S-a aflat cât câștigă premierul Luca Niculescu. Ce salarii primesc angajații din Cancelaria sa

Salariile premierului Luca Niculescu și ale angajaților din Cancelaria Prim-Ministrului au fost prezentate în grila de salarizare publicată la 30 septembrie 2026. Documentul cuprinde veniturile brute lunare pentru funcțiile de conducere, consilierii guvernamentali și personalul administrativ. Sunt precizate inclusiv sporurile și beneficiile suplimentare acordate anumitor categorii de salariați. Remunerațiile diferă în funcție de postul ocupat și de drepturile salariale aplicabile.

Salariile de la Guvern diferă în funcție de responsabilitățile și nivelul ierarhic al fiecărui post, iar grila publicată de Cancelaria Prim-Ministrului la 30 septembrie 2026 indică un salariu de bază de 26.450 de lei brut lunar pentru premierul Luca Niculescu.

Potrivit informațiilor prezentate de romaniatv.net, șeful Cancelariei Prim-Ministrului beneficiază de o remunerație de bază de 24.150 de lei brut pe lună.

Pentru funcțiile de consilier de stat, secretar de stat și șef de cabinet cu rang de secretar de stat, documentul stabilește un salariu de bază de 16.640 de lei brut lunar.

Grila de salarizare stabilește remunerații distincte pentru personalul care ocupă funcții de conducere în Cancelaria Prim-Ministrului, iar în anumite cazuri salariului de bază i se adaugă drepturi suplimentare pentru condițiile de muncă.

Secretarul general are prevăzut un salariu de bază de 17.870 de lei brut lunar, la care se adaugă un spor de 300 de lei pentru condiții vătămătoare. Prin includerea acestuia, remunerația lunară ajunge la 18.170 de lei brut.

În cazul unui director de gradul II, salariul este de 16.084 de lei brut, în timp ce un director adjunct de gradul II beneficiază de 14.922 de lei. Pentru funcția de șef de serviciu de gradul II, grila indică o remunerație de 14.690 de lei brut lunar.

Diferențe salariale sunt prevăzute și pentru funcțiile publice de execuție. Astfel, un consilier superior, un expert superior, un consilier juridic superior sau un specialist în achiziții publice poate avea un salariu de bază cuprins între 10.317 și 10.840 de lei brut.

În situațiile în care se acordă sporul de 300 de lei pentru condiții vătămătoare, veniturile brute lunare pentru aceste funcții ajung între 10.617 și 11.140 de lei.

Pentru un consilier principal este stabilit un salariu de 9.380 de lei brut lunar. Un consilier asistent poate primi între 6.909 și 7.240 de lei, în timp ce remunerația unui referent superior variază între 6.980 și 7.320 de lei brut.

În cazul personalului contractual din Cancelaria Prim-Ministrului, veniturile sunt stabilite în funcție de categoria profesională și de încadrarea postului, documentul indicând diferențe între funcțiile de consilier și cele din cabinetele demnitarilor.

Pentru un consilier IA, remunerația brută lunară este cuprinsă între 10.617 și 11.140 de lei. Angajații încadrați pe funcția de consilier I pot primi între 8.535 și 9.841 de lei brut.

În cazul funcției de consilier II, salariile variază între 7.240 și 7.587 de lei brut lunar.

Separat, personalul care își desfășoară activitatea în cabinetele demnitarilor poate beneficia de remunerații cuprinse între 9.004 și 10.875 de lei brut, în funcție de postul ocupat.

Pe lângă salariile de bază, grila publicată de Cancelaria Prim-Ministrului prevede posibilitatea acordării unor drepturi salariale suplimentare pentru angajații care îndeplinesc condițiile stabilite prin legislația aplicabilă.

Printre acestea se numără indemnizația pentru deținerea titlului științific de doctor, acordată persoanelor eligibile. De asemenea, personalul care desfășoară activități de control financiar poate beneficia de o majorare de 10% a salariului de bază.

Funcționarii publici și angajații contractuali pot primi o indemnizație de hrană în valoare de 347 de lei brut lunar. Acordarea acesteia este condiționată de încadrarea într-un plafon salarial, respectiv un salariu net care să nu depășească 6.000 de lei.

Pentru anul 2026, documentul prevede și acordarea voucherelor de vacanță în valoare de 800 de lei, în condițiile stabilite de legislația în vigoare.

Totodată, angajații care efectuează deplasări în interes de serviciu pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport și cazare. Sumele sunt acordate în limitele și în condițiile prevăzute de lege.

Documentul publicat de Cancelaria Prim-Ministrului nu include personalul detașat de la alte instituții publice, deoarece pentru această categorie pot fi aplicabile drepturi salariale stabilite de instituțiile de proveniență.

Astfel, angajații detașați pot beneficia în continuare de condițiile de salarizare mai avantajoase prevăzute pentru posturile ocupate în instituțiile din care provin, potrivit reglementărilor aplicabile.