Daniel Fenechiu: Mircea Abrudean rămâne președintele Senatului după trecerea PNL în Opoziție
SURSA FOTO: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru - Mircea Abrudean
Mircea Abrudean va rămâne președintele Senatului după trecerea PNL în Opoziție, a anunțat liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. El consideră că schimbarea nu se justifică deoarece Abrudean a fost ales în funcție, iar PSD nu ar intenționa, potrivit informațiilor sale, să-i ceară demisia.
Mircea Abrudean rămâne președintele Senatului după trecerea PNL în Opoziție
Mircea Abrudean va rămâne în funcția de președinte al Senatului, chiar și după trecerea Partidului Național Liberal (PNL) în Opoziție, a declarat liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu. Acesta a precizat că Abrudean a fost ales de senatori în această funcție, în baza unei înțelegeri politice care nu a fost denunțată.
Daniel Fenechiu a arătat că nimeni nu a cerut demisia lui Mircea Abrudean și nici nu a revendicat funcția de președinte al Senatului. În opinia sa, nu există în acest moment o persoană despre care să se fi afirmat că ar fi mai potrivită pentru ocuparea acestui post.
Liderul senatorilor PNL a apreciat că Mircea Abrudean s-a numărat printre cei mai buni președinți ai Senatului, atât prin echilibrul de care a dat dovadă, cât și prin prestanța sa. În aceste condiții, Fenechiu consideră că înlocuirea acestuia ar fi o decizie lipsită de rațiune.
„Domnul Abrudean n-a fost numit politic, domnul Abrudean a fost ales de senatori, în baza unei înţelegeri politice, care nu a fost denunţată de nimeni. A solicitat cineva demisia domnului Abrudean? Aţi auzit pe cineva să spună treaba asta?
Există în momentul ăsta în Senatul României o persoană mai potrivită decât domnul Abrudean să ocupe acest post? Nu ştiu, n-am auzit pe nimeni.
Deci, atâta vreme cât n-am văzut ca cineva să revendice postul lui Abrudean, care eu cred că a fost unul dintre cei mai buni preşedinţi ai Senatului, atât în echilibru, cât şi prin prestanţă, cred că ar fi o inepţie să fie înlocuit”, a afirmat Fenechiu.
Daniel Fenechiu nu se așteaptă ca PSD să ceară demisia lui Mircea Abrudean
Întrebat dacă se așteaptă ca Partidul Social Democrat (PSD) să solicite, la un moment dat, demisia lui Abrudean din funcția de președinte al Senatului, Fenechiu a răspuns negativ. Liderul senatorilor liberali a explicat că, în condițiile unui guvern minoritar și ale unei eventuale colaborări cu PNL, PSD ar trebui să țină cont de aspectele instituționale și organizatorice.
Fenechiu a apreciat că Abrudean are un comportament neconflictual, contribuie la găsirea soluțiilor și menține dialogul cu reprezentanții tuturor partidelor. Deși a precizat că nu poate ști cu certitudine care este poziția social-democraților, liderul senatorilor PNL a afirmat că, potrivit informațiilor de care dispune, problema înlocuirii președintelui Senatului nu se pune în acest moment.
„Sincer, nu mă aştept, pentru că eu cred că, în contextul în care ai un Guvern minoritar şi în contextul în care vrei să faci o colaborare cu Partidul Naţional Liberal, trebuie să ţii cont de anumite aspecte, inclusiv instituţionale şi organizatorice.
Pe de altă parte, aţi văzut activitatea lui Abrudean, e un personaj neconflictual, este tot timpul parte a soluţiei şi un om care stă de vorbă cu toată lumea şi caută soluţii.
Deci, personal, n-am de unde să ştiu cum gândesc cei din PSD, dar, din informaţiile care le am, nu se pune această problemă”, a declarat Fenechiu.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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