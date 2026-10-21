Traian Băsescu avertizează după învestirea Guvernului Niculescu. Cine ar conduce, de fapt, Executivul: PSD știe ce să facă cu puterea

Fostul președinte Traian Băsescu și-a exprimat îndoielile privind posibilitatea majorării pensiilor și salariilor după învestirea Guvernului Luca Niculescu. Acesta consideră că evoluția veniturilor și cheltuielilor bugetare din prima parte a anului 2027 va influența deciziile noului Executiv. Băsescu susține că Marian Neacșu va avea un rol determinant în conducerea Guvernului, datorită poziției sale în PSD. Fostul șef al statului a analizat și posibilitatea formării unei opoziții PNL-USR, care ar putea reduce sprijinul electoral pentru AUR.

Traian Băsescu consideră că noul Guvern condus de Luca Niculescu va trebui să țină cont de situația bugetară înainte de a pune în aplicare promisiunile PSD privind creșterea pensiilor și salariilor. Fostul președinte a apreciat că procesul de redresare economică a fost început în mandatul lui Ilie Bolojan, însă îmbunătățirea nivelului de trai rămâne dificilă.

Potrivit acestuia, primele luni ale anului 2027 vor fi importante pentru evaluarea capacității statului de a susține eventuale majorări de venituri. Băsescu anticipează că reprezentanții noului Executiv vor adopta o abordare prudentă în privința cheltuielilor publice.

„Procesul de redresare economică e pornit de Bolojan. La creșterea bunăstării avem probleme. Nu pot să spun că declarațiile făcute de PSD se îndeplinesc repede. Mi-e greu să cred că se fac indexări de pensii, salarii mărite. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu încasările și cheltuielile în prima parte a anului 2027. Eu cred că vor fi prudenți”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul șef al statului susține că Marian Neacșu, numit vicepremier și ministru de Interne, va avea o influență considerabilă asupra deciziilor noului Executiv, în special prin relația sa cu miniștrii social-democrați. În opinia lui Băsescu, Neacșu va reuși să își impună obiectivele politice prin negocieri cu premierul Luca Niculescu, fără să provoace confruntări directe.

Băsescu a descris noul vicepremier drept un politician cu experiență și tact, capabil să gestioneze raporturile dintre conducerea PSD și șeful Guvernului. Totodată, fostul președinte a susținut că social-democrații exercită o influență extinsă asupra instituțiilor statului, în ciuda rezultatului de 22% obținut la ultimele alegeri.

„Nu vreau să-l discreditez pe premier. Va avea diplomația să trateze cu Niculescu. El va fi șeful guvernului. E practic șeful miniștrilor PSD când merg în Kiseleff. E o piesă importantă, dar, dacă îl ghicesc eu, e un om cu tact ca să obțină ce vrea de la premier fără să bruscheze lucrurile. Cu 22% în ultimele alegeri, PSD domină puterea în România. Cea executivă, în Parlament, la CCR, la avocatul poporului la fel, stă dreaptă doamna Renate Weber, că era să zboare, plus administrație locală și agenții. PSD e un partid care știe ce să facă cu puterea. Adică ce vrea el, nu ce trebuie”, a mai spus Băsescu.

Traian Băsescu a analizat și perspectivele opoziției parlamentare, susținând că o colaborare între Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România ar putea schimba raporturile de forțe dintre formațiunile care contestă actuala guvernare.

Fostul președinte consideră că menținerea celor două partide într-o formulă comună de opoziție ar putea oferi alegătorilor o alternativă la AUR. În această situație, Băsescu estimează că formațiunea condusă de George Simion nu ar mai reuși să depășească pragul de 30% la viitoarele alegeri.