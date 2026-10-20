Indexarea pensiilor în 2027, aproape sigură. Florin Manole: Scăderea puterii de cumpărare a pensionarilor este o nedreptate

Florin Manole susține că indexarea pensiilor este absolut necesară pentru a opri scăderea puterii de cumpărare a populației vulnerabile. Oficialul dă asigurări că măsura se poate aplica fără depășirea țintei de deficit.

Ministrul Muncii, Florin Manole, confirmă că indexarea pensiilor reprezintă o necesitate urgentă. Într-o declarație făcută după votul de învestire a Guvernului de azi, din Parlament, demnitarul a subliniat că, deși angajamentele României privind ținta de deficit bugetar și prudența în cheltuielile publice trebuie respectate, încadrarea în aceste limite financiare este realizabilă fără a lăsa cea mai grea povară pe umerii celor mai vulnerabili cetățeni.

Florin Manole a menționat la Digi24 sprijinul indirect oferit de economistul Daniel Dăianu, președintele unei instituții recunoscute pentru rigurozitatea în evaluarea cheltuielilor publice – Consiliul Fiscal, care a confirmat la rândul său că indexarea este indispensabilă.

În privința procentelor exacte, ministrul a precizat că stabilirea cuantumului va urma o procedură clară: transmiterea datelor de către Institutul Național de Statistică și Comisia Națională de Strategie și Prognoză, agregarea cifrelor, consultările cu Ministerul Finanțelor pentru evaluarea anvelopei bugetare disponibile și, în final, o decizie politică asumată alături de prim-ministru.

„L-am auzit și pe domnul Daniel Dăianu, care reprezintă una dintre cele mai prudente instituții atunci când e vorba de evaluarea cheltuielilor statului, că este nevoie de indexare. Despre cuantumuri, despre procente, aș răspunde în următorii pași: 1. va trebui să parcurgem procedura, adică să așteptăm de la INS, apoi de la Comisia de Prognoză cifrele, agregarea lor, stabilirea a ceea ce înseamnă implementarea legii, comunicarea cu Ministerul de Finanțe pentru a înțelege disponibilul de anvelopă bugetară și apoi cu prim-ministrul pentru decizia politică”, a declarat Florin Manole.

Oficialul a explicat că neindexarea veniturilor din ultimii doi ani a diminuat considerabil puterea de cumpărare a pensionarilor, situație pe care a catalogat-o drept o nedreptate socială ce trebuie corectată.

„Dar este extrem de important să dăm acest mesaj — o facem cu toții de fapt, ați remarcat bine — că acele angajamente ale României referitoare la ținta de deficit și la prudența în cheltuielile publice trebuie menținute, însă te poți încadra în ținta de deficit, credem noi, și fără să lași cea mai dificilă povară pe umerii celor mai nevoiași. Asta este de fapt problema în ceea ce privește pensiile, pentru că de doi ani neindexarea pensiilor a scăzut foarte mult puterea de cumpărare a pensionarilor, iar asta este o nedreptate”, a adăugat Florin Manole.

Întrebat despre resursele financiare necesare sprijinirii acestei măsuri, ministrul Muncii a menționat că proiectul bugetar pentru anul 2026 include deja o prognoză clară a cheltuielilor.

„Există în proiectul pe 2026 o prognoză a cheltuielilor bugetare și pe muncă, pe salarizarea sistemului bugetar și pe pensii”, a mai spus Florin Manole.

România ar trebui să intre în 2027 cu o lege a salarizării unitare și cu o politică prudentă privind indexarea pensiilor și a salariilor din sectorul public, consideră Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal.

Declarațiile au fost făcute la lansarea volumului BNR „Sustenabilitatea financiară – de la deficite la convergență nominală”, unde Dăianu a vorbit și despre politica fiscală pentru anul viitor, susținând că deficitul poate fi redus fără introducerea unor noi taxe și impozite.

Președintele Consiliului Fiscal a spus că actuala construcție pentru bugetul pe 2027 include o formă de indexare a pensiilor și a salariilor din sectorul public, dar a insistat că aceasta trebuie realizată prudent.