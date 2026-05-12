PSD acuzat că blochează reforma privind cumulul pensiilor speciale cu salariul la stat. Proiectul de lege aflat în discuție urmărește limitarea situațiilor în care beneficiarii de pensii speciale revin în sistemul bugetar sau în companiile de stat, cumulând venituri semnificative din bani publici.

Conform propunerii:

persoanele cu pensii speciale care continuă să lucreze la stat ar putea cumula doar o parte din pensie;

limita propusă este de aproximativ 15% din valoarea pensiei speciale;

restul veniturilor ar urma să provină exclusiv din salariul de la stat.

Scopul declarat al reformei este creșterea echității între pensionarii obișnuiți și cei care beneficiază de pensii necontributive.

Gabriela Horga susține că proiectul, deși a fost introdus în procedură de urgență la Senat, este blocat în faza de avizare.

Potrivit acesteia:

Comisia pentru buget a emis avizul rapid;

Comisia de muncă și Comisia juridică nu au transmis raportul în termen;

întârzierea depășește calendarul stabilit de Senat;

fără aceste rapoarte, proiectul nu poate intra în dezbaterea plenului.

Senatoarea afirmă că aceste comisii sunt conduse de reprezentanți ai PSD, ceea ce ar explica blocajul procedural.

Tema pensiilor speciale rămâne una dintre cele mai sensibile subiecte din agenda publică din România, fiind asociată frecvent cu discuții despre echitate socială și sustenabilitatea sistemului bugetar.

Criticii actualului sistem susțin că:

există inechități între pensionarii contributivi și cei cu pensii speciale;

unele persoane se pensionează la vârste relativ reduse;

revenirea rapidă în sistemul public generează dublă finanțare din bani publici.

În schimb, susținătorii unor reforme precum cea propusă de guvern consideră că este necesară limitarea acestor practici pentru a reduce presiunea asupra bugetului de stat.

„Comisia pentru buget, pe care o conduc, a dat avizul încă din 4 mai, chiar în ziua în care a fost sesizată. În schimb, comisiile care trebuiau să dea raportul au întârziat deja cu o săptămână faţă de termenul stabilit, 5 mai. Comisiile care au întârziat raportul, cea de muncă şi cea juridică, sunt conduse de reprezentanţi ai PSD. Proiectul de lege figurează pe ordinea de zi a plenului Senatului de o săptămână, dar nu poate fi discutat în absenţa raportului comisiilor sesizate pe fond”, explică Horga.

În declarațiile sale publice, Gabriela Horga afirmă că PSD se opune constant reformelor care vizează eliminarea privilegiilor din sistemul public, incluzând:

pensiile speciale;

sinecurile din instituțiile publice;

structurile din companiile de stat;

domeniul energetic, unde sunt menționate frecvent interese economice consolidate.

De asemenea, ea susține că și alte formațiuni politice ar fi contribuit la blocarea unor inițiative similare în Parlament.