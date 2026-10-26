Localitățile mici vor fi comasate. Sorin Grindeanu: Guvernul își va angaja răspunderea până în martie 2027. Anunț și despre majorarea taxelor

Sorin Grindeanu anunță două reforme majore pe care PSD vrea să le realizeze până în martie 2027: reorganizarea administrativ-teritorială, prin comasarea localităților mici, și restructurarea agențiilor și companiilor de stat. Liderul social-democrat a promis că taxele pentru populație și firmele românești nu vor crește anul viitor și a criticat măsurile de austeritate impuse de Ilie Bolojan și majorarea cheltuielilor publice.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că îi va propune premierului Luca Niculescu ca Guvernul să își angajeze separat răspunderea pentru reforma administrativ-teritorială și reorganizarea instituțiilor guvernamentale.

Cele două măsuri ar urma să fie adoptate până în martie 2027, alături de bugetul pentru anul viitor.

Într-o conferință de presă susținută luni, 26 octombrie, Grindeanu a mai promis că taxele pentru populație și companiile românești nu vor crește în 2027.

După ședința conducerii PSD de luni, Sorin Grindeanu a anunțat că partidul va propune premierului Luca Niculescu angajarea răspunderii Guvernului pentru două reforme majore. Prima vizează reorganizarea administrativ-teritorială, iar cea de-a doua urmărește restructurarea instituțiilor și a companiilor de stat.

Liderul social-democrat a susținut că partidul dorește să treacă de la dezbateri la măsuri concrete privind reforma statului și relansarea economică. El a făcut o comparație cu abordarea fostului premier Ilie Bolojan, afirmând că PSD intenționează să prezinte soluții aplicabile.

„În şedinţa de astăzi a Biroului Permanent Naţional, am discutat priorităţile atât în ceea ce priveşte reforma statului, cât şi în ceea ce priveşte relansarea economică. Spre deosebire de domnul Bolojan, noi nu vom discuta despre reformă, ci vom arăta concret cum se face. Şi cred că lumea nu mai are răbdare cu dezbateri interminabile”, a declarat liderul PSD.

În ceea ce privește reforma administrativ-teritorială, propunerea PSD va include comasarea localităților mici, fără eliminarea serviciilor publice destinate cetățenilor. Coordonarea acestui proces din partea social-democraților îi va reveni lui Dragoș Benea.

A doua reformă vizează reorganizarea la nivel guvernamental. Aceasta ar urma să includă reducerea și comasarea agențiilor, precum și reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat care înregistrează pierderi ori nu își mai justifică existența. Coordonatorul desemnat de PSD pentru această reformă este vicepremierul Marian Neacșu.

Grindeanu a precizat că cele două reforme ar trebui realizate într-un interval de timp clar, urmând să fie corelate cu pregătirea bugetului pentru 2027.

„Ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple într-un orizont rezonabil de timp – până în martie 2027. La aceste două reforme majore, se va adăuga şi bugetul pe 2027”, a precizat Sorin Grindeanu.

Pe lângă reformele administrative, liderul PSD a abordat și politica fiscală pentru anul viitor. Grindeanu a dat asigurări că taxele pentru populație și companiile românești nu vor crește în 2027, argumentând că economia are nevoie de predictibilitate.

Declarația vine după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că nu își dorește introducerea unor taxe și impozite noi, dar că finanțarea programelor guvernamentale trebuie susținută de surse adecvate. Potrivit acestuia, atunci când este propus un program nou, care nu a fost bugetat, trebuie identificată și sursa de finanțare. Decizia politică aparține Guvernului și Parlamentului, în timp ce Ministerul Finanțelor urmărește menținerea echilibrului bugetar.

Sorin Grindeanu a susținut că problemele bugetului nu trebuie rezolvate prin majorarea taxelor pentru cetățeni și companiile românești. El a afirmat că PSD nu acceptă risipa banului public, dar nici creșterea fiscalității ca soluție generală pentru dificultățile financiare ale statului.

„Nu acceptăm risipa banului public. Dar nici nu acceptăm ideea că orice problemă a bugetului trebuie rezolvată punând noi taxe pe români şi pe firmele româneşti. De aceea, vreau să spun foarte clar: anul viitor, taxele pentru români şi companiile româneşti NU vor creşte. Economia are nevoie de predictibilitate”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat a afirmat că PSD a intrat la guvernare pentru a rezolva problemele românilor și a criticat creșterea cheltuielilor statului. El a făcut referire la Ilie Bolojan, liderul PNL și fost premier, căruia i-a reproșat atât evoluția economiei, cât și majorarea cheltuielilor publice.

Grindeanu a susținut că cei care au contribuit la aceste evoluții nu ar trebui să adopte acum o poziție de comentatori ai soluțiilor economice și politice, amintind că aceștia au votat Guvernul.

„Alţii care au distrus economia şi au crescut cheltuielile statului cu 31 de miliarde faţă de 2025 văd că se cred acum speakeri motivaţionali. Este alegerea lor, dar să nu uite că au votat Guvernul”, a spus el, referindu-se la Bolojan.

Sorin Grindeanu a mai afirmat că social-democrații nu intenționează să își consume energia în conflicte politice, susținând că prioritare sunt problemele concrete cu care se confruntă populația după perioada de austeritate.

„Avem de rezolvat multe probleme concrete după un an şi jumătate de austeritate şi guvernare cu barda”, a spus liderul PSD.

În acest context, Grindeanu a mai declarat că partidul urmărește să redea oamenilor speranța și încrederea că situația economică se poate îmbunătăți.