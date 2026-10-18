PNL a semnat acordul cu Luca Niculescu pentru susținerea noului Guvern. Ilie Bolojan: Una din clauze este deficitul bugetar

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat duminică seară că a semnat un acord cu premierul desemnat, Luca Niculescu, în baza căruia Partidul Național Liberal (PNL) va vota învestirea noului Guvern. Documentul stabilește o serie de condiții pentru următoarele două-trei luni, până la adoptarea bugetului pentru 2027. Printre acestea se numără reducerea deficitului bugetar la cel mult 5,3% anul viitor.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat duminică seară, la B1 TV, că a semnat acordul cu Luca Niculescu chiar înainte de a participa la emisiune.

Documentul cuprinde condițiile asumate de premierul desemnat în schimbul voturilor pe care liberalii le vor acorda pentru învestirea noului Cabinet.

„Am semnat exact înainte de a veni la emisiune acest acord cu domnul Luca Niculescu, premierul desemnat de președintele României, care stipulează condițiile pe care dânsul și le asumă în schimbul votului de învestitură pe care Partidul Național Liberal îl va acorda”, a declarat Ilie Bolojan.

PNL a decis să susțină în Parlament învestirea Guvernului Niculescu, în care majoritatea portofoliilor ministeriale revin Partidului Social Democrat (PSD).

După acordarea votului de învestitură, liberalii urmează însă să treacă în opoziție.

Ilie Bolojan a explicat că documentul semnat cu Luca Niculescu nu reprezintă un acord politic de guvernare.

Potrivit liderului liberal, acesta stabilește condiții tranzitorii pentru următoarele două-trei luni, până când va fi adoptat bugetul de stat pentru anul 2027.

„E, în fapt, un acord care stabilește condițiile tranzitorii pentru următoarele 2-3 luni de zile până la adoptarea bugetului pe anul 2027”, a precizat premierul interimar.

Bolojan a subliniat că votul PNL pentru învestirea Cabinetului Niculescu nu trebuie interpretat drept un angajament de susținere necondiționată a viitorului Executiv.

„Nu este un acord politic, nu este un cec în alb dat acestui guvern”, a afirmat președintele PNL.

Una dintre principalele prevederi ale documentului privește adoptarea ordonanțelor necesare pentru rectificările bugetare.

Ilie Bolojan a explicat că aceste măsuri sunt necesare pentru ca serviciile de bază să poată funcționa în perioada următoare.

Acordul vizează și ordonanțele care trebuie pregătite înainte de adoptarea bugetului pentru anul 2027, precum și aprobarea lor în Parlament.

„Nu este un acord politic, nu este un cec în alb dat acestui guvern, ci pur și simplu este un acord necesar pentru ca ordonanțele care trebuie date, de exemplu, pentru rectificările bugetare, în așa fel încât serviciile de bază să poată funcționa în perioada următoare, să poată fi aprobate în Parlament, pentru ca ordonanțele care vin în pregătirea bugetului pe 2027 să fie date și aprobate în Parlament”, a explicat Ilie Bolojan.

O altă prevedere importantă a acordului se referă la politica fiscală și la nivelul deficitului bugetar pentru anul viitor.

Potrivit lui Ilie Bolojan, bugetul pentru 2027 trebuie să răspundă necesităților României și să mențină țara pe traiectoria fiscală asumată anterior.

Liderul PNL a precizat că documentul include o țintă de deficit bugetar de maximum 5,3% pentru anul 2027.