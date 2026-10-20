Se indexează pensiile și apar taxe noi în România? Răspunsurile premierului Luca Niculescu după prima ședință de Guvern

La prima sa ședință de Guvern în calitate de prim-ministru, Luca Niculescu a vorbit despre deficitul bugetar, posibila indexare a pensiilor, Pilonul II de pensii, introducerea unor taxe noi și măsurile pentru combaterea evaziunii fiscale, după prima ședință de Guvern pe care a condus-o.

Noul șef al Executivului, Luca Niculescu, a declarat că deciziile privind cheltuielile bugetare vor depinde de situația fiscală de la finalul anului și a indicat digitalizarea drept una dintre soluțiile pentru îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat.

Luca Niculescu a afirmat, marți seară, că România trebuie să se încadreze în ținta de deficit bugetar stabilită prin angajamentele asumate în relația cu forurile internaționale. Premierul a atras atenția asupra situației fiscale delicate și a amintit că țara a trecut de evaluările celor trei agenții de rating la mijlocul acestui an, însă rezultatele au fost obținute la limită.

Potrivit șefului Guvernului, următoarele evaluări ale agențiilor sunt programate la începutul anului viitor, ceea ce face importantă respectarea angajamentelor bugetare.

„Deficitul este ceva în care trebuie să ne încadrăm, face parte din acordurile internaţionale la care participăm, angajamentele pe care ni le-am asumat şi ştiţi cât de fragilă este linia pe care ne aflăm, am trecut de trei agenţii de rating cu bine, dar foarte la limită la mijlocul acestui an, avem vizita lor din nou la începutul anului viitor”, a afirmat Luca Niculescu.

Întrebat despre indexarea pensiilor și procentul cu care acestea ar putea fi majorate, Niculescu a evitat să ofere cifre concrete. El a explicat că Executivul trebuie să analizeze mai întâi situația macroeconomică și să vadă cum se încheie anul din punct de vedere fiscal-bugetar.

„În ceea ce priveşte cifre exacte, sincer, vi le pot da după ce vedem ceva mai bine cum stăm cu încheierea acestui an din punct de vedere fiscal-bugetar”, a fost tot ce a spus Niculescu.

Premierul nu a confirmat nici dacă Guvernul exclude introducerea unor taxe noi. Acesta a precizat că deciziile vor depinde de datele bugetare disponibile până la sfârșitul anului și a subliniat că intenția Executivului nu este să introducă noi impozite. Totodată, el a afirmat că Guvernul va încerca să protejeze persoanele vulnerabile.

„În momentul de faţă răspunsul este acelaşi: vedem cum stăm cu cifrele fiscal-bugetare până la finalul anului. Evident că nu este dorinţa nimănui de a introduce taxe noi şi vom face tot ce putem pentru ca cei mai vulnerabili, în orice caz, să fie protejaţi”, a adăugat noul premier.

Referindu-se la măsurile sociale promise de PSD, Luca Niculescu a declarat că Executivul va încerca să identifice resursele necesare în spațiul fiscal-bugetar disponibil. Printre soluțiile menționate de premier se numără îmbunătățirea colectării veniturilor, perspectivele de creștere economică, majorarea investițiilor și utilizarea fondurilor europene.

În privința calendarului politic, șeful Guvernului a afirmat că își va orienta activitatea după programul de guvernare, care este conceput pentru o perioadă de doi ani. Declarația a venit în contextul întrebărilor despre acordurile încheiate cu partidele politice, care prevăd înțelegeri pentru o perioadă de numai șase luni.

Premierul a insistat că programul de guvernare pe doi ani reprezintă reperul după care se ghidează în exercitarea funcției.

„Eu cred că un Guvern e judecat în fiecare zi, de cetățeni, de jurnaliști. Nici nu ne-am instalat și am văzut deja multe anticipări. Mă ghidez după programul de Guvernare, care e pe doi ani”, le-a spus Luca Niculescu jurnaliștilor.

Un alt subiect abordat în această seară de Luca Niculescu a fost cel privind Pilonul II de pensii. Șeful Guvernului spune că pilonul de pensii private obligatorii, indicat de unele voci în anii trecuţi drept posibilă sursă pentru redresarea financiară a României, „ar trebui să rămână aşa cum este”.

„Este ceva la care nu am apucat să mă gândesc până acum. Sunt mulţi miniştri în acest guvern care vă pot răspunde la întrebări. Şi eu o voi face la un moment dat, dar deocamdată este încă prea devreme. În mod normal, Pilonul II de pensii ar trebui să rămână aşa cum este. Ştiu că este un subiect de care m-am ocupat în cadrul aderării la OCDE. Iar reforma Pilonului II de pensii nu este ceva de care ar trebui să ne atingem”, a afirmat Luca Niculescu.

Combaterea evaziunii fiscale reprezintă o altă prioritate menționată de premier după prima ședință de Guvern. Niculescu a descris problema drept una serioasă și a atras atenția asupra diferenței mari dintre TVA-ul pe care România ar trebui să îl încaseze și sumele colectate efectiv.

Premierul a amintit că veniturile fiscale ale României se află printre cele mai mici din Europa și a indicat digitalizarea drept una dintre soluțiile pentru îmbunătățirea colectării la bugetul de stat.

În acest context, Niculescu a evidențiat rolul ministrului delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, despre ale cărui competențe a vorbit favorabil. El a precizat că se bazează pe colaborarea dintre acesta, Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru implementarea măsurilor necesare.

Potrivit premierului, obiectivul este ca demersurile să înceapă chiar de anul viitor, astfel încât digitalizarea să contribuie la reducerea pierderilor de venituri fiscale.

„Evaziunea fiscală este, într-adevăr, o problemă serioasă. Aţi văzut cu siguranţă că România este ţara care are cel mai mare gap, cea mai mare diferenţă dintre TVA-ul pe care îl încasează şi cel pe care ar trebui să îl încaseze. Veniturile fiscale sunt printre cele mai mici din Europa, deci este o problemă cu adevărat serioasă. Digitalizarea este unul dintre răspunsuri. După cum aţi văzut, avem un ministru delegat pentru Digitalizare şi Inteligenţă Artificială şi mă bazez mult pe competenţele lui. Vine, a lucrat ani şi ani de zile la o firmă mare, privată – nu o să-i dau acum numele, că apoi cine ştie ce se spune, că îi fac reclamă – dar este un om extrem de competent şi contez foarte mult pe colaborarea dintre el, Ministerul Finanţelor şi ANAF, pentru ca acest lucru să se realizeze începând chiar de anul viitor”, a precizat Luca Niculescu.

Niculescu a mai afirmat că încasările la bugetul de stat au fost mai mari în acest an decât în anul precedent, ceea ce indică o evoluție pozitivă a colectării. El nu a prezentat însă un calendar detaliat pentru obținerea rezultatelor în combaterea evaziunii fiscale.