Pensiile românilor vor crește în 2027. Sorin Grindeanu confirmă indexarea: La Pilonul II, nu facem schimbări

Pensiile ar urma să fie indexate în 2027, iar majorările vor fi prevăzute în bugetul de anul viitor, potrivit președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Liderul social-democrat nu a anunțat însă procentul creșterilor sau data aplicării acestora. Totodată, Grindeanu a exclus modificări la Pilonul II de pensii, după declarațiile controversate făcute anterior de Lia Olguța Vasilescu.

Într-o conferință de presă de luni, 26 octombrie, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că pensiile vor fi indexate în 2027, conform programului de guvernare, iar majorările vor fi incluse în bugetul de anul viitor.

Liderul social-democrat nu a precizat însă data aplicării măsurii sau valoarea creșterilor. Totodată, acesta a exclus modificarea Pilonului II de pensii și a vorbit despre rectificările bugetare.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după ședința partidului, că programul de guvernare prevede indexarea pensiilor în 2027. Liderul social-democrat a precizat că, înainte de stabilirea bugetului, trebuie clarificată situația financiară actuală și acoperite eventualele deficite bugetare.

Grindeanu a amintit și alte măsuri prevăzute în programul de guvernare, printre care eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mame. El a subliniat că PSD intenționează să respecte angajamentele asumate, însă nu a oferit detalii despre valoarea majorărilor de pensii sau despre momentul exact al aplicării acestora.

„Știu sigur că această măsură e prinsă în programul de guvernare. Creșterea pensiilor, eliminarea CASS pentru mame. E bine să așezăm lucrurile într-o ordine firească. Primul pas e să prezentăm situația la zi, apoi trebuie să facem rectificare pentru a acoperi anumite minusuri. După aceea să discutăm despre buget. PSD va respecta ce scrie în programul de guvernare. Vor fi făcute indexări în 2027 și vor fi prinse în buget. Sunt mai dornic decât dumneavoastră să fac acest lucru. N-o să fie farmacie, să mergem până la ultimul cent din ce s-a cheltuit, dar trebuie să avem această situația la zi. Sunt diverse propuneri pentru ajutoarele one-eff. Nu aș vrea să anunț eu măsuri de acest tip. Toată lumea a fost de acord cu această desfășurare a evenimentelor. S-ar putea să fie nevoie de două rectificări”, a spus Sorin Grindeanu.

În ceea ce privește ajutoarele financiare acordate o singură dată, liderul PSD a precizat că există mai multe propuneri, fără să anunțe o măsură concretă. Grindeanu a mai menționat că ar putea fi necesare două rectificări bugetare, în funcție de situația financiară care va fi stabilită.

În altă ordine de idei, Sorin Grindeanu a dat asigurări că PSD nu intenționează să modifice sistemul pensiilor private obligatorii, cunoscut drept Pilonul II. Declarația a venit după ce un jurnalist a insistat asupra acestui subiect, în contextul afirmațiilor făcute recent de primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu.

Președintele PSD a respins posibilitatea unor intervenții asupra sistemului și a susținut că nu sunt avute în vedere schimbări de acest fel.

„Nu vrem să umblăm la Pilonul doi de pensii. Nu o să fie schimbări de niciun fel”, a dat asigurări Sorin Grindeanu, după insistența jurnalistului pe marginea acestui subiect.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu au venit în contextul unor afirmații făcute anterior de Lia Olguța Vasilescu despre funcționarea sistemului de pensii private obligatorii.

Într-un podcast publicat pe 27 septembrie 2026, pe canalul de YouTube „JurnalistJucător”, primarul Craiovei a susținut că Pilonul I ar putea funcționa fără sprijinul financiar al statului dacă toate contribuțiile direcționate în prezent către Pilonul II ar fi transferate către sistemul public.

Vasilescu a pus sub semnul întrebării rolul pensiilor private obligatorii și a susținut că sistemul public ar putea deveni suficient pentru plata pensiilor în aceste condiții.

„Dacă, mâine, Pilonul 2 nu ar mai fi și ar fi doar Pilonul 1 și toți banii care se îndreaptă acum către Pilonul 2 ar intra in Pilonul 1, Pilonul 1 nu ar trebui sa mai aibă nevoie să fie susținut de stat. Iar cel care va fi Pilonul pe care ne vom susține noi pensiile va fi Pilonul 1. Asta cu Pilonul 2 e o glumă”, spunea Vasilescu.

Nu a fost prima intervenție a primarului Craiovei pe această temă. În iulie 2026, într-o apariție la Realitatea PLUS, Lia Olguța Vasilescu a afirmat că persoanele care contribuie la Pilonul II ar putea fi dezamăgite atunci când vor începe să încaseze pensiile. De asemenea, ea a atras atenția asupra modului în care sunt investiți banii acumulați în fondurile de pensii private.