gazelor naturale a început săptămâna cu noi scumpiri, după un avans de aproximativ 7% înregistrat săptămâna precedentă. Potrivit unei analize publicate de OilPrice.com, temperaturile mai scăzute au determinat mai multe state europene să înceapă utilizarea gazelor din depozite, în timp ce perspectivele reluării livrărilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Orientul Mijlociu rămân incerte.

La deschiderea tranzacțiilor de luni de la Amsterdam, prețul gazelor naturale europene a crescut cu aproximativ 2%.

Contractele futures cu livrare în luna următoare, tranzacționate la hub-ul olandez Title Transfer Facility (TTF), considerat principalul reper pentru piața europeană, au înregistrat un avans de 2,1%.

Cotația a ajuns la 95,73 euro pentru un megawatt-oră, echivalentul a aproximativ 107,40 dolari/MWh.

Este cel mai ridicat nivel înregistrat din toamna anului 2022, perioadă în care Europa se confrunta cu prima iarnă fără cea mai mare parte a gazelor naturale importate anterior prin conducte din Rusia.

La nivelul actual, prețul gazelor europene depășește echivalentul a 30 de dolari pentru un milion de unități termice britanice (MMBtu).

Creșterea de luni continuă tendința din săptămâna precedentă, când prețul de referință TTF a avansat cu aproximativ 7%.

Una dintre principalele probleme ale pieței europene este nivelul relativ redus al gazelor naturale stocate înaintea sezonului de încălzire.

Potrivit datelor Gas Infrastructure Europe, la 25 octombrie 2026, depozitele de gaze din Uniunea Europeană erau umplute în proporție de 74,62%.

Nivelul este considerabil mai mic decât media ultimilor cinci ani pentru această perioadă, de aproximativ 86%.

Diferența de peste 11 puncte procentuale indică faptul că Europa începe sezonul rece cu rezerve mai reduse decât în anii precedenți.

În plus, unele state membre au început deja să retragă gaze din depozite, pe fondul temperaturilor mai scăzute și al creșterii consumului pentru încălzire.

Potrivit OilPrice.com, nivelul rezervelor europene este unul neobișnuit de redus pentru această perioadă a anului, ceea ce amplifică sensibilitatea pieței la eventualele probleme de aprovizionare.

Livrările de gaze din Qatar rămân afectate de războiul din Iran

Scumpirea gazelor naturale este alimentată și de dificultățile privind transporturile de GNL din Golful Persic.

Conflictul din Orientul Mijlociu a perturbat o parte importantă a fluxurilor de gaze naturale lichefiate, în special livrările provenite din Qatar.

Înaintea izbucnirii războiului din Iran, Qatarul era al doilea cel mai mare exportator mondial de GNL.

În ultimele șapte luni, volumele exportate au scăzut considerabil, iar fluxurile comerciale nu au revenit la nivelurile anterioare conflictului.

Spre deosebire de exporturile de petrol din Orientul Mijlociu, care au înregistrat o anumită revenire, livrările de GNL continuă să fie afectate.

Această situație determină Europa și Asia să concureze pentru cantitățile disponibile pe piața internațională, ceea ce contribuie la menținerea unor prețuri ridicate.

Unul dintre principalele puncte de risc rămâne Strâmtoarea Ormuz, prin care sunt transportate cantități importante de energie din regiunea Golfului Persic.

Atât timp cât transporturile de GNL prin această rută nu revin la normal, presiunea asupra prețurilor europene ar putea continua.

Ole Hansen, șeful departamentului de strategie pentru mărfuri din cadrul Saxo Bank, a atras atenția asupra diferenței importante dintre nivelul actual al rezervelor europene și cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Într-o analiză publicată vineri, 23 octombrie, specialistul a explicat că depozitele europene conțin aproximativ 845 TWh de gaze naturale, cu aproape 100 TWh mai puțin decât în 2025.

„Pentru a pune în perspectivă provocarea legată de aprovizionare, stocurile europene de gaze se situează în prezent la aproximativ 845 TWh, cu aproximativ 100 TWh sub nivelul înregistrat la această dată anul trecut”, a declarat Ole Hansen.

Diferența este semnificativă în raport cu volumele de energie transportate pe cale maritimă.

„Numai acest deficit este echivalent cu energia transportată de peste 80 de transportoare mari de GNL, ceea ce evidențiază amploarea importurilor suplimentare necesare pentru a reconstrui rezerva tampon înainte de iarnă”, a explicat reprezentantul Saxo Bank.

Comparația arată cât de mari sunt cantitățile de gaze suplimentare necesare pentru ca depozitele europene să revină la nivelurile din perioada corespunzătoare a anului trecut.

Intrarea în sezonul de încălzire, în condițiile unor rezerve mai mici și ale unei oferte internaționale limitate, crește vulnerabilitatea pieței europene.

În cazul unei ierni cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite, consumul de gaze naturale ar putea crește, determinând retrageri mai rapide din depozite.

În același timp, dificultățile persistente privind livrările din Qatar ar putea obliga statele europene să cumpere cantități suplimentare de GNL de la alți furnizori, în concurență cu piețele asiatice.

Această combinație poate menține presiunea asupra prețurilor gazelor și poate genera noi creșteri în cazul unor perturbări suplimentare ale aprovizionării.

Costurile ridicate ale gazelor naturale pot influența și prețurile energiei electrice, precum și cheltuielile companiilor care utilizează cantități importante de energie în procesele industriale.

Pentru consumatorii casnici, impactul asupra facturilor depinde de contractele de furnizare și de mecanismele de reglementare aplicabile în fiecare stat.

Deși prețurile europene au ajuns la cel mai ridicat nivel din 2022, evoluția lor în lunile următoare va depinde în mare măsură de temperaturile din sezonul rece, de ritmul utilizării rezervelor și de posibilitatea reluării transporturilor de GNL din Orientul Mijlociu.