Petrișor Peiu acuză Guvernul Bolojan că ascunde deficitul bugetar real: Mitul ,,competenței” a fost spulberat de Eurostat

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că Guvernul condus de Ilie Bolojan prezintă o imagine incompletă a deficitului bugetar al României și folosește aceeași strategie pe care ar fi aplicat-o și fostul Executiv condus de Marcel Ciolacu. Potrivit acestuia, datele publicate de Eurostat ar contrazice informațiile comunicate de autoritățile române privind evoluția deficitului în prima jumătate a anului 2026.

Petrișor Peiu consideră că imaginea unui guvern competent, capabil să reducă deficitul bugetar, a fost afectată de datele statistice europene. În opinia sa, reducerea deficitului, prezentată drept unul dintre principalele obiective ale fostului guvern, s-ar dovedi o afirmație înșelătoare, susținută de aparatul de comunicare al Executivului.

Potrivit informațiilor publicate de Petrișor Peiu pe Facebook, Guvernul a comunicat oficial un deficit bugetar de aproximativ 2% din PIB pentru primele șase luni ale anului 2026, echivalentul a circa 41 de miliarde de lei. În schimb, datele Eurostat ar indica un deficit de 3,7-3,8% din PIB pentru aceeași perioadă, ceea ce ar reprezenta aproximativ 75-76 de miliarde de lei.

Diferența dintre cele două valori s-ar ridica, astfel, la aproximativ 35 de miliarde de lei. Liderul senatorilor AUR acuză Guvernul că ar fi ascuns această sumă prin modul în care prezintă datele referitoare la execuția bugetară.

Explicația oferită de Petrișor Peiu se referă la cele două modalități de calcul al deficitului. În comunicările sale, Guvernul ar utiliza deficitul calculat pe bază de cash, care reflectă diferența dintre cheltuielile efectuate și veniturile încasate la bugetul general consolidat.

Eurostat publică însă deficitul calculat potrivit Sistemului European de Conturi, cunoscut sub denumirea de ESA, care ia în considerare angajamentele de cheltuieli ale statului și veniturile încasate. În interpretarea lui Peiu, diferența dintre cele două valori ar reflecta plăți pe care statul și le-a asumat, dar pe care nu le-ar fi efectuat încă.

„Mitul ,,competenței” guvernului Bolojan a fost spulberat de Eurostat. Guvernul Bolojan folosește exact minciuna folosită de guvernul Ciolacu! Reducerea deficitului bugetar, marota fostului guvern se dovedește a fi doar o minciună , mare cât uriașul aparat de propagandă guvernamental. În vreme ce guvernul comunică oficial un deficit guvernamental pe primele șase luni ale anului de doar 2% din PIB, adică 41 de miliarde de lei, Eurostat comunică, tot oficial, un deficit bugetar de 3,7-3,8% din PIB ( adică 75-76 de miliarde de lei) în aceeași perioadă a anului 2026! A ascuns guvernul aproape 35 de miliarde de lei? Da și iată cum: guvernul publică, în mod deliberat, numai datele de deficit „pe cash”, adică diferența dintre cheltuielile făcute și veniturile încasate la bugetul consolidat. În schimb, Eurostat publică tot timpul deficitul ESA (European System of Accounts), adică diferența dintre cât s-a angajat să cheltuiască guvernul și cât a încasat!”, a scris Petrișor Peiu pe Facebook.

Petrișor Peiu susține că, în primele șase luni din 2026, Guvernul ar fi întârziat plata unor obligații în valoare de aproximativ 35 de miliarde de lei. Aceste sume ar fi datorate furnizorilor și instituțiilor statului în baza unor contracte valabile, dar nu ar fi fost achitate în perioada respectivă.

În aceste condiții, liderul senatorilor AUR consideră că Executivul nu ar fi redus în mod real deficitul bugetar, ci ar fi amânat plata unor obligații financiare. Din perspectiva sa, prezentarea deficitului calculat pe bază de cash nu ar reflecta integral presiunea exercitată asupra finanțelor publice de angajamentele asumate de stat.

