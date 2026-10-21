Daniel Fenechiu: Mircea Abrudean rămâne președintele Senatului după trecerea PNL în Opoziție

Mircea Abrudean va rămâne președintele Senatului după trecerea PNL în Opoziție, a anunțat liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. El consideră că schimbarea nu se justifică deoarece Abrudean a fost ales în funcție, iar PSD nu ar intenționa, potrivit informațiilor sale, să-i ceară demisia.

Mircea Abrudean va rămâne în funcția de președinte al Senatului, chiar și după trecerea Partidului Național Liberal (PNL) în Opoziție, a declarat liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu. Acesta a precizat că Abrudean a fost ales de senatori în această funcție, în baza unei înțelegeri politice care nu a fost denunțată.

Daniel Fenechiu a arătat că nimeni nu a cerut demisia lui Mircea Abrudean și nici nu a revendicat funcția de președinte al Senatului. În opinia sa, nu există în acest moment o persoană despre care să se fi afirmat că ar fi mai potrivită pentru ocuparea acestui post.

Liderul senatorilor PNL a apreciat că Mircea Abrudean s-a numărat printre cei mai buni președinți ai Senatului, atât prin echilibrul de care a dat dovadă, cât și prin prestanța sa. În aceste condiții, Fenechiu consideră că înlocuirea acestuia ar fi o decizie lipsită de rațiune.

„Domnul Abrudean n-a fost numit politic, domnul Abrudean a fost ales de senatori, în baza unei înţelegeri politice, care nu a fost denunţată de nimeni. A solicitat cineva demisia domnului Abrudean? Aţi auzit pe cineva să spună treaba asta? Există în momentul ăsta în Senatul României o persoană mai potrivită decât domnul Abrudean să ocupe acest post? Nu ştiu, n-am auzit pe nimeni. Deci, atâta vreme cât n-am văzut ca cineva să revendice postul lui Abrudean, care eu cred că a fost unul dintre cei mai buni preşedinţi ai Senatului, atât în echilibru, cât şi prin prestanţă, cred că ar fi o inepţie să fie înlocuit”, a afirmat Fenechiu.

Întrebat dacă se așteaptă ca Partidul Social Democrat (PSD) să solicite, la un moment dat, demisia lui Abrudean din funcția de președinte al Senatului, Fenechiu a răspuns negativ. Liderul senatorilor liberali a explicat că, în condițiile unui guvern minoritar și ale unei eventuale colaborări cu PNL, PSD ar trebui să țină cont de aspectele instituționale și organizatorice.

Fenechiu a apreciat că Abrudean are un comportament neconflictual, contribuie la găsirea soluțiilor și menține dialogul cu reprezentanții tuturor partidelor. Deși a precizat că nu poate ști cu certitudine care este poziția social-democraților, liderul senatorilor PNL a afirmat că, potrivit informațiilor de care dispune, problema înlocuirii președintelui Senatului nu se pune în acest moment.