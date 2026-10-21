Formula posibilă pentru majorarea pensiilor din 1 ianuarie 2027. Cât vor primi în plus vârstnicii cu 2.000 de lei pensie

Pensiile ar putea crește cu 7,7% de la 1 ianuarie 2027, dacă Guvernul aplică formula de indexare prevăzută de lege, după doi ani de înghețare a valorii punctului de referință. Majorarea ar aduce peste 200 de lei în plus la o pensie de 3.000 de lei, însă procentul final nu a fost stabilit în mod oficial.

Pensiile ar putea fi majorate cu 7,7% de la 1 ianuarie 2027, dacă Guvernul aplică integral formula de indexare prevăzută de lege.

Creșterea ar însemna 231 de lei în plus pentru o pensie de 3.000 de lei și 385 de lei pentru una de 5.000 de lei. Executivul nu a stabilit însă procentul final al majorării.

Pensiile ar urma să crească de la 1 ianuarie 2027 cu 7,7%, dacă Guvernul condus de Luca Niculescu aplică integral formula de indexare prevăzută de Legea 360/2023 și nu adoptă o nouă derogare. Procentul rezultă din aplicarea prevederilor articolului 84, care stabilește modul de actualizare anuală a valorii punctului de referință.

Potrivit legislației în vigoare, valoarea punctului de referință se majorează în fiecare lună ianuarie cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Pentru indexarea din 2027 sunt utilizați indicatorii definitivi aferenți anului 2025, cunoscuți în 2026.

Calculul pornește de la rata medie anuală a inflației de 7,3% înregistrată în 2025. În același an, câștigul salarial mediu brut a crescut cu 8,1%. Diferența dintre cele două evoluții indică o creștere reală a salariului mediu brut de 0,8%.

Legea prevede includerea a jumătate din această creștere reală în formula de indexare, ceea ce înseamnă încă 0,4 puncte procentuale. Prin urmare, calculul pentru 2027 este de 7,3% plus 0,4%, rezultatul fiind o majorare de 7,7%.

Aplicarea integrală a procentului ar aduce diferențe în funcție de valoarea pensiei încasate în prezent. Pentru un venit lunar de 3.000 de lei, majorarea ar fi de aproximativ 231 de lei, iar pensia ar ajunge la 3.231 de lei.

Cei cu pensii mai mici, de 2.000 de lei, ar beneficia de o creștere de numai 154 de lei, ajungând astfel la o pensie de 2.154 de lei.

În cazul unei pensii de 4.000 de lei, creșterea ar fi de 308 lei, până la 4.308 lei.

Pensionarii care primesc în prezent 5.000 de lei ar beneficia de 385 de lei în plus, iar venitul lunar ar urca la 5.385 de lei.

Aceste valori sunt estimări bazate pe aplicarea procentului de 7,7%, nu sume confirmate de Guvern. Pensionarii au criticat nivelul majorării vehiculate pentru anul viitor, susținând că o creștere de aproximativ 7% nu va acoperi nici măcar cheltuielile pentru încălzire.

În ultimele zile au fost discutate mai multe scenarii pentru majorarea pensiilor din 2027. Variantele vehiculate au inclus o creștere prudentă de 5% și una de aproximativ 7%, apropiată de rata inflației.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că estimarea informală a Casei Naționale de Pensii Publice pentru indexarea de anul viitor este în prezent de 7,3%. Oficialul a evitat însă să prezinte procentul drept unul definitiv, precizând că nu dorește să se hazardeze.

Florin Manole a susținut că pensiile trebuie indexate conform legii și a indicat că majorarea ar fi mai apropiată de 7%. El a atras atenția, totodată, asupra necesității identificării resurselor bugetare pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare. Potrivit estimării prezentate de ministru, impactul bugetar al unei asemenea indexări ar fi de aproximativ 9,6 miliarde de lei.

O altă prioritate anunțată de Florin Manole privește clarificarea situației pensiilor, după informațiile apărute în urma analizei Curții de Conturi.

Ministrul a recunoscut că datele referitoare la corectitudinea calculării unor pensii au provocat îngrijorare în rândul beneficiarilor.

„Avem de rezolvat în domeniul pensiilor o nelămurire foarte mare. Cel puțin o nelămurire, poate chiar o problemă în legătură cu analiza Curții de Conturi și cifrele care i-au speriat în mod justificat pe pensionari, referitoare la justețea calculării multor pensii”, a afirmat ministrul.

Majorarea din 2027 este discutată după doi ani în care mecanismul legal de indexare nu a fost aplicat. Valoarea punctului de referință a rămas la 81 de lei atât în 2025, cât și în 2026, în urma derogărilor adoptate de Guvern.

În cazul unei creșteri de 5%, pensia minimă de 1.281 de lei ar ajunge la aproximativ 1.345 de lei. Dacă majorarea ar fi de 7%, venitul ar crește cu aproximativ 89 de lei.

Noul premier, Luca Niculescu, nu a anunțat până acum procentul efectiv al indexării. Întrebat despre majorarea pensiilor, acesta a declarat că Executivul va respecta măsurile prevăzute în programul de guvernare. Deciziile urmează să fie luate în ședințele Guvernului, după efectuarea calculelor și obținerea avizului Ministerului Finanțelor.

Întrebat de jurnaliști marți seară, după prima ședință de Guvern, despre indexarea pensiilor și procentul cu care acestea ar putea fi majorate, Niculescu a evitat să ofere cifre concrete. El a explicat că Executivul trebuie să analizeze mai întâi situația macroeconomică și să vadă cum se încheie anul din punct de vedere fiscal-bugetar.