Peiu susține că evoluția indicatorului ESA ar ridica semne de întrebare și în privința deficitului estimat pentru întregul an. Potrivit calculelor prezentate de acesta, la finalul primului trimestru, deficitul anualizat ar fi fost de 7,4% din PIB, iar la sfârșitul celui de-al doilea trimestru ar fi ajuns la 7,8% din PIB.

Pe baza acestor valori, reprezentantul AUR afirmă că România ar putea încheia anul 2026 cu un deficit bugetar de aproape 8% din PIB, la un nivel similar celui înregistrat în anul precedent.

„Practic, pe primele șase luni din acest an, guvernul a întârziat plata a 35 de miliarde de lei, bani pe care îi datorează dar nu i-a plătit furnizorilor sau instituțiilor de stat, conform unor contracte valabile. Deci, guvernul Bolojan nu a redus deficitul bugetar, ci doar a „uitat” să plătească 35 de miliarde de lei! Cu alte cuvinte, la finalul trimestrului I aveam un deficit care anualizat ar fi fost 7,4% din PIB, iar la finalul trimestrului II un deficit care anualizat era de 7,8% din PIB! Practic, Eurostat ne spune că vom avea , la final de 2026, un deficit bugetar de aproape 8% din PIB, fix la fel ca anul trecut!”, a mai scris acesta.

Liderul senatorilor AUR a formulat și critici la adresa Comisiei Europene și a agențiilor de rating. El susține că aceste instituții ar fi continuat și în 2026 să sprijine indirect Guvernul prin faptul că nu ar fi evidențiat suficient problemele pe care le reclamă în legătură cu situația finanțelor publice.

O altă critică îl vizează pe Luca Niculescu. Liderul senatorilor AUR spune că actualul premier a păstrat în noul Guvern „ministrul de finanțe care a orchestrat această minciună”

Afirmațiile lui Peiu includ și o acuzație la adresa Partidului Social Democrat. Acesta amintește că PSD a făcut parte din Guvern timp de patru dintre primele șase luni ale anului 2026 și consideră că partidul ar avea, în consecință, o responsabilitate pentru modul în care a fost gestionată și prezentată situația deficitului bugetar.

Petrișor Peiu susține că măsurile fiscale și cele din domeniul educației nu ar fi produs rezultatele urmărite în privința reducerii deficitului. El face referire la majorările de taxe și la creșterea normei didactice, pe care le consideră măsuri lipsite de eficiență în condițiile în care Guvernul nu ar fi reușit să își limiteze cheltuielile.

În opinia sa, diferența dintre deficitul comunicat de autoritățile române și cel indicat de Eurostat ar pune sub semnul întrebării eficiența politicilor bugetare promovate de actualul Executiv.

La finalul mesajului său, liderul senatorilor AUR compară guvernarea lui Ilie Bolojan cu cea a fostului premier Marcel Ciolacu. Întrebarea ridicată de acesta privește diferențele dintre cele două guverne, în condițiile în care, potrivit interpretării sale, ambele ar fi folosit o strategie similară de prezentare a deficitului bugetar.

„Acest lucru merită câteva comentarii: 1. Comisia Europeană și agențiile de rating au continuat și anul acesta să fie complice cu guvernul și să ascundă mizeria sub preș;

2. Ministrul de finanțe care a orchestrat această minciună nu a fost deloc pedepsit, ci păstrat ca element central și în noul guvern, Luca Niculescu;

3. Din primele șase luni ale anului, PSD a fost în guvern timp de patru luni, deci este complice cu minciuna guvernului Bolojan;

4. Toate creșterile de taxe și creșterea normei didactice au fost degeaba: guvernul nu s-a putut înfrâna din cheltuieli.

5. Care mai este diferența dintre Ciolacu și Bolojan?”, a conchis Peiu.

Postarea poate fi vizualizată aici.