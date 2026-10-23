Taxele pe case și apartamente din 2025. PSD refuză majorarea impozitelor pe locuințe. Lia Olguța Vasilescu: Nu există timp fizic

Partidul Social Democrat respinge majorarea impozitelor pe locuință la valoarea de piață de la 1 ianuarie 2027, măsură ce ar fi adus creșteri de până la 27 de ori. Totodată, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, dă asigurări că taxele locale nu vor crește anul viitor, invocând lipsa timpului fizic pentru realizarea simulărilor și necesitatea protejării populației.

Partidul Social Democrat a anunțat vineri, 23 octombrie, că nu susține creșterea impozitelor pe locuință la valoarea de piață.

Măsura fusese prevăzută de Guvernul Bolojan pentru data de 1 ianuarie 2027 și ar fi determinat majorări de până la 27 de ori mai mari decât sumele plătite în prezent de către cetățeni.

Reprezentanții PSD au transmis prin intermediul unui comunicat de presă că partidul s-a angajat să schimbe direcția de guvernare. Primele decizii susținute de miniștrii social-democrați vor viza oprirea politicilor de austeritate care au fost inițiate în timpul guvernării precedente.

În același timp, formațiunea politică susține că va respinge și va demasca excesele populiste prin care se încearcă exploatarea electorală a nemulțumirilor justificate ale populației.

Social-democrații au subliniat că nu îi vor amăgi pe români cu promisiuni privind locuințe ieftine de 35.000 de euro, dar nici nu îi vor pedepsi cu impozite de 27 de ori mai mari pe casele în care aceștia locuiesc.

Conform comunicatului, PSD amintește că impozitarea locuințelor la valoarea de piață a fost stabilită în anul 2021 de către guvernarea PNL-USR. Aceasta din urmă a realizat Planul Național de Redresare și Reziliență și l-a transmis Comisiei Europene fără o consultare prealabilă a Parlamentului României.

Reprezentanții partidului consideră că România trebuie să își respecte angajamentele asumate față de Uniunea Europeană, în baza cărora beneficiază de fonduri europene.

Cu toate acestea, ei punctează că modalitățile de implementare a acestor angajamente trebuie să aibă în vedere protejarea categoriilor vulnerabile și a clasei de mijloc. Social-democrații au concluzionat că reformele își pierd sensul dacă ajung să îi împovăreze pe românii care înregistrează venituri mici și medii.

Despre subiectul impozitării locuințelor a vorbit, cu o zi în urmă, și Lia Olguța Vasilescu, primarul PSD al Craiovei. Aceasta a precizat că proprietățile nu pot fi impozitate în funcție de valoarea de piață începând din anul viitor, deoarece nu mai există timpul fizic necesar pentru realizarea calculelor și a simulărilor aferente.

Edilul din Craiova a explicat că autoritățile locale au luat hotărârea ca taxele să nu crească deloc anul viitor. Decizia a fost posibilă deoarece cadrul legal actual permite renunțarea la aplicarea ratei inflației, primarul considerând că nivelul taxelor este deja suficient de ridicat.

„Noi am luat hotărârea la Craiova ca taxele anul viitor să nu crească deloc, pentru că legea ne permite acum să nu mai aplicăm inflația și am spus că deja sunt suficient de mari”, a spus ea, la Antena 3.

Lia Olguța Vasilescu a arătat că există o negociere cu OCDE pe care România și-a asumat-o, însă a exprimat părerea că măsura nu se va aplica de la 1 ianuarie. Motivul invocat este similar cu cel din timpul guvernului Ciucă, respectiv faptul că autoritățile locale nu au definitivat calculele până la sfârșitul anului.

Primarul Craiovei a atras atenția că noua grilă de impozitare pentru anul viitor ar fi trebuit pusă în dezbatere publică încă din lunile octombrie sau noiembrie. Ea a adăugat că timpul rămas este insuficient și că subiectul reprezintă doar o temă readusă în atenție.

„E deja o negociere cu OCDE pe care România și-a asumat-o ca să se întâmple acest lucru, dar eu nu cred că se va aplica de la 1 ianuarie, din același motiv pentru care nu s-a aplicat în vremea guvernului Ciucă, și anume pentru că autoritățile locale nu au făcut încă calculele și este foarte puțin timp până la sfârșitul anului. De altfel, nici măcar nu trebuie să așteptăm sfârșitul anului, pentru că noi ar trebui să punem în dezbatere publică acum, în luna octombrie-noiembrie, deci cu o lună înainte de sfârșitul anului, noua grilă de impozitare pentru anul viitor. Deci timpul fizic nu mai există ca să se poată face asta. Este iarăși o marotă scoasă acum ca să se arate că și acest guvern mărește taxele. Nu e vreo taxă nouă, este o taxă deja existentă”, a adăugat Lia Olguța Vasilescu.

În final, edilul a menționat că simulările făcute la Primăria Craiova pe un apartament de suprafață medie indicau o creștere de aproximativ 10%, însă măsura rămâne inaplicabilă din lipsă de timp.