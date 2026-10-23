PNL acuză PSD de manipulare privind deficitul bugetar. Liberalii susțin că social-democrații pregătesc justificări pentru un posibil eșec al guvernării

Partidul Național Liberal (PNL) acuză PSD că prezintă eronat datele privind deficitul bugetar al României și solicită retragerea unui comunicat publicat de social-democrați. Reacția liberalilor vine după ce PSD a criticat măsurile economice adoptate de Guvernul Ilie Bolojan, invocând statisticile Eurostat. PNL susține că interpretarea acestor date este greșită și poate afecta credibilitatea României. Disputa dintre cele două partide vizează și respectarea țintei de deficit stabilite pentru sfârșitul anului 2026.

Partidul Național Liberal a solicitat PSD să corecteze public informațiile referitoare la deficitul bugetar al României, susținând că social-democrații au interpretat greșit indicatorii publicați de Eurostat și au transmis informații care contrazic explicațiile oferite de Ministerul Finanțelor.

Liberalii cer retragerea comunicatului publicat pe pagina oficială a PSD și prezentarea datelor într-o manieră care să reflecte semnificația indicatorilor statistici.

„Partidul Național Liberal cere PSD să dezmintă public manipularea privind nivelul deficitului bugetar, să retragă comunicatul publicat pe pagina oficială a partidului și să prezinte corect datele. Precizările transmise de Ministerul Finanțelor în cursul zilei de joi contrazic falsa interpretare promovată de PSD și clarifică semnificația indicatorilor publicați de Eurostat”, arată PNL într-un comunicat.

Reprezentanții PNL avertizează că difuzarea unor informații pe care le consideră false, în special de către un partid aflat la guvernare, poate avea consecințe asupra percepției investitorilor și a partenerilor economici față de România.

Potrivit liberalilor, asemenea declarații riscă să afecteze credibilitatea țării și să provoace confuzie atât pe piețele financiare, cât și în mediul de afaceri.

În argumentația prezentată public, PNL invocă nivelul deficitului bugetar înregistrat la jumătatea anului și susține că evoluția finanțelor publice permite respectarea obiectivului stabilit pentru finalul lui 2026.

Conform datelor menționate de liberali, deficitul bugetar al României a fost de 2% din produsul intern brut la jumătatea anului. PNL consideră că ținta anuală poate fi atinsă, însă condiționează această evoluție de deciziile economice care vor fi adoptate în perioada următoare.

Formațiunea afirmă că România se află în grafic pentru îndeplinirea obiectivului bugetar, cu condiția ca PSD să nu determine o nouă abatere de la traiectoria stabilită.

În același timp, liberalii susțin că refuzul social-democraților de a retrage afirmațiile contestate ar putea indica pregătirea unor justificări pentru o eventuală depășire a deficitului în ultimele luni ale anului.

„Dacă PSD va refuza să retracteze minciunile promovate, concluzia va fi că noua guvernare pregătește aruncarea în aer a deficitului bugetar în lunile care urmează. Ceea ce se întâmplă acum e de fapt plantarea de probe false, e construirea de alibiuri pentru eșecul guvernării, pentru nerespectarea promisiunilor populiste ale PSD și nerespectarea țintei de deficit”, susțin reprezentanții PNL.

Conflictul dintre cele două formațiuni a fost declanșat de comunicatul transmis joi de PSD, în care social-democrații au contestat eficiența măsurilor fiscale introduse de Guvernul Ilie Bolojan și au solicitat modificarea direcției economice.

PSD susține că majorările de taxe și impozite aplicate populației nu au produs rezultatele anunțate în privința reducerii deficitului bugetar.

„Românii au fost chinuiți degeaba cu creșteri de taxe și impozite”, au spus social-democrații.

În susținerea criticilor, PSD a invocat datele publicate de Eurostat la 21 octombrie, comparând deficitul atribuit guvernării Bolojan cu nivelul înregistrat la sfârșitul celui de-al doilea trimestru din 2025, în timpul Guvernului Ciolacu.

Social-democrații afirmă că indicatorul ajustat sezonier a ajuns la 9,2% din PIB, față de 7,7% din PIB în perioada utilizată pentru comparație